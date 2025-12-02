Kocsis Máté: Magyar Péter csak bosszút akar, nem a hazájáért cselekszik+ videó

A közösségi oldalára töltött fel egy videót a Fidesz frakcióvezetője. Kocsis Máté arról mondott véleményt, hogyan viszonyul a Tisza Párt vezetője Magyarországhoz.

Fotó: AFP

– Ő bosszút akar állni – mondta Kocsis Máté a videóban.

– Magyar Péter nem a hazájáért csinálja ezt, hanem saját magáért

– tette hozzá. – Magyar Péter – és ne haragudjanak meg – magasról lesz…rja Magyarországot – fogalmazott.

– Neki teljesen mindegy, mi van Magyarországon, neki nincs víziója, nincs arra vonatkozó jövőképe, hogy mi lesz az energiaellátással 2035 után

– sorolta. – Neki ez nincs meg. Ő bosszút akar állni – jelentette ki a Fidesz frakcióvezetője.