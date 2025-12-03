Mit gondolhat Lázár Jánosról Orbán Viktor?

Nagy Attila Tibor Facebook : „Nem árt, ha Lázár János ott van a washingtoni és a moszkvai tárgyaláson, hátha egyszer belőle is majd valamikor kormányfő lesz, gondolhatta Orbán Viktor.”
Így írnak ők – December 3., délelőtt
