Rendkívüli

Itt az újabb bizonyíték arra, hogy Raskó György pénzeli a Tiszát

idezojelek
Poszt-trauma

A „bölcsek”, a bili és a „kisded”

Hol tart most a manipulációs kerekasztal tavaly ősz óta zajló, szégyentelen gazemberkedése?

Kárpáti András avatarja
Kárpáti András
Cikk kép: undefined
közvélemény-kutatáskamuhazugság 2025. 08. 19. 18:10

Tanácstalanok a közvélemény-kutatás Napnyugatról küldött „bölcsei”. Pulai Gáspár, Závecz Menyhért, Róna Boldizsár és társaik a baloldal új messiása születésénél kívántak bábáskodni, de valahova egész máshova lyukadtak ki. Az ígéretes kisded helyett csak egy azzal hasonló méretű, de erősen középkorú, toporzékoló figurát találtak a jászolban. Rádöbbentek, hogy hiába vitték a sok ajándékot: aranyat, tömjént és mirhát, de legalábbis a szakmányban gyártott közvélemény-kutatásokat. 

– Ezt bizony nem fogja megválasztani senki – csúszott ki önkéntelenül Pulai Gáspár száján, amikor megpillantotta a nadrágszíjjal hadonászó ördögfajzatot, mire Menyhért és Boldizsár majdnem megkövezték őt. – Mit fognak szólni Brüsszelben, ha ezt meghallják, te idióta – sziszegte utóbbi, arra is utalva, hogy a mirhát és a tömjént még csak-csak el lehet számolni veszteségként, de az aranyat legalább részben vissza kell majd szolgáltatni a gazdáknak.

Nagyjából így foglalható össze dióhéjban, hogy hol tart most a manipulációs kerekasztal tavaly ősz óta zajló, szégyentelen gazemberkedése.

 „Már a falvakban is megelőzi a Fideszt a Tisza”, „Húszszázalékos Magyar Péterék előnye a kormánypártokkal szemben” – szemrebbenés nélkül közölték sorjában az ilyen és ehhez hasonló hazugságokat, míg aztán szembe nem jött a valóság.

Meghekkelt kérdések ide, kamuadatok oda: végül minden kiderült. Róna, Hann is el-el szólta magát az elmúlt hónapokban, amikor belezavarodtak a szövevényes hazugságaikba, mígnem Pulai az egész bilit kiborította. Kimondta ugyanis a pőre igazságot: a Fidesz vezet helyi szinten, vagyis az egyéni választókerületek többségében, ami pedig az egész 2026-os választás szempontjából döntő lehet.

A „bölcseknek most van egy kiborult bilijük, emellett ott a labilis, egyre idegesebb „kisded”, aki időközben lehet, hogy már össze is csinálta magát. A „bölcsek” bölcsességére pedig egyre kevésbé kíváncsi a közvélemény, miközben a feldühödött gazdáik is szorongatják őket. A jövőre vonatkozólag pedig az általános iskolai technikatanárom mondását ajánlanám Gáspár, Menyhért és Boldizsár figyelmébe: „Inkább kétszer mérni, mintsem egyszer sírni.”

VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Véleményváró

Tovább az összes cikkhez chevron-right
Gajdics Ottó avatarja
Gajdics Ottó
idezojelekpropaganda

A hazug, uszító propagandáról

Fricz Tamás avatarja
Fricz Tamás
idezojelekNémetország

Harmincöt éve volt a rendszerváltás

Ambrus-Jobbágyi Zsófia avatarja
Ambrus-Jobbágyi Zsófia
idezojelekvalóság

Magyar Péter és a lojalitás próbája

Jeszenszky Zsolt avatarja
Jeszenszky Zsolt
idezojelekKaja Kallas

Három friss szög az EU koporsójában

A szerző további cikkei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Brém-Nagy Márton
idezojelekHUN-REN

Nemzeti kötelességünk tudományos nagyjainkra emlékezni

Brém-Nagy Márton avatarja

A kiállításon az amerikai ügyvivő is bejelentést tett.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu