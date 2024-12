Egészségünk nem evidencia – állítja az életmódorvoslás

– Az orvos nem varázsló és a szűrővizsgálatok sem az élet elixírjei: amíg nem értjük, hogy az egészségünk alapja az életmódunkból ered, addig a hosszú, egészségben eltöltött évek száma is csak vágyálom marad – indít rögtön a lényeggel Babai László, a Magyar Életmód Orvostani Társaság alapítója. A szakember hozzáfűzi, soha ennyien nem voltak érintettek a szív- és érrendszeri, valamint a daganatos, mozgásszervi és mentális, illetve légzőszervi betegségekben és a diabéteszben, miközben továbbra is hatalmas problémát jelent a túlsúly. Ugyanígy egyre többen szenvednek metabolikus betegségekben is, mint az inzulinrezisztencia vagy a szénhidrát-anyagcserezavar.

Babai László: „Az orvos nem varázsló”. Fotó: Polyák Attila

A legfrissebb felmérések szerint a 35–44 év közöttiek 15 százaléka, a 45–54 év közöttiek 25 százaléka, míg 55–64 év közötti korosztály 48 százaléka, míg a 65 év feletti korosztály 70 százaléka érintett valamilyen életmódból adódó krónikus betegségben.

Ezeknek a problémáknak az ellenszere nem a gyógyszerekben, hanem az életmódorvoslásban rejlik, amely az orvostudomány egyik legújabb területe. Az elmúlt évtizedekben készült vizsgálatok bebizonyították, hogy az életmódváltáson alapuló orvoslás segít azoknak a krónikus betegségeknek a megelőzésében, gyógyításában, lassításában vagy szinten tartásában, amelyek az életmódunk miatt alakulnak ki. Legyen szó az elhízásról, a kettes típusú cukorbetegségről, a stroke-ról, a magas vérnyomásról, a szívinfarktusról, a zsírmájról, a depresszióról vagy mondjuk a vastagbélrákról, a krónikus betegségek megelőzése és visszaszorítása sokkal egyszerűbb, mint azok kezelése és szinten tartása

– magyarázza az orvos.

Noha a tudományos álláspont világosan leírja, hogyan kerülhetjük el a krónikus betegségeket, az emberek többsége mégis nehezen szánja el magát. – Ennek az az egyik oka, hogy az életmódorvoslás pont az ellentéte annak, mint amit az emberek megszoktak. Mire gondolok? Egy műtét esetén a páciensnek annyi dolga van, hogy jól aludjon, az életmódorvoslásnál viszont a betegnek – az orvossal való beszélgetést követően – otthon, a mindennapokba beépítve kell tennie az egészsége érdekében, hogy mondjuk már egy fennálló diabétesz esetében ne alakuljanak ki szövődmények – példázza Babai László. Ő maga az orvosi egyetem elvégzését követően kezdte kutatni az életmód és az egészség kapcsolatát, amikor egy kutyákon végzett tanulmányban azt vizsgálta, milyen hatása van a négylábúakra a futás.

Ebben azt láttuk, hogy ha 21 percet fut a kutya, a következő 24–48 órában jelentősen nő a védelem a halálos ritmuszavarokkal, szívinfarktussal szemben, vagyis, ha infarktust kap egy kutya, sokkal nagyobb az esélye a túlélésre, kevésbé károsodik a szív, ha előtte aktívan mozgott. Ez pozitív hatás az emberekre is épp így érvényes

– idézi fel a kutatást, hozzátéve, a „klasszikus” orvosi pálya helyett mindig is ez az irány foglalkoztatta, így a belgyógyászatról előbb a gyógyszeriparhoz szegődött, majd egy különleges lehetőséget kapott. – Felkértek néhány orvos kollégámmal együtt, hogy alakítsunk ki egy fitneszkomplexumban olyan teret, ahol a sportolási lehetőség és a wellness mellett helyet kap minden, ami az egészséggel kapcsolatos. Ennek jegyében kutatni kezdtem, mi a tudományos álláspont erről, amikor rátaláltam a lifestyle medicine-re, vagyis az életmódorvoslásra – mondja.

Az életmódorvoslás definícióját 1999-ben határozták meg először a tengerentúlon, ahol néhány évvel később meg is alakult az Amerikai Életmód Orvostani Társaság. Noha a szemlélet hamar beivódott a köztudatba, csak a leggazdagabb rétegek érték el az erre épülő szolgáltatásokat, és a mai napig egy üzleti alapokon épülő rendszer maradt fent, az igazán érintettek viszont magukra maradtak.

Európában már kicsit más a helyzet, több mint tíz éve, amikor egy tanulmányúton jártam Angliában, arról tartottak előadást a szakembereknek, hogy 2030-ra a diabetológiai szövődményeket nem fogja tudni finanszírozni az állami ellátórendszer. A problémára gyorsan reagáltak és kidolgoztak egy stratégiát, amely arra a kérdésre adott választ, hogyan előzzék meg ezeket a szövődményeket. Ma az angolok a legerősebbek az életmódorvoslásban, de a spanyolok és a görögök is szépen jönnek fel, ahogy reményeim szerint Magyarország is egyre erősebb lesz a kérdést illetően

– bizakodik a szakember.

A szzűrővizsgálatok sem tesznek csodát. Fotó: Éberling András

Babai László hozzáteszi, a történelmi hagyományok is nagy szerepet játszanak abban, hogy egy-egy nemzet miképp gondolkodik a mozgásról vagy az egészségéről. Példaként említi az osztrákokat és a németeket, akiknél a fürdőkultúra mindig is szerves részét képezte a helyiek életének, és a mozgás, a gyógyászat, az öngondoskodás vagy a társas kapcsolatok keresése észrevétlenül vált a szokásaik részévé. – Egyes nemzeteknek anélkül alakult ki életmódorvosi szemléletük, hogy erre tudatosan odafigyeltek volna. Az osztrákok és a németek így ma is a fürdőkultúrából adódó előnyöket élvezhetik ki, míg a mediterrán térségekben a zöldségekben és gyümölcsökben, tengeri halakban gazdag étrend és a társas kapcsolatok segítenek abban, hogy a krónikus betegségek ne hatalmasodjanak el az ország lakóin – fejti ki. Arra a kérdésre, hogy hazánkban mennyire nyitottak az életmódorvoslásra az emberek, a doktor rövidre fogja válaszát: „korábban semennyire”. – Amikor 2013-ban elkezdtük a munkát a Magyar Életmód Orvostani Társasággal, még egyáltalán nem érdekelte a társadalmat az ilyesfajta szemlélet, vagy az, hogyan tud már meglévő, krónikus betegség mellett egy olyan életet kialakítani, ami akár minőségibb, mint a betegsége előtt. A Covid-járvány viszont mindent felforgatott és felnyitotta az emberek szemét – mondja.