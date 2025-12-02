Orbán Viktor: A Tisza Párt megszorítócsomagja Brüsszelből már ismerős + videó

Ami a Tisza Párt kiszivárgott programjában szerepel, az mind szerepelt hivatalos brüsszeli dokumentumokban a megelőző néhány évben – hívta fel a figyelmet Orbán Viktor Nyíregyházán a digitális polgári körök háborúellenes gyűlésén, amelyről most egy részletet osztott meg a közösségi oldalán. A miniszterelnök példaként említette azt a tervüket, hogy Magyarországon adót kell emelni, amit minden évben le is írnak az úgynevezett éves gazdasági ajánlásokban.

Fotó: Ladóczki Balázs

Mert ilyeneket csinál Brüsszel minden évben, évek óta követelik, hogy Magyarország emeljen adót, szüntesse meg az egykulcsos adót, és legyen ez a többkulcsos adórendszer

– figyelmeztetett a kormányfő. Hozzátette: azt is évek óta követelik, hogy a vállalkozások adóját emeljük meg, a nyugdíjakat, de legalább az özvegyi nyugdíjakat adóztassuk meg, a 13. havi nyugdíjat pedig töröljük el, ezek mind benne vannak a brüsszeli papírokban.

– Ez csak önöknek okoz meglepetést, meg azoknak, akik nincsenek benne a nemzetközi politikai életben, de én ezeket mind ismerem – jelentette ki Orbán Viktor. Majd hangsúlyozta:

valójában ez a kiszivárgott dokumentum nem más, mint magyarítása, lefordítása az elmúlt tíz évben Brüsszelben megírt és Magyarországgal szemben támasztott követelményeknek, amiknek én nem tettem eleget, és nem is fogok eleget tenni, ha a fejük tetejére állnak, akkor sem.

Emlékezetes, hogy a Tisza Párttól kiszivárgott egy tervezett megszorító csomag, amelyben a baloldali párt szakértői leírták, hogy milyen módszerekkel akarják sanyargatni a magyarokat a győzelmük esetén. A Tisza Párt tervei alapjaiban változtatnák meg minden magyar életét.

A megszorító csomag olyan elszegényedést okozna, amely – a baloldali kormányok bevett gyakorlata szerint – ismét az életszínvonal csökkenéséhez vezetne,

valamint szinte teljesen lenyomná a középosztályt, amelyet az elmúlt 15 évben soha nem látott méretűre duzzasztott fel a nemzeti kormány. Magyar Péterék terve a lakosságnak 1300 milliárdos megszorítást, a vállalkozásoknak 3700 milliárdos adóbeszedést jelentene.