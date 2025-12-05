A szépség ára – az örökgaranciától a kemoterápiáig

– Tizenkét évvel ezelőtt közeledett a negyedik X, és szerettem volna visszakapni a nőiességem egy részét, amiről úgy éreztem: lassan kicsúszik a kezemből. A mellimplantátum beültetése egyszerű döntésnek tűnt: esztétikai előnyök mellett egy kis önbizalomfröccsöt reméltem tőle – idézi fel a láthatóan megviselt, ám korántsem megtört Kata, akivel otthonában beszélgetünk. – Elhatározásomban csak megerősített – folytatja –, hogy az implantátumokra örök garanciát ígértek.
A kanapén felhúzott lábakkal ülő Kata kissé keserűen számol be arról, hogy még olyan terjedelmű tájékoztatást sem kapott, mint amit egy recept nélküli gyógyszerhez is mellékelnek. Ettől azonban nem bizonytalanodott el, hanem azt gondolta: a beavatkozás teljesen biztonságos.
– Ma már saját tapasztalatból tudom, rá kellett volna kérdeznem, hogy milyen vizsgálatokat kellene rendszeresen elvégezni, milyen lehetséges kockázatai vannak az implantátumnak, és milyen figyelmeztető jelekre kellene figyelni. Természetesen jártam mellrákszűrésre, és azt gondoltam, ha gond lenne az implantátumokkal, akkor a vizsgálat azt is jelezné. Tizenegy és fél évig semmi jel, semmi figyelmeztetés, semmi árnyék nem volt – meséli Kata, akin érezni lehet, hogy az elmúlt időszakban minden apró részletet összerakott a vele történtekről.
Jelek, amelyekre figyelni kell(ett volna)
Aztán az ötvenedik életéve körül történt valami baljóslatú: a menopauza hullámai között az egyik melle egyszer csak megduzzadt. Nem fájt, csak érzékeny lett. Mivel rendszeresen járt szűrésekre, nem tulajdonított ennek túl nagy jelentőséget, hormonális változásoknak tudta be a dolgot.
Bár kisebb mértékben, de két hónappal később újra megjelent a duzzanat. Ezúttal a hónaljban is érzett egy egyébként fájdalmat nem okozó csomót, ami aztán elmúlt magától.
– Továbbra is a menopauzára fogtam e változásokat, mígnem három hét elteltével már fájdalmas, merev és rossz érzésű lett a duzzanat. Volt időpontom a következő éves egészségügyi szűrésre, ahol végre mellultrahang is készült. Az első diagnózis implantátumszivárgás volt. Az ultrahangot végző orvos szerint a szilikon a nyirokcsomókba jutott, és azonnali eltávolítást javasolt – idézi fel beszélgetőpartnerünk.
