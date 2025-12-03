Elindult a karácsonyi fénykomp a Balatonon + videó

November utolsó hétvégéjén elindult az első fénykomp a Balatonon, amelyre mostantól egészen január 31-ig felszállhatunk – írja a Sonline.

Ünnepi fényekkel díszített komp a Balatonon. Fotó: MTI/Vasvári Tamás

A Balatoni Hajózási Zrt. (Bahart) sok-sok égősorral feldíszített kompja

reggel 7 és 8.15 között, illetve délután 16 és 17.15 között közlekedik Szántódrév és Tihanyrév között.

A kompok a tavon jelenleg hétköznap hatvan percenként, hétvégén félóránként közlekednek. Az aktuális menetrendet itt olvashatja.

