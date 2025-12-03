Rendkívüli

Ukrán támadás: robbanás a Barátság kőolajvezetéken

BAHARTadventSzántódrévTihanyrévfénykompkarácsony

Elindult a karácsonyi fénykomp a Balatonon + videó

Fénykomppal szelhetjük át a magyar tengert január végéig.

Magyar Nemzet
2025. 12. 03. 12:16
Ünnepi fényekkel díszített komp a Balatonon Szántódnál 2025. december 3-án MTI Vasvári Tamás
November utolsó hétvégéjén elindult az első fénykomp a Balatonon, amelyre mostantól egészen január 31-ig felszállhatunk – írja a Sonline.

Szántód, 2025. december 3. A drónnal készült felvételen ünnepi fényekkel díszített komp a Balatonon Szántódnál 2025. december 3-án. A „fénykomp” november utolsó hétvégéjétől 2026. január 31-ig közlekedik reggel 7:00-től 8:00-ig, az esti időszakban pedig 16:00 óra után. MTI/Vasvári Tamás
Ünnepi fényekkel díszített komp a Balatonon. Fotó: MTI/Vasvári Tamás

A Balatoni Hajózási Zrt. (Bahart) sok-sok égősorral feldíszített kompja

reggel 7 és 8.15 között, illetve délután 16 és 17.15 között közlekedik Szántódrév és Tihanyrév között.

A kompok a tavon jelenleg hétköznap hatvan percenként, hétvégén félóránként közlekednek. Az aktuális menetrendet itt olvashatja.

 

Borítókép: Ünnepi fényekkel díszített komp Szántódnál (Fotó: MTI/Vasvári Tamás)

 

Belföldi híreink

Külföldi híreink

