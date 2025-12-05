A szépség ára – az örökgaranciától a kemoterápiáig

Klárik Zoltán szavai szerint az esztétikai sebészetben az esetek mintegy kettő–öt százalékában fordult elő valamilyen implantátum okozta komplikáció. Ezalatt a lehetséges problémák összességét értjük, amiben benne foglaltatnak az implantátumok hibái vagy sérülései, valamint a tokban történő elváltozások. – A tok nagyon finom vékony hártya, de idővel megvastagodhat, meszesedhet, megkeményítve a körülötte lévő szövetet. Mivel a tok ilyenkor zsugorodik, először esztétikai problémát okoz, mert deformálja az implantátumot, ami így akár ki is lyukadhat – magyarázza.

Jennifer Lopez amerikai színész-énekesnő egy fehérneműreklámon. Álom és valóság eltérhet egymástól Fotó: Mike Kemp / In Pictures/Shutterstock

Az orvos állítja: csak akkor érdemes hozzányúlni az implantátumhoz, ha adódik valamilyen probléma. Ellenkező esetben elég a korrekció. A leggyakoribb ilyen eset, hogy idővel az emlőmirigy-állomány megereszkedik. Az implantátummal ilyenkor sincs semmi baj, csak esztétikai változásokról van szó. Ez zavarhatja a pácienst, hiszen nem úgy néz ki, mint öt évvel korábban.

– Ekkor a mellfelvarrás is elegendő lehet, nem szükséges cserélni az implantátumot – mondja. Hangsúlyozza: fontosnak tartja, hogy a páciensek emlőalakja a beavatkozások után is megtartsa a természetes jellegét; sebészként és oktatóként is ennek megfelelően jár el. Az implantátumok beültetése előtt minden esetben konzultál a pácienssel, akivel sorra veszik a szövődmények, valamint a komplikációk lehetőségét.

Beszéltünk egy olyan plasztikai sebész szakorvossal is, aki elsősorban a panaszokat okozó mellimplantátumok eltávolításával vagy cseréjével foglalkozik. Arra a kérdésünkre: igaz-e, hogy hónapokra előre be van táblázva ilyen műtétekre, igennel felelt. Mikor pedig azt firtattuk, mi az oka annak, hogy rengeteg nő rohan kivetetni a szilikont, megdöbbentő választ adott. – Legtöbben az úgynevezett emlőimplantátum-betegség (BII) tüneteivel jelentkeznek. Ez viszonylag új tünetcsoport, ám az elmúlt években egyre több hölgynél jelentkeznek ilyen problémák. A leggyakoribb tünetek a hajhullás, az ekcémás bőrpanaszok, az ízületi gyulladások, az alvászavarok, a szemszárazság és a depresszió, amelyek mögött sokszor valamilyen autoimmun állapot áll. Sajnos az a helyzet, hogy ugyanúgy, ahogy egyre több embernél alakul ki autoimmun betegség, ételallergia vagy a pajzsmirigy működésének zavarai, az implantátumot sem minden női test fogadja be ugyanúgy – fejtette ki a neve elhallgatását kérő orvos.

Panaszokkal telt évek

Gondot jelent, hogy sok nő nem kapcsolja össze ezeket a tüneteket a mellimplantátummal. Inkább évekig él komoly panaszokkal.

Ennek oka, hogy a tünetek sokszor nem közvetlenül az implantátum környékén jelentkeznek

– mutatott rá a plasztikai sebész, arról is beszámolva: sok páciensével megesett, hogy az implantátumra örök garanciát ígért az orvosuk vagy a terméket gyártó cég. – Nem csoda, hogy később úgy érzik, nem tájékoztatták őket megfelelően. Ezért a műtét előtt a páciensekkel folytatott konzultációra érdemes lenne sokkal nagyobb hangsúlyt helyezni – állítja a szakember. Noha a páciensnek rendszerint enyhülnek vagy megszűnnek a tünetei, amikor kiveszik az implantátumot, ezzel még nincs minden megoldva. Bizonyos esetekben akár egy évet is várni kell a mell végleges megformázása előtt.

Sok múlhat a szűrővizsgálatokon. Noha objektív, csak az emlőimplantátum-betegségre jellemző diagnosztikai eljárás még nem létezik, sok mindent lehet tenni a megelőzésért. – Így például komolyan kell venni a rendszeres orvosi kontrollt, meg kell kérdezni a hölgyeket, hogy éreznek-e változást vagy panaszt, igazolódott-e friss betegség a műtétet követően. A kiterjesztett labor- és képalkotó vizsgálatok is segítik a helyes diagnózist. Az MRI a legspecifikusabb az implantátum állapotának megítélésére, de ultrahanggal és mammográfiával is fontos az emlőbetegségek szűrése – fogalmazott a plasztikai sebész. Hozzáteszi: ma is sokan élnek rosszabb minőségű implantátumokkal a testükben, ezért is kiemelten fontos a rendszeres vizsgálat.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: Pexels)