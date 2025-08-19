Újabb részletek derültek ki az ellopott MiG–29-es alkatrészekről

A július végén történt betöréses lopást követően – már jóval az erről megjelent híreket megelőzően – a honvédelmi miniszter azonnal belső vizsgálatot indított, illetve nyomozás kezdődött. Ezek kapcsán a tárca újabb információkat hozott nyilvánosságra.

MiG–29-es vadászgépek a kecskeméti repülőtéren Fotó: Baon/Bús Csaba

A bűncselekmény a laktanya területén belül, a kerítéshez közeli roncstelepszerű helyen tárolt, feleslegesnek nyilvánított és a hadrendből 2010-ben kivont MiG–29-es repülőgépeket érintette.

A repülőtér működése, a légierő képességei és ezzel együtt a magyar emberek biztonsága a rágalmakkal ellentétben nem került veszélybe.

Az ellopott alkatrészek használhatatlanok, piaci értékük nincsen. A régóta működésképtelen repülőgépek az MNV Zrt. tulajdonában vannak, azokat több mint egy évtizede csupán tárolják Kecskeméten.

A betörés után a bázison tárolt MiG–29-es repülőgépek őrzés-védelmét megerősítették.

A MiG–29-eseket a Magyar Honvédség Gripenjei 2010-ben váltották fel, azóta biztosítják Magyarország és számos más NATO-tagország légtérvédelmét.

A rendőrségi nyomozás folyamatban van.