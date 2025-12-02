FideszXXI Század Intézetelőny

Az őszt is a Fidesz nyerte, visszaesett a Tisza támogatottsága + videó

A XXI. Század Intézet friss elemzése szerint a Fidesz a nyár után az őszt is megnyerte: miközben a kormánypárt erősödött, a Tisza Párt támogatottsága visszaesett. A kutatások alapján a Tisza körüli botrányok, a kiszivárgott megszorítócsomag és a kommunikációs bizonytalanság okozta a megtorpanást.

Magyar Nemzet
2025. 12. 02. 20:27
Fotó: Fischer Zoltán Forrás: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály
A kormánypárt erősödött, a Tisza Párt támogatottsága visszaesett – derül ki a XXI. Század Intézet legfrissebb elemzéséből.

Nyíregyháza DPK gyűlés Orbán Viktor
Fotó: Ladóczki Balázs

A választási év második felében is a Fidesz bizonyult a legerősebb politikai szereplőnek – írja a XXI. Század Intézet a legújabb elemzésében, amely szerint a kormánypárt lendületet vett, míg legfőbb ellenfele, a Tisza Párt megtorpant. 

Deák Dániel, az intézet vezető elemzője úgy fogalmazott: a nyárhoz hasonlóan az őszt is a Fidesz dominálta.

Deák szerint az ősz folyamán a Tisza Párt támogatottsága csökkent, miután több botrány és belső feszültség is sújtotta a pártot. A politikai elemző kiemelte: 

a kiszivárgott megszorítócsomag a családokra és a vállalkozásokra is jelentős terhet róna, ami komoly társadalmi ellenállást váltott ki.

 Ez hozzájárult ahhoz, hogy a párt elveszítette korábbi lendületét, és bizonytalanná vált saját táborában is. Ezzel szemben a Fidesz stabil, kiszámítható és következetes politikát folytatott, ami az elemző szerint erősítette a kormánypárt pozícióit. Deák úgy fogalmaz: 

Orbán Viktor vezetésével a Fidesz ősszel is érezhetően mozgósítani tudta támogatói bázisát, ami a közvélemény-kutatásokban is megmutatkozott. 

A politikai elemző rámutatott, hogy több, általuk megbízhatónak ítélt kutatás egyaránt a kormánypárt erősödését és a Tisza Párt visszaesését mérte.

A XXI. Század Intézet elemzője szerint 

a politikai hangulatot az is befolyásolta, hogy a Tisza Párt agresszív kommunikációhoz fordult, míg a Fidesz nyugodt, felelős kormányerőként pozicionálta magát. 

A bizonytalan szavazók egy része emiatt a kormánypárt felé mozdulhatott.

Az elemzésben Deák Dániel megjegyzi: a megszorítócsomag körüli viták, a botrányok és a kommunikációs irányváltás együtt eredményezték, hogy a Tisza Párt támogatottsága megtorpant. Az elemző szerint 

mindez arra utal, hogy a következő hónapokban is előnyt élvezhet a Fidesz, ha a jelenlegi trendek folytatódnak.

Összegzésként Deák Dániel arra a következtetésre jutott: a Fidesz nemcsak a nyarat, hanem az őszt is megnyerte, és ez a helyzet a tavaszi választások eredményét is jelentősen befolyásolhatja.

Ahogyan arról korábban beszámoltunk, a XXI. Század Intézet által november 29. és december 1. között végzett kutatás azt mutatja, hogy a Fidesz tovább tudott erősíteni a pozícióján (plusz egy százalékpontos javulás az október eleji méréshez képest), míg a Tisza rontott (mínusz egy pont). Az intézet szerint el lehet mondani, hogy az adatok alapján Magyar Péter pártja elérte a növekedési plafont, összegyűjtött minden korábbi ellenzéki protesztszavazatot. Jelenleg az állás a politikailag aktívak bázisán: 

Fidesz 45, Tisza negyven százalék.

 

 

Ugyanakkor míg október elején azt mutatták a számok, hogy négypárti parlament alakul, a mostani kutatás változást hozott ebben: a felmérés alapján hárompárti parlament lenne, míg a Mi Hazánk Mozgalom biztosan bejut (egy százalékpontot javítva október elejéhez képest, most nyolc százalékon áll), addig kiesne a Kutyapárt (négy százalék). A DK szintén a parlamenti küszöb alatt van (három százalék).

 

Borítókép: Orbán Viktor (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán)

 

