Betörtek a kecskeméti katonai repülőtérre, értékes alkatrészeket loptak el a MiG–29-esekből

A Blikk értesülései szerint az ismeretlen elkövetők átvágták a repülőtér kerítését, majd a bázis belső részére jutva a MiG–29-es vadászgépek orrkúpját megrongálták, hogy hozzáférjenek a mögöttes lokátortérhez. Innen szerelték ki a legértékesebb alkatrészeket.

MiG–29-es vadászgépek a kecskeméti repülőtéren (Fotó: Baon/Bús Csaba)

A kecskeméti bázison azok a MiG–29-esek állnak, amelyeket Magyarország 1993-ban kapott Oroszországtól az államadósság fejében. A típus 2010-ben vonult nyugdíjba a honvédségnél, a helyüket Gripenek vették át. Bár a repülőgépek már évek óta nem szállnak fel, konzervált állapotban őrzik őket, így igyekeznek megóvni a műszaki épségüket – írja a Baon.

A MiG–29 a hidegháborús korszak egyik ikonja, és több országban, például Oroszországban, Ukrajnában vagy Bulgáriában a mai napig szolgálatban áll.

A MiG–29-esek néhány éve is sajtónyilvánosságot kaptak: 2019-ben a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő megpróbálta értékesíteni a megmaradt 19 repülőgépet, 20 hajtóművel és közel 300 különféle tartozékkal együtt. A 2,8 milliárd forintos kikiáltási ár ellenére licit nem érkezett, részben a NATO-tagállamokra vonatkozó értékesítési korlátozások miatt, amelyekhez az orosz gyártó jóváhagyása is szükséges lett volna.

A Honvédelmi Minisztérium a Baon megkeresésére közölte:

Az ügyben a Bács-Kiskun Vármegyei Rendőr-főkapitányság indított eljárást. A nyomozás érdekeire tekintettel bővebb információt nem áll módunkban adni.

Az Országos Rendőr-főkapitányság is megerősítette: az ügyben a Bács-Kiskun Vármegyei Rendőr-főkapitányság folytatja a nyomozást.

A hatóságok az ügy felderítésén dolgoznak, és a vizsgálat eredményeiről a nyilvánosságot a későbbiekben tájékoztatják.