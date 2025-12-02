Az őszt is a Fidesz nyerte, visszaesett a Tisza támogatottsága + videó

A kormánypárt erősödött, a Tisza Párt támogatottsága visszaesett – derül ki a XXI. Század Intézet legfrissebb elemzéséből.

Fotó: Ladóczki Balázs

A választási év második felében is a Fidesz bizonyult a legerősebb politikai szereplőnek – írja a XXI. Század Intézet a legújabb elemzésében, amely szerint a kormánypárt lendületet vett, míg legfőbb ellenfele, a Tisza Párt megtorpant.

Deák Dániel, az intézet vezető elemzője úgy fogalmazott: a nyárhoz hasonlóan az őszt is a Fidesz dominálta.

Deák szerint az ősz folyamán a Tisza Párt támogatottsága csökkent, miután több botrány és belső feszültség is sújtotta a pártot. A politikai elemző kiemelte:

a kiszivárgott megszorítócsomag a családokra és a vállalkozásokra is jelentős terhet róna, ami komoly társadalmi ellenállást váltott ki.

Ez hozzájárult ahhoz, hogy a párt elveszítette korábbi lendületét, és bizonytalanná vált saját táborában is. Ezzel szemben a Fidesz stabil, kiszámítható és következetes politikát folytatott, ami az elemző szerint erősítette a kormánypárt pozícióit. Deák úgy fogalmaz:

Orbán Viktor vezetésével a Fidesz ősszel is érezhetően mozgósítani tudta támogatói bázisát, ami a közvélemény-kutatásokban is megmutatkozott.

A politikai elemző rámutatott, hogy több, általuk megbízhatónak ítélt kutatás egyaránt a kormánypárt erősödését és a Tisza Párt visszaesését mérte.

A XXI. Század Intézet elemzője szerint

a politikai hangulatot az is befolyásolta, hogy a Tisza Párt agresszív kommunikációhoz fordult, míg a Fidesz nyugodt, felelős kormányerőként pozicionálta magát.

A bizonytalan szavazók egy része emiatt a kormánypárt felé mozdulhatott.