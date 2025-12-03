Rendkívüli

Ukrán támadás: robbanás a Barátság kőolajvezetéken

Orbán Viktor: Az a jó, ha Magyarország környezetében háborúk helyett békés élet zajlik

Teljes egészségügyi megújulás zajlik Magyarországon – jelentette ki Orbán Viktor a felújított Mazsihisz Szeretetkórház átadásán. A miniszterelnök hangsúlyozta: több mint 250 egészségügyi intézmény korszerűsítésével épül újjá az ellátórendszer, és az egyházi fenntartású kórházak különleges minőséget képviselnek a betegellátásban.

2025. 12. 03. 12:28
MAZSIHISZ Szeretetkórház Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály
– Komplett egészségügyi rekonstrukció zajlik országos méretben, ennek részeként újulhatott meg a zuglói Mazsihisz Szeretetkórház – jelentette ki a miniszterelnök a felújított intézmény átadásán.

Orbán Viktor, Kórház
Mazsihisz Szeretetkórház. Fotó: Zugló.hu/Subits-Tóth Gergő

Orbán Viktor felidézte: amikor Grósz Andor lett a Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetségének (Mazsihisz) elnöke, három megállapodást kötöttek. Ezek közül az első már teljesült a szeretetkórház felújításával, de a többire is sor kerül majd a következő időszakban, többek között az Országos Rabbiképző felújítására. – Komplett egészségügyi rekonstrukcióban vagyunk országos méretben – hangsúlyozta a kormányfő, és emlékeztetett:

91 kórházat, 54 rendelőintézetet és 107 mentőállomást újítottak fel, és Budapesten is 13 kórházat fejlesztettek.

– A zsidó kórház különösen közel van az én szívemhez azért, mert azt tapasztalom, hogy ott, ahol egyházi fenntartású intézményekben gondoskodnak a betegekről, ott valami különleges minőség jön létre – mondta a kormányfő. Hozzátette: Budapesten immár a katolikusoknak, a reformátusoknak és a zsidó közösségnek is van jó színvonalon ellátást nyújtó kórháza.

Orbán Viktor az egykori budapesti zsidó kórházak történetéről szólva felidézte, hogy kettőt államosítottak, egyet a nyilasok felgyújtottak, így a zuglói szeretetkórház az egyetlen, amely visszakerült a zsidó közösséghez. A pusztítás elsődleges oka a háború volt meg minden rossz, amit az emberből a háború kihoz – jegyezte meg.

MAZSIHISZ Szeretetkórház
Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos

A háborúnál jobb a béke

Orbán Viktor kiemelte: nagyon fontos, hogy a mai időkben

emlékeztessük magunkat arra: a háború rossz dolog, a béke pedig jó dolog. És az a jó, hogy ha Magyarország környezetében is háborúk helyett inkább békés élet zajlik

– szögezte le. Újságírói kérdésre válaszolva a miniszterelnök elmondta: a magyar külpolitikának a béke érdekében is arra kell vállalkoznia, amire van ereje. Ez nem kevés, ugyanakkor azt az illúziót sem érdemes táplálni magunkban, hogy nálunk jóval nagyobb országok közötti háborús konfliktusokat mi tudunk rendezni – mutatott rá, hozzáfűzve azonban, amit lehet, azt meg is fogjuk tenni.

Kitért arra is, hogy a béke kapcsán sokkal könnyebben boldogul az Egyesült Államok és Oroszország irányába, mint a mi valódi otthonunk, tehát az Európai Unió közösségén belül. A folyosón ugyan mások az arányok, mint a tárgyalóteremben, de kétségkívül

egy nagy többséget, amely ma még háborúpárti, meg kell győznünk arról, hogy álljanak át a béke oldalára

– összegzett. Elmondta azt is, hogy brüsszeli munkájában is számít az európai szinten is megszerveződött zsidó közösségre.

MAZSIHISZ Szeretetkórház
Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos

 

Mi lesz a V4-ekkel?

Orbán Viktor egy másik kérdésre reagálva leszögezte, hogy Karol Nawrocki lengyel elnök lemondott budapesti látogatása mögött lengyel belpolitikai okok állnak. A visegrádi négyek (V4-ek) helyzetét úgy látja: nagyon várja, hogy Csehországban megtörténjen Andrej Babis miniszterelnöki eskütétele. Amint ez megtörténik, össze fogja hívni a V4-ek miniszterelnöki szintű találkozóját. Emlékeztetett: Magyarország adja a V4-ek elnökségét, de ma ez egy bénult szervezet, mert eddig kettő-kettő arányban oszlottak meg stratégiai kérdésekben a vélemények.

Ha a cseheknél bekövetkezik a változás közjogi értelemben is, akkor a V4 miniszterelnöki szinten újraéled, és akkor nagyon remélem, hogy lesz módunk a lengyel elnökkel is találkozni

– értékelt.

MAZSIHISZ Szeretetkórház
Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály

Grósz Andor, a Mazsihisz elnöke a köszöntőjében elmondta, hogy a szeretetkórház teljes körű rekonstrukciója a kormány mintegy 8,5 milliárd forintos támogatásával valósulhatott meg. Az intézmény nemcsak a zsidó közösség tagjait, hanem az egész magyar társadalmat kiszolgálja – jelezte. Kiemelkedő ennek a kórháznak a szerepe nemcsak a krónikus betegellátásban, nemcsak a mozgásszervi betegek ellátásában, hanem a hospice ellátásban is, hiszen itt működik az ország legnagyobb hospice osztálya – hangsúlyozta. Hozzátette: osztályt hoztak létre az aktív betegellátásra is – ennek teljes finanszírozása rendelkezésre áll –, de szélesítik a szakorvosi, szakrendelői ellátást is. Grósz Andor a kormány mellett köszönetet mondott a zsidó és nem zsidó közösségek támogatásáért, valamint a kórház dolgozóinak is.

 

Borítókép: Orbán Viktor a Mazsihisz Szeretetkórház átadásán (Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály)

 

