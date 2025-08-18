Elmélyedtem a Telexben reggel, tetemes remek fekete mellett, s elmerengtem: bámulatos, hol tart már a tudomány!

Eszembe is ötlött hamar a Monty Python klasszikusa, a Gyalog galopp, annál is inkább, mivel ők, a Monty Python a klasszikus és remek angol humor letéteményeseként indultak világhódító útjukra, s mára kiderült, ők a legunalmasabb realisták.

Szóval a Gyalog galopp, s benne ez a párbeszéd:

– S így győződtek meg róla uram, hogy a Föld banán alakú. – Bámulatos, hol tart már a tudomány… Mondd csak el még egyszer, hogy lehet birkavesével földrengést megelőzni?

Igen, pontosan ezt kellene kiírni a Telex címoldalára, lássa mindenki, hol tart már a tudomány.

Mutatom!

A Telex ma egy egészen hiánypótló és a tudomány szempontjából felfoghatatlan jelentőségű írással jelentkezett, melynek címe ez leendett:

Meglepő dolog történik a dolgozók fizetésével, amikor külföldiek felvásárolnak egy magyar céget

Tegye fel a kezét, kinek e cím elolvasása után nem kezd el remegni a gyomra, s nem hallja távolról a szférák zenéjét! Na ugye! S mindez csak fokozódik, amikor megtudod, kik készítették azt a páratlan kutatást, amelyen e remekmű alapszik. Nos, hát ők:

„A Defacto blog a Magyar Közgazdaság-tudományi Egyesülettel együttműködésben készül. Szerzői közgazdászok, szerkesztői Bárány Zsófia, Danis András, Prinz Dániel, Szűcs Ferenc és Zawadowski Ádám, a Közép-európai Egyetem (CEU), a Stockholmi Egyetem és a Világbank kutatói.”

E remek emberek feledhetetlen elődei bizonyították be azt is, hogy a Föld banán alakú. S ők méltóak e nehéz és felemelő örökséghez. Ugyanis egy nagy és átfogó kutatás keretében megdöbbentő eredményekre jutottak.

A tudósok mindjárt az elején leszögezik:

„Kutatásunkban részletesen megvizsgáltuk, hogyan változik a vállalatok működése a külföldi tulajdonszerzés hatására és ez hogy befolyásolja a béreket a különböző foglalkozásokban.”

Ugye érzed már a nyugtalanságot, hogy most betöltenek ismereteidben egy tátongó űrt? Nem fogsz csalódni. Betöltik… Figyelj csak:

„A külföldi tulajdonszerzés hatására lényegesen fejlődnek a megvásárolt vállalatok által használt eljárások és gépek, (…) a felvásárlás után változnak az előállított termékek és átlagosan drágább termékeket kezdenek el gyártani a magyar vállalatok.”