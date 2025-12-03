Orbán Viktor: Az a jó, ha Magyarország környezetében háborúk helyett békés élet zajlik

– Komplett egészségügyi rekonstrukció zajlik országos méretben, ennek részeként újulhatott meg a zuglói Mazsihisz Szeretetkórház – jelentette ki a miniszterelnök a felújított intézmény átadásán.

Mazsihisz Szeretetkórház. Fotó: Zugló.hu/Subits-Tóth Gergő

Orbán Viktor felidézte: amikor Grósz Andor lett a Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetségének (Mazsihisz) elnöke, három megállapodást kötöttek. Ezek közül az első már teljesült a szeretetkórház felújításával, de a többire is sor kerül majd a következő időszakban, többek között az Országos Rabbiképző felújítására. – Komplett egészségügyi rekonstrukcióban vagyunk országos méretben – hangsúlyozta a kormányfő, és emlékeztetett:

91 kórházat, 54 rendelőintézetet és 107 mentőállomást újítottak fel, és Budapesten is 13 kórházat fejlesztettek.

– A zsidó kórház különösen közel van az én szívemhez azért, mert azt tapasztalom, hogy ott, ahol egyházi fenntartású intézményekben gondoskodnak a betegekről, ott valami különleges minőség jön létre – mondta a kormányfő. Hozzátette: Budapesten immár a katolikusoknak, a reformátusoknak és a zsidó közösségnek is van jó színvonalon ellátást nyújtó kórháza.

Orbán Viktor az egykori budapesti zsidó kórházak történetéről szólva felidézte, hogy kettőt államosítottak, egyet a nyilasok felgyújtottak, így a zuglói szeretetkórház az egyetlen, amely visszakerült a zsidó közösséghez. A pusztítás elsődleges oka a háború volt meg minden rossz, amit az emberből a háború kihoz – jegyezte meg.

Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos

A háborúnál jobb a béke

Orbán Viktor kiemelte: nagyon fontos, hogy a mai időkben

emlékeztessük magunkat arra: a háború rossz dolog, a béke pedig jó dolog. És az a jó, hogy ha Magyarország környezetében is háborúk helyett inkább békés élet zajlik

– szögezte le. Újságírói kérdésre válaszolva a miniszterelnök elmondta: a magyar külpolitikának a béke érdekében is arra kell vállalkoznia, amire van ereje. Ez nem kevés, ugyanakkor azt az illúziót sem érdemes táplálni magunkban, hogy nálunk jóval nagyobb országok közötti háborús konfliktusokat mi tudunk rendezni – mutatott rá, hozzáfűzve azonban, amit lehet, azt meg is fogjuk tenni.