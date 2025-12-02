Kocsis MátéFideszMagyar Péter

Kocsis Máté: Magyar Péter csak bosszút akar, nem a hazájáért cselekszik+ videó

A Tisza-vezért nem az ország érdeke, hanem a személyes bosszú vezérli – mondta Kocsis Máté. A Fidesz frakcióvezetője szerint az ellenzéki politikusnak nincs víziója Magyarország jövőjéről, még az energiaellátás 2035 utáni biztosításáról sem.

Magyar Nemzet
2025. 12. 02. 19:31
Kocsis Máté Forrás: Facebook
A közösségi oldalára töltött fel egy videót a Fidesz frakcióvezetője. Kocsis Máté arról mondott véleményt, hogyan viszonyul a Tisza Párt vezetője Magyarországhoz.

Leader of the opposition party TISZA (Respect and Freedom) Peter Magyar addresses participants at Heroes' Square in central Budapest on October 23, 2025, during an event commemorating the 69th anniversary of the Hungarian uprising against the Soviet occupation in 1956. Tens of thousands of Hungarians gathered in Budapest on Thursday at rival rallies, as the government and the opposition each look to drum up support ahead of tense elections next year. (Photo by Attila KISBENEDEK / AFP)
Fotó: AFP

– Ő bosszút akar állni – mondta Kocsis Máté a videóban. 

– Magyar Péter nem a hazájáért csinálja ezt, hanem saját magáért 

– tette hozzá. – Magyar Péter – és ne haragudjanak meg – magasról lesz…rja Magyarországot – fogalmazott. 

– Neki teljesen mindegy, mi van Magyarországon, neki nincs víziója, nincs arra vonatkozó jövőképe, hogy mi lesz az energiaellátással 2035 után 

– sorolta. – Neki ez nincs meg. Ő bosszút akar állni – jelentette ki a Fidesz frakcióvezetője. 

 

Borítókép: Kocsis Máté (Forrás: Facebook) 

 

