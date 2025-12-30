„Ami volt, ugyanaz lesz majd…” (A közeledő új év elé)

„Ami volt, ugyanaz lesz majd, és ami történt, ugyanaz fog történni, mert nincs semmi új a nap alatt. Ha van is olyan dolog, amiről azt mondják, hogy új, az is megvolt már régen, megvolt már jóval előttünk. Nem emlékszünk az elmúltakra, de ami ezután következik, arra sem fognak emlékezni, akik majd azután lesznek.” (Prédikátor könyve, 1,1-11)

Bizony, vagy adysabban szólva, ez az „ős Bizony”, mert „Nincs semmi már, csak: a Bizony, Az ős Bizony, a biztos romlás.”

És igen, az benne a legfélelmetesebb, hogy mindig ugyanolyan, mindig minden ugyanaz, mert „ami volt, ugyanaz lesz majd, és ami történt, ugyanaz fog történni, mert nincs semmi új a nap alatt.”

1494. június 7-ét írunk. A spanyolországi Tordesillas városában összeülnek Spanyolország és Portugália képviselői, hogy aláírjanak egy szerződést, amely szerződésben felosztják egymás között az újonnan felfedezett, Európán kívüli területeket.

Az origó a Zöld-foki-szegetektől 370 gall mérföldre, nyugatra lévő délkör: ettől nyugatra minden a spanyoloké, ettől keletre minden a portugáloké.

Hogyan másképpen is lehetett volna?

Tengerész Henrik óta keresték lázasan a portugálok az új utakat India felé, a nagy keresgélésben gyarmatosították Angolát – aki keres, az talál –, vitték a rabszolgákat a cukornádültetvényeikre, aztán Dias 1487-ben eljutott a Jóreménység fokáig, Covilhá expedíciót indított Etiópiába, majd felderítette a kelet-afrikai partokat, előkészítve ezzel Vasco da Gama útját Indiába. Mindezeknek köszönhetően ekkor nagyjából hétszáz kiló arany és tízezer rabszolga érkezett Lisszabonba Afrikából.

Ezalatt természetesen a spanyolok sem tétlenkedtek.

Kolumbusz Kristóf végül csak eljutott Amerikába nyugat felé hajózva, majd a spanyol korona nevében birtokba is vette a földet – amiről azt gondolta, India. Majd feltérképezte Kuba partjait, amelyet Kína részének gondolt. Azután csak kiderült, hogy ez itt sem nem India, sem nem Kína, a portugálok kicsit megnyugodtak, majd tető alá hozták azt a bizonyos szerződést Tordesillas városában a következő szöveggel: