Kocsis Máté: Magyar Péter csak bosszút akar, nem a hazájáért cselekszik+ videó

A közösségi oldalára töltött fel egy videót a Fidesz frakcióvezetője. Kocsis Máté arról mondott véleményt, hogyan viszonyul a Tisza Párt vezetője Magyarországhoz.
– Ő bosszút akar állni – mondta Kocsis Máté a videóban.
– Magyar Péter nem a hazájáért csinálja ezt, hanem saját magáért
– tette hozzá. – Magyar Péter – és ne haragudjanak meg – magasról lesz…rja Magyarországot – fogalmazott.
– Neki teljesen mindegy, mi van Magyarországon, neki nincs víziója, nincs arra vonatkozó jövőképe, hogy mi lesz az energiaellátással 2035 után
– sorolta. – Neki ez nincs meg. Ő bosszút akar állni – jelentette ki a Fidesz frakcióvezetője.
Szóljon hozzá!
