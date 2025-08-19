idezojelek
Vélemény

A hazug, uszító propagandáról

ŐRZŐK LÁZADÁSA – Szeretetország összetartó kovásza a felkorbácsolt gyűlölet.

propagandakormánydezinformációskampányEurópai UnióMagyarországMagyar Péter 2025. 08. 19. 4:40
Fotó: Hatlaczki Balázs/MW

Magyar Péter szerint csak egy dolog működik Magyarországon: a hazug, uszító propaganda. A gyomorbajos demagógia, miszerint itt minden rossz, minden elviselhetetlen, keveredik az ősi bolsevik módszerrel – vagyis vádold ellenfeledet azzal, amit éppen te követsz el. 

A „tudományos mindenszarizmust” mára tökélyre fejlesztették, céljuk ma már nem egyszerűen a rossz közérzet terjesztése a társadalom minden fogékony rétegében, hanem a kormány lejáratása, a belé vetett bizalom megingatása, olyan látszat megteremtése, hogy az arra hivatottak nem törődnek az emberek problémáival, vidáman nyaralnak, miközben minden összeomlik. 

Mivel saját kormányzóképességüket képtelenek bizonyítani – hiszen olyan nincs –, megpróbálják lerombolni a kormány tekintélyét. Magyar Péter politikai tevékenységét egyetlen eszköz működteti: a hazug, uszító propaganda.

Már a színrelépése is ilyen valós teljesítmény nélküli propagandaakció volt. A piszkos munkát jó előre elvégezték helyette a balliberális ellenzék szedett-vedett pártocskái. Neki már csak annyi feladat jutott, hogy az évtizedes hazug, alantas lejárató kampányokkal, uszító, gyűlöletkeltő vádaskodásokkal felhergelt Orbán-fóbiás tömeget egybeterelje. És nem csinál mást mind a mai napig, szítja a gyűlöletet, hergel, köpköd mindenre, ami a miniszterelnökkel és támogatóival kapcsolatos, mert ez a feladata, és nem is képes többre. 

Sajátjai mondják róla, hogy nem ő a megoldás, ő csak eszköz, kalapács, amivel szétverik mindazt, amit a magyarok tizenöt év alatt építettek. Súlyos kérdés, hogy kinek a kezében van ez a deformált eszköz, aminél egy kezdő lakatosinas különbet készít a műhelygyakorlaton.

 Mert bár félrevezetett, megtévesztett honfitársaink szavazataira gyúrnak, többször, kegyetlen durvasággal fejezte ki a zsebmessiás, mennyire nem érzi magát a büdös agyhalottak közül valónak. Nem is az. Mesterségesen kreált, eldobható figura, aki viszont narcisztikus hiúságától vezérelve elhitte magáról, hogy őt követi a sötét erők által hipnotizált tömeg. Ezért hisztérikus a viselkedése, amikor lelepleződik, ki is mozgatja őt a vélt igazából.

Amikor például az orosz Külső Hírszerző Szolgálat sajtóirodája közzétette azt a mindenki által már tudott, nyilvánvaló tényt, hogy az Európai Bizottság hatalomváltást akar kicsikarni Magyarországon – amit Ukrajna közbenjárásával kíván elérni –, azonnali magyarázatot követelt Oroszország hazánkba akkreditált nagykövetétől, hogy kinek a megbízásából és milyen célból avatkoznak be a magyar belügyekbe. Képes volt azt hazudni a nagykövetnek írt levelében: teljesen alaptalanul állítja a közlemény, hogy az Európai Unió és annak vezetői arra törekednek, hogy ő legyen Magyarország következő miniszterelnöke, holott ezt Manfred Weber és Ursula von der Leyen is nagy nyilvánosság előtt nyilatkozta ki. 

De az ukrán szerepvállalás is teljesen egyértelmű, miután a hazánkból kiutasított kém Kárpátalján Tisza-szigetet alapított, és a Tisza Párt, valamint lakájmédiája ukránbarát propagandát nyom minden kérdésben. A módszer tehát ugyanaz. Amikor ezt a külső befolyásolási kísérletet valaki néven nevezi, még ő kezd el vádaskodni, és orosz befolyásolási szándékokról hadovál. 

Nagyon fontos, hogy a globalista befolyásolás eszközei az idepumpált pénz, a média hadrendbe állítása és a Soros-féle hálózatok civilnek álcázott politikai aktivistáit is ellenünk vezénylik. Ezekről szépen gyűlnek a bizonyítékok a Szuverenitásvédelmi Hivatalban. Magyar Péter viszont félelemkeltésről, orosz dezinformációs kampányról, vagyis csupa megfoghatatlan dologról hazudozik a levelében. A sors fintora, hogy az USA-ban épp most derült ki, hogy a Donald Trump elleni vádak az orosz befolyásolás támogatásával kapcsolatban alaptalanok voltak. Hazug, uszító propaganda tehát, amikor egy Brüsszelből irányított ukrán propagandista oroszpártisággal vádolja a teljes kormányoldalt.

A gyomorbajos demagógia terjesztésének legjobb terepe az egészségügy és a tömegközlekedés, hiszen ezt a két szolgáltatást gyakorlatilag mindenki igénybe veszi. Nem csoda hát, hogy Magyar Péter gyűlöletkeltő hőbörgései is legtöbbször a kórházak és a MÁV viselt dolgairól szólnak.

 Egészen szánalmas volt, amikor a székesfehérvári kórházból kijövet személyesen kellett elismernie, hogy a napok óta keringő lejárató propaganda nem igaz, nem ment be a vajúdó kismamához vízvezeték-szerelő, és az intézmény vezetése mindent megtesz a probléma megszüntetése érdekében. Ez persze nem akadályozta meg abban, hogy a közösségi oldalán újra azzal hergeljen, hogy három hete fertőző a víz a székesfehérvári kórházban, Takács Péter egészségügyi államtitkár pedig nyaral. Elképzelhetjük, milyen fejvesztve menekülnének a baktériumok a vízcsövekből, ha megtudnák, hogy Takács Péter már nem nyaral. Az államtitkár cseszegetése jól mutatja, hogy a brüsszeli kesztyűbábot nem a fertőzés megszüntetése érdekli, csupán felhasználja az esetet a kormány elleni uszításra.

Ugyanez olvasható ki abból a kijelentéséből, hogy ismét teljes a vasúti összeomlás, s közben pihen Lázár János. Ha történetesen a hivatalában tartózkodott volna a miniszter, nyilván nem halad át a tilos jelzésen egy magántársaság mozdonya, nem teszi tönkre a váltóberendezést, és nem áll le fél napra az egyik fővonal közlekedése. Ha Lázár János lemond a szabadságról, akkor a felsővezeték nem szakad, a vasutasok nem hibáznak, a technika el nem romlik. Gondolja ezt a mentálisan zavart néptribun. Vagy dehogyis gondolja. Tudja nagyon jól, hogy mindehhez semmi köze a miniszter szabadságának. A szakemberek teszik a dolgukat, és minden nehézség ellenére újra és újra helyreállítják a vasúti közlekedés rendjét, a kórházi vízellátást, a gazdaság problémáit vagy bármit. Épp a miniszterek munkáját dicséri, hogy ez akkor is működik, amikor ők személyesen nincsenek jelen.

A hazug, uszító propaganda viszont megpróbál mindent úgy beállítani, mintha az emberek minden problémájáért a kormány vagy inkább maga Orbán Viktor lenne a felelős. Nagyon veszélyes játék ez, mert kiöli az emberekből a maradék egyéni felelősségvállalást is. Pedig a legtöbb esetben éppen az lenne a megoldás visszatérő gondjaink felszámolására, ha mindenki igyekezne a saját hatáskörében jobb lenni, többet tenni.

 Semmilyen kormány nem tudja ugyanis megoldani azt, amit nekünk kell. A mindenkori hatalom csak lehetőségeket tud teremteni, a körülményeket tudja úgy alakítani, hogy jobban, boldogabban tudjunk élni. A lényeg, a konkrét megoldások azonban a mi kezünkben vannak, a mi felelősségünk. Ezt elhazudni legalább olyan ártalmas, mint azt vádolni gyűlöletkeltéssel, akit gyűlölnek. Itt jutottunk el tulajdonképpen Magyar Péter hazug, uszító propagandájának legsúlyosabb következményéhez.

Gondoljunk bele, ha minden rossz, semmi nem működik, és ezért kizárólag a kormánypártiak és vezetőjük a felelős, ki tudná szeretni azokat, akik ezt a rontást okozták? A hazug, uszító propaganda sulykolja is: szétlopták az országot, elvettek tőletek mindent, elvették a jövőt, elvették a reményt. Dühösek vagytok, igaz? Bűnözők ezek, velük szemben bármilyen eszköz alkalmazható. Akár erőszak is. Gyertek, viszaveszünk tőlük mindent, visszaadom nektek az országot, a jövőt, a reményt. De nem elég ide kormányváltás, forradalom kell, az a baj, hogy eddig pénzzel váltottuk meg szabadságunkat, nem vérrel. Gyűlöljétek hát őket!

A másik oldalon pedig ott állunk mi, akik értetlenül bámuljuk az irányunkba áradó löttyös indulatot, a vicsorgó gyűlöletet, és még azt is el kell viselnünk, hogy bennünket tesznek felelőssé azért, mert ők gyűlölnek bennünket. 

Szerintük mi vagyunk a gyűlöletkeltők, hiszen belőlük is micsoda gyűlöletet váltottunk ki. Miközben mi egyáltalán nem gyűlöljük őket – sokkal inkább sajnáljuk azokat, akiken annyira úrrá lett a kívülről sulykolt rossz közérzet, hogy teljesen elfelejtettek szeretni.

 A hazug, uszító propaganda pedig elveszi a szavainkat, kiforgatja őket értelmükből, ellentétesre változtatja jelentésüket. Így lesz szeretetország összetartó kovásza a felkorbácsolt gyűlölet.

Csépányi Balázs
idezojelekMagyar Péter

Juszt Lászlónál elszakadt a cérna, a Magyar Péter-hívő megmondóember teljesen kikészült

Csépányi Balázs avatarja

Ilyen, amikor szembejön a valóság.

