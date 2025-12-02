Így lehet megnyerni a választást jövőre

– A mi felelősségünk az, hogy ezt a választási esélyt, amivel rendelkezünk, győzelemre váltsuk – jelentette ki Kocsis Máté a közösségi oldalára feltöltött videójában. A Fidesz frakcióvezetője szerint a választást úgy lehet megnyerni, ha mindenki, aki úgy gondolja, hogy nem akarja azt a 2026 és 2030 közötti életet, amit a baloldal kínál, elmegy voksolni.

Fotó: AFP

– Aki meg akarja védeni az eredményeket, amik mögöttünk vannak, a fiatalok, az anyák, a családok, az idősek és a vállalkozások támogatását, és azt mondja, hogy ez az ország, ha kimarad a háborúból, akkor jó gazdasági pályán tud maradni, akkor annak el kell mennie szavazni – hangsúlyozta a frakcióvezető. Majd kijelentette:

Nekünk a legbátrabban kell most harcolnunk a hazánkért!

– Nem kell bedőlni mindenféle blöfföknek, ugyanazt kell csinálnunk, határozottan, egyenes háttal, amit a korábbi választásokon is – mutatott rá. Hozzátette: melózni kell, részt kell venni az online munkában, még akkor is, ha utálatos, a közösségi médiában a vitákat meg kell vívni.

Ha ezt mind megcsináljuk, és a csöndes többség, ahogy szokott, elmegy szavazni, akkor pont ugyanolyan eredmény fog születni, mint 2022-ben

– hangsúlyozta Kocsis Máté.

Emlékezetes, a Tisza Párttól kiszivárgott egy tervezett megszorítócsomag, amelyben a baloldali párt szakértői leírták, hogy milyen módszerekkel akarják sanyargatni a magyarokat a Tisza győzelme esetén. Az ellenzéki tervek alapjaiban változtatnák meg minden magyar életét.

A megszorítócsomag olyan elszegényedést okozna, amely – a baloldali kormányok bevett gyakorlata szerint – ismét az életszínvonal csökkenéséhez vezetne,

valamint szinte teljesen lenyomná a középosztályt, amelyet az elmúlt 15 évben soha nem látott méretűre duzzasztott fel a nemzeti kormány. Magyar Péterék terve a lakosságnak 1300 milliárdos megszorítást, a vállalkozásoknak 3700 milliárdos adóbeszedést jelentene.