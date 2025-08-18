idezojelek
Poszt-trauma

Bámulatos, hol tart már a tudomány!

Zseniális tudósok kutatásuk során megállapították, hogy aki magasabban képzett, az többet keres…

2025. 08. 18. 15:29
Fotó: Ismael Abdal Naby studio/Pexels

Elmélyedtem a Telexben reggel, tetemes remek fekete mellett, s elmerengtem: bámulatos, hol tart már a tudomány!

Eszembe is ötlött hamar a Monty Python klasszikusa, a Gyalog galopp, annál is inkább, mivel ők, a Monty Python a klasszikus és remek angol humor letéteményeseként indultak világhódító útjukra, s mára kiderült, ők a legunalmasabb realisták.

Szóval a Gyalog galopp, s benne ez a párbeszéd:

S így győződtek meg róla uram, hogy a Föld banán alakú.

Bámulatos, hol tart már a tudomány… Mondd csak el még egyszer, hogy lehet birkavesével földrengést megelőzni?

Igen, pontosan ezt kellene kiírni a Telex címoldalára, lássa mindenki, hol tart már a tudomány.

Mutatom!

A Telex ma egy egészen hiánypótló és a tudomány szempontjából felfoghatatlan jelentőségű írással jelentkezett, melynek címe ez leendett:

Meglepő dolog történik a dolgozók fizetésével, amikor külföldiek felvásárolnak egy magyar céget

Tegye fel a kezét, kinek e cím elolvasása után nem kezd el remegni a gyomra, s nem hallja távolról a szférák zenéjét! Na ugye! S mindez csak fokozódik, amikor megtudod, kik készítették azt a páratlan kutatást, amelyen e remekmű alapszik. Nos, hát ők:

„A Defacto blog a Magyar Közgazdaság-tudományi Egyesülettel együttműködésben készül. Szerzői közgazdászok, szerkesztői Bárány Zsófia, Danis András, Prinz Dániel, Szűcs Ferenc és Zawadowski Ádám, a Közép-európai Egyetem (CEU), a Stockholmi Egyetem és a Világbank kutatói.”

E remek emberek feledhetetlen elődei bizonyították be azt is, hogy a Föld banán alakú. S ők méltóak e nehéz és felemelő örökséghez. Ugyanis egy nagy és átfogó kutatás keretében megdöbbentő eredményekre jutottak.

A tudósok mindjárt az elején leszögezik:

Kutatásunkban részletesen megvizsgáltuk, hogyan változik a vállalatok működése a külföldi tulajdonszerzés hatására és ez hogy befolyásolja a béreket a különböző foglalkozásokban.”

Ugye érzed már a nyugtalanságot, hogy most betöltenek ismereteidben egy tátongó űrt? Nem fogsz csalódni. Betöltik… Figyelj csak:

„A külföldi tulajdonszerzés hatására lényegesen fejlődnek a megvásárolt vállalatok által használt eljárások és gépek, (…) a felvásárlás után változnak az előállított termékek és átlagosan drágább termékeket kezdenek el gyártani a magyar vállalatok.”

VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Hátborzongató… És még nincs vége:

„A tulajdonosváltás hatására a legnagyobb béremelkedés a magasan képzett irodai dolgozók körében figyelhető meg, ahol 5,2 százalékos bérnövekedést eredményezett a külföldi tulajdonos megjelenése. A növekedés a diplomát igénylő foglalkozások körében a legmagasabb, több mint 6 százalék.

Ezzel szemben a fizikai munkát végző munkavállalók között a növekedés csak 2 százalék. (…) A kutatás azt jelzi, hogy a külföldi befektetések jelentős szerepet játszanak a technológiai fejlődés előmozdításában Magyarországon, ugyanakkor hozzájárulnak a bérek közötti különbségek növekedéséhez is – különösen a különböző képzettségi szintek között. Míg a magasan képzett dolgozók bérei érezhetően emelkednek, a fizikai munkakörökben gyakran stagnálnak a keresetek.

Ez döbbenetes, felebarátaim! Newton érezhette így magát, miután fejére esett az alma. Nekünk pedig nem kell tovább várnunk, immár belenézhetünk a tudomány mélységes mély kútjába, s onnan rivall ránk e zsenik felismerése: aki magasabban képzett, az többet keres…

Istenem… Köszönjük…

Várjuk a jövő heti jelentkezést, amikor azt is megtudjuk végre, hogyan lehet birkavesével földrengést megelőzni.

Mert, nem tudom, mondtam-e már, de bámulatos, hol tart már a tudomány…

(A bámulatos, lélegzetelállító írás és felfedezés itt olvasható:

https://telex.hu/defacto/2025/08/18/egy-kulfoldi-befekteto-felvasarolta-ceget-ki-fog-jol-jarni)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

