idezojelek
A Helyzet

A körlevél kálváriája

A nagyböjt legfontosabb önként vállalt feladata, hogy valódi értelmet adjunk a lemondásnak.

Gajdics Ottó avatarja
Gajdics Ottó
Cikk kép: undefined
katolikus karitászmagyar katolikus püspöki konferenciaháborúpüspöki konferencia 2026. 02. 25. 4:58
0

A nagyböjt legfontosabb önként vállalt feladata, hogy valódi értelmet adjunk a lemondásnak. Aki nem érti, hogy nem azért eszünk kevesebbet, hogy lefogyjunk, aki nem éli át őszinte lelki nyitottsággal, hogy azért foglalkozunk kevesebbet a testtel, hogy közelebb tudjunk kerülni Istenhez, az legalább az ostoba gondolataitól kíméljen meg bennünket. Az ilyenektől például, hogy a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia nagyböjti körlevele – amit elvileg minden templomban fel kellett olvasni vasárnap – idén nem a húsvét üzenetéről, hanem a háborúról szólt, ami mögött többen politikai áthallást sejtettek. 

A politikai áthallás abból származik a lelki toprongyok szerint, hogy a körlevél is azt állítja többek között: „A háború árát nem a döntéshozók fizetik meg, hanem például azok a gyerekek, akik már négy éve hiába várják haza az apjukat, mert az a fronton van vagy külföldre menekült. A háború ára azoknak a szülőknek a rettegése, akik hónapok óta nem hallottak a fronton szolgáló fiukról. Azoknak a feleségeknek a kétségbeesése, akiknek a férje fizikailag vagy pszichésen megrokkant.” És így tovább. Ám láss csodát, ez a kormány álláspontja is. Skandalum. De mondok én valamit az álliberális agyhalottak még nagyobb elképedésére. 

Minden normális, józanul gondolkodó ember ezt gondolja, és lelkesen meg is hallgatja ezeket a gondolatokat, ha felidézik számára azzal a szándékkal, hogy a rengeteg fájdalom együttérzésre és cselekvő szeretetre indítsa mindannyiukat. 

Ezért kérte a püspöki konferencia, hogy nagyböjt első vasárnapján, a háború kitörésének negyedik évfordulóján a hívek könyörgése során minden templomban mondjunk imát a békéért. Ezután is nap mint nap imádkozzunk a békéért, és lehetőségeinkhez képest segítsük a háború sújtotta területeken élő testvéreinket. Azt a szentségét, micsoda politikai kiált­vány, ugye, felebarátaim?!

Ezek után nagyon kíváncsi vagyok, mit kellene mondani a templomokban erről a témáról az Orbán-fóbiások szerint, akik között, úgy tudni, sajnos egyházi személyek is vannak. És mit javasolnak nagyböjti üzenetnek a fekete öves ateisták, akik most is jobban tudják, mi a helyes keresztényi magatartás, és kaján vigyorral a képükön számoltak be arról, hogy a katolikusok már megint a kormány mellett kampányolnak, de szerencsére nem minden hívő fideszes.

VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A püspöki konferencia kénytelen volt közleményben helyre tenni az idiótákat a maga szerény és visszafogott stílusában. Azt írták, hogy nagyon sajnálják, ha egyesek pártpolitikai üzenetként akarják értelmezni a hívőknek készült körlevelet, és örömmel tapasztalják, hogy a jó szándékú hívők többsége megértette az üzenet lényegét, és támogatásukkal tevékenyen is hozzájárulnak a Katolikus Karitász ukrajnai missziójához. A továbbiakban is erre buzdítanak mindenkit. Lássuk be, ez egy elegáns gyomros a hülyéknek.

De ismerek jó néhány keresztényt, akik a kufárokat a templomból kiűző haragos Jézus példáját követnék legszívesebben ilyen esetekben. 

Szerintük nem ártana végre keményebb eszközökkel rákényszeríteni ezt a kekeckedő, bajkeverő, közérzetromboló bandát, hogy amint arra fentebb már utaltam, ha nem tudnak egyházi kérdésekben hittel és szeretettel megnyilvánulni, akkor inkább hallgassanak. Különösen húsvét közeledtével, ami sajnálatos módon idén nagyon közel esik a szomszédunkban dúló embertelen öldöklés negyedik évfordulójához. Még megérhetjük, hogy irodalomtanárokat lincselnek meg virtuálisan, amiért a kampány idején tanítják Babits Mihály Húsvét előtt című versét. Abban ugyanis szóról szóra az van, amit Orbán Viktor négy éve következetesen képvisel. Hogy béke, béke már, legyen vége már!

Borítókép: Illusztráció (Forrás: https://archkck.org/)

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Véleményváró

Tovább az összes cikkhez chevron-right
Novák Miklós avatarja
Novák Miklós
idezojelekeredmény alakulás

Innen dicsőség, onnan hazaárulás

Szőcs László avatarja
Szőcs László
idezojelekemlékirat

Nyugtalan idők nyugtalan tanúja

Sitkei Levente avatarja
Sitkei Levente
idezojelekrendőrség

A gyilkos jogai

Bayer Zsolt avatarja
Bayer Zsolt
idezojelekgázolás

A legaljasabb demagógok

A szerző további cikkei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Gulyás László
idezojelekkommunizmus áldozatai

A kommunisták hét fő bűne

Gulyás László avatarja

Százhúszmillió ember pusztult el a világmegváltó eszme megvalósítási kísérletei során.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu