győzelemKocsis Mátéválasztás

Így lehet megnyerni a választást jövőre

Nem szabad elfogadni a baloldal ajánlatát.

Magyar Nemzet
2025. 12. 02. 14:55
Fotó: MTI/Kacsúr Tamás
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

– A mi felelősségünk az, hogy ezt a választási esélyt, amivel rendelkezünk, győzelemre váltsuk – jelentette ki Kocsis Máté a közösségi oldalára feltöltött videójában. A Fidesz frakcióvezetője szerint a választást úgy lehet megnyerni, ha mindenki, aki úgy gondolja, hogy nem akarja azt a 2026 és 2030 közötti életet, amit a baloldal kínál, elmegy voksolni. 

Fotó: AFP

– Aki meg akarja védeni az eredményeket, amik mögöttünk vannak, a fiatalok, az anyák, a családok, az idősek és a vállalkozások támogatását, és azt mondja, hogy ez az ország, ha kimarad a háborúból, akkor jó gazdasági pályán tud maradni, akkor annak el kell mennie szavazni – hangsúlyozta a frakcióvezető. Majd kijelentette: 

Nekünk a legbátrabban kell most harcolnunk a hazánkért!

– Nem kell bedőlni mindenféle blöfföknek, ugyanazt kell csinálnunk, határozottan, egyenes háttal, amit a korábbi választásokon is – mutatott rá. Hozzátette: melózni kell, részt kell venni az online munkában, még akkor is, ha utálatos, a közösségi médiában a vitákat meg kell vívni.

Ha ezt mind megcsináljuk, és a csöndes többség, ahogy szokott, elmegy szavazni, akkor pont ugyanolyan eredmény fog születni, mint 2022-ben

– hangsúlyozta Kocsis Máté.

Emlékezetes, a Tisza Párttól kiszivárgott egy tervezett megszorítócsomag, amelyben a baloldali párt szakértői leírták, hogy milyen módszerekkel akarják sanyargatni a magyarokat a Tisza győzelme esetén. Az ellenzéki tervek alapjaiban változtatnák meg minden magyar életét. 

A megszorítócsomag olyan elszegényedést okozna, amely – a baloldali kormányok bevett gyakorlata szerint – ismét az életszínvonal csökkenéséhez vezetne,

valamint szinte teljesen lenyomná a középosztályt, amelyet az elmúlt 15 évben soha nem látott méretűre duzzasztott fel a nemzeti kormány. Magyar Péterék terve a lakosságnak 1300 milliárdos megszorítást, a vállalkozásoknak 3700 milliárdos adóbeszedést jelentene.

 

 

Borítókép: Kocsis Máté (Fotó: MTI/Kacsúr Tamás)

add-square Baloldali megszorítócsomag

Szentkirályi Alexandra: 662 oldalt nem a fióknak írnak

Baloldali megszorítócsomag 20 cikk chevron-right

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekBayer Zsolt

Németországban is megkezdődött az advent…

Bayer Zsolt avatarja

Allahu akbar!

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu