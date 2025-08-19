A hazug, uszító propagandáról

Magyar Péter szerint csak egy dolog működik Magyarországon: a hazug, uszító propaganda. A gyomorbajos demagógia, miszerint itt minden rossz, minden elviselhetetlen, keveredik az ősi bolsevik módszerrel – vagyis vádold ellenfeledet azzal, amit éppen te követsz el.

A „tudományos mindenszarizmust” mára tökélyre fejlesztették, céljuk ma már nem egyszerűen a rossz közérzet terjesztése a társadalom minden fogékony rétegében, hanem a kormány lejáratása, a belé vetett bizalom megingatása, olyan látszat megteremtése, hogy az arra hivatottak nem törődnek az emberek problémáival, vidáman nyaralnak, miközben minden összeomlik.

Mivel saját kormányzóképességüket képtelenek bizonyítani – hiszen olyan nincs –, megpróbálják lerombolni a kormány tekintélyét. Magyar Péter politikai tevékenységét egyetlen eszköz működteti: a hazug, uszító propaganda.

Már a színrelépése is ilyen valós teljesítmény nélküli propagandaakció volt. A piszkos munkát jó előre elvégezték helyette a balliberális ellenzék szedett-vedett pártocskái. Neki már csak annyi feladat jutott, hogy az évtizedes hazug, alantas lejárató kampányokkal, uszító, gyűlöletkeltő vádaskodásokkal felhergelt Orbán-fóbiás tömeget egybeterelje. És nem csinál mást mind a mai napig, szítja a gyűlöletet, hergel, köpköd mindenre, ami a miniszterelnökkel és támogatóival kapcsolatos, mert ez a feladata, és nem is képes többre.

Sajátjai mondják róla, hogy nem ő a megoldás, ő csak eszköz, kalapács, amivel szétverik mindazt, amit a magyarok tizenöt év alatt építettek. Súlyos kérdés, hogy kinek a kezében van ez a deformált eszköz, aminél egy kezdő lakatosinas különbet készít a műhelygyakorlaton.

Mert bár félrevezetett, megtévesztett honfitársaink szavazataira gyúrnak, többször, kegyetlen durvasággal fejezte ki a zsebmessiás, mennyire nem érzi magát a büdös agyhalottak közül valónak. Nem is az. Mesterségesen kreált, eldobható figura, aki viszont narcisztikus hiúságától vezérelve elhitte magáról, hogy őt követi a sötét erők által hipnotizált tömeg. Ezért hisztérikus a viselkedése, amikor lelepleződik, ki is mozgatja őt a vélt igazából.