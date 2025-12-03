Orbán Viktor: Visszatér az Apukám világa

Szombaton 27 év után visszatér az Apukám világa – jelentette be Orbán Viktor a közösségi oldalán. A legendás műsor házigazdája ismét Csiszár Jenő lesz.
– jelezte a miniszterelnök.
Csiszár Jenő 1997-ig vezette az Apukám világa című, fiatalokkal foglalkozó betelefonálós rádióműsort a Juventus Rádióban, majd a Petőfi Rádióban. Az egykori rádiós jelenleg Milánóban él, ahol diplomáciai szolgálatot teljesít.
