A körlevél kálváriája

A nagyböjt legfontosabb önként vállalt feladata, hogy valódi értelmet adjunk a lemondásnak. Aki nem érti, hogy nem azért eszünk kevesebbet, hogy lefogyjunk, aki nem éli át őszinte lelki nyitottsággal, hogy azért foglalkozunk kevesebbet a testtel, hogy közelebb tudjunk kerülni Istenhez, az legalább az ostoba gondolataitól kíméljen meg bennünket. Az ilyenektől például, hogy a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia nagyböjti körlevele – amit elvileg minden templomban fel kellett olvasni vasárnap – idén nem a húsvét üzenetéről, hanem a háborúról szólt, ami mögött többen politikai áthallást sejtettek.

A politikai áthallás abból származik a lelki toprongyok szerint, hogy a körlevél is azt állítja többek között: „A háború árát nem a döntéshozók fizetik meg, hanem például azok a gyerekek, akik már négy éve hiába várják haza az apjukat, mert az a fronton van vagy külföldre menekült. A háború ára azoknak a szülőknek a rettegése, akik hónapok óta nem hallottak a fronton szolgáló fiukról. Azoknak a feleségeknek a kétségbeesése, akiknek a férje fizikailag vagy pszichésen megrokkant.” És így tovább. Ám láss csodát, ez a kormány álláspontja is. Skandalum. De mondok én valamit az álliberális agyhalottak még nagyobb elképedésére.

Minden normális, józanul gondolkodó ember ezt gondolja, és lelkesen meg is hallgatja ezeket a gondolatokat, ha felidézik számára azzal a szándékkal, hogy a rengeteg fájdalom együttérzésre és cselekvő szeretetre indítsa mindannyiukat.

Ezért kérte a püspöki konferencia, hogy nagyböjt első vasárnapján, a háború kitörésének negyedik évfordulóján a hívek könyörgése során minden templomban mondjunk imát a békéért. Ezután is nap mint nap imádkozzunk a békéért, és lehetőségeinkhez képest segítsük a háború sújtotta területeken élő testvéreinket. Azt a szentségét, micsoda politikai kiált­vány, ugye, felebarátaim?!

Ezek után nagyon kíváncsi vagyok, mit kellene mondani a templomokban erről a témáról az Orbán-fóbiások szerint, akik között, úgy tudni, sajnos egyházi személyek is vannak. És mit javasolnak nagyböjti üzenetnek a fekete öves ateisták, akik most is jobban tudják, mi a helyes keresztényi magatartás, és kaján vigyorral a képükön számoltak be arról, hogy a katolikusok már megint a kormány mellett kampányolnak, de szerencsére nem minden hívő fideszes.