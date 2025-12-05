Havas Henrik és a keservesen pergő homokszemek

A „tanár úr” az utóbbi időben olyan lett, mint Besenyő Pista bácsi: úgy gondolja, hogy annyiszor van igaza, ahányszor csak akarja. A tények ebben egyre kevésbé akadályozzák. Bármit meg- és kimagyaráz, bármilyen A-ból eljut bármilyen B-be. Mindezt sziporkázóan teszi. Persze ezt csak ő éli meg így, kívülről nézve kicsit más a látvány: nyökögés, logikai bukfencek és csapongás. Míg a tanár úr bizarr flow-ban van, az őt néző közönségnek ki kell várnia a képzeletbeli homokóra minden egyes keserves homokszemének lepergését.

Így történt ez a minap is, amikor

Havas úgy döntött, hogy Frei Tamást döngöli a földbe. Konkrétan azt ötlötte ki, hogy meghazudtolja a bestseller írót. Frei ugyanis azt nyilatkozta valahol, hogy korábban rengetegszer hívták meg a 168 Óra értekezleteire, ám miután a lapvezetés megtudta, hogy nem zsidó, elkezdték mellőzni.

– Noooormális?! Kérem ez hülyeség – mondhatta volna stílszerűen mindenki „tanár ura” és akkor legalább egy Laár András-epigonként tudnánk valahová tenni.

Ehelyett Havas a totális mentális zavarodottság jeleit mutatva arról kezdett hablatyolni, hogy a lapnál – ahol ő nem kevesebb volt, mint szerkesztő – nem is volt értekezlet. Egy mondattal később már arról beszélt, hogy volt értekezlet, csak hétfőnként, de arra „bárki” bemehetett.

Most akkor volt értekezlet vagy nem? Ez most olyan, mint az Üvegtigris-beli panaszkönyv, ami nincs, de mivel olyan nincs, hogy nincs, ezért van, csak zacsiban?

Attól, hogy valaki a múlt évezredben nem egész egy hétig kormányszóvivő volt, még nem lesz a kulcsok őrzője. Még akkor sem, ha emellett sikerkönyveket írt a kurvákról, a pornóról és Annácskáról.

A másik megalázására indított szokásos Havas-akció most tehát már a rajtvonalnál elhasalt. Bezzeg régen milyen flottul ment a gonoszkodás a mi kis Henrikünknek…

Itt akár pontot is tehetnénk a történet végére, de egy szép kis önellentmondást még azért érdemes szemügyre venni. „Tanár úr” ugyanis azt találta mondani: „azt, hogy ki zsidó, ki nem, ezt így senki nem mondta ki”. Mert persze ez úgy működik, hogy mindenki kimond mindent, amit gondol, mint Jim Carrey Az igenember című filmben... A férj, aki megcsalja feleségét, az egyszeri háztulajdonos, akit irritálnak a szomszédja giccses kerti törpéi, a légiutas-kísérő, aki legszívesebben felrúgná a spiccesen egyre szemtelenebb utasokat…