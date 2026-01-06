Száz nagyon nehéz nap

Ajándék lett volna a péntek január másodikán, egy kis ráadás az ünnepi hangulatra, de a karcsúsított méregzsáknak ebbe is sikerült belerondítania. Fantasztikus matematikai képességekről tanúbizonyságot téve közölte, hogy már csak száz nap van a választásokig, már csak ennyit kell kibírni, hogy maguk mögött hagyhassák az elmúlt húsz évet. Nem állhatnak túl jól a harminc tagot sem számláló párt háza táján aktivisták kétkezi kampánysegítők tekintetében, nyilván ezért hirdetett legott toborzóprogramot is a semmitmondó politikai dramaturgia nagymestere.

Anyagi támogatással, önkéntesként, feliratkozással vagy az üzenetek megosztásával lehet közös történelmet hamisítani az erre még fogékonyaknak.

Klasszikust idézve, nem lehet igaztalan dolgokra igaz országot építeni, márpedig a Tisza hagymázas rendszerváltó álmainak minden kiinduló tézise hamis. Nem igaz, hogy Magyarország Európa legszegényebb és legkorruptabb országa, nem lopta szét senki, olyannyira nem működésképtelen, hogy családtámogatási és vállalkozókat segítő programjainak csodájára járnak szerte a világon, következésképpen jóval több reményt lehet fűzni a folytatáshoz, mint az idő kerekét 2010 előttre visszaforgató rendszerváltáshoz. Utóbbi ugyanis – a megismert konkrétumok tükrében – sokkal inkább nevezhető egy posztkommunista ellenforradalomnak, mint a magyar álom megvalósulásának.

Az Orbán-fóbiás tömeg felhergelésében, a zsigeri indulatok felkorbácsolásában komoly gyakorlatra tett szert az a baloldali tanácsadókat, kőgazdag mecénásokat is magába foglaló globalista politikuscsapat, amelyik, ha nagy nehezen is, de lenyelte azt a békát, hogy olyan embert kell támogatniuk, aki korábban a nemzeti politikai közösség soraiba furakodott be, onnan hengerbucskázott mindent és mindenkit elárulva a másik oldalra. A sárga irigység kiválóan elmélyíthető a felemelkedés útján éppen csak elinduló rétegekben olyan időszakban, amikor megtorpan a gazdaság, és könnyen uralkodik el az embereken az az érzés, hogy azt is elveszíthetik, amit eddig szereztek fáradságos munkájukkal.