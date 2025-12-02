Orbán Viktor: A Tisza Párt megszorítócsomagja Brüsszelből már ismerős + videó

Ami a Tisza Párt kiszivárgott programjában szerepel, az mind szerepelt hivatalos brüsszeli dokumentumokban a megelőző néhány évben – hívta fel a figyelmet Orbán Viktor Nyíregyházán a digitális polgári körök háborúellenes gyűlésén, amelyről most egy részletet osztott meg a közösségi oldalán. A miniszterelnök példaként említette azt a tervüket, hogy Magyarországon adót kell emelni, amit minden évben le is írnak az úgynevezett éves gazdasági ajánlásokban.
Mert ilyeneket csinál Brüsszel minden évben, évek óta követelik, hogy Magyarország emeljen adót, szüntesse meg az egykulcsos adót, és legyen ez a többkulcsos adórendszer
– figyelmeztetett a kormányfő. Hozzátette: azt is évek óta követelik, hogy a vállalkozások adóját emeljük meg, a nyugdíjakat, de legalább az özvegyi nyugdíjakat adóztassuk meg, a 13. havi nyugdíjat pedig töröljük el, ezek mind benne vannak a brüsszeli papírokban.
– Ez csak önöknek okoz meglepetést, meg azoknak, akik nincsenek benne a nemzetközi politikai életben, de én ezeket mind ismerem – jelentette ki Orbán Viktor. Majd hangsúlyozta:
valójában ez a kiszivárgott dokumentum nem más, mint magyarítása, lefordítása az elmúlt tíz évben Brüsszelben megírt és Magyarországgal szemben támasztott követelményeknek, amiknek én nem tettem eleget, és nem is fogok eleget tenni, ha a fejük tetejére állnak, akkor sem.
Emlékezetes, hogy a Tisza Párttól kiszivárgott egy tervezett megszorító csomag, amelyben a baloldali párt szakértői leírták, hogy milyen módszerekkel akarják sanyargatni a magyarokat a győzelmük esetén. A Tisza Párt tervei alapjaiban változtatnák meg minden magyar életét.
A megszorító csomag olyan elszegényedést okozna, amely – a baloldali kormányok bevett gyakorlata szerint – ismét az életszínvonal csökkenéséhez vezetne,
valamint szinte teljesen lenyomná a középosztályt, amelyet az elmúlt 15 évben soha nem látott méretűre duzzasztott fel a nemzeti kormány. Magyar Péterék terve a lakosságnak 1300 milliárdos megszorítást, a vállalkozásoknak 3700 milliárdos adóbeszedést jelentene.
