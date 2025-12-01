Magyar PéterTisza Pártelőválasztás

Magyar Péter nagyobb gondban lehet, mint bárki gondolta volna

A Tisza-vezér ismét kozmetikázhatta a számokat.

2025. 12. 01. 19:42
Kétszer nagyobb számot mondhatott be Magyar Péter, mint amennyien ténylegesen szavaztak a napokban lezárult tiszás előválasztáson. A baloldali előválasztások kellemetlen történetének újabb fordulójában a Tisza-vezér állítása szerint 300 ezren vettek részt. A baloldali párt vezetői csak néhány választókerületben tüntették fel a pontos számokat, máshol csak a győztes és a vesztes jelölt szavazatarányát jelezték, százalékosan. Ezek alapján tehát nem lehet összeszámolni, hogy pontosan mennyien szavaztak. Mindez pedig arra utalhat, hogy nem szavaztak valójában annyian, mint amennyit a Tisza Pártnál állítanak – írja a Mandiner.

Magyar Péter személyisége kockázat, bomlásnak indult a Tisza FERENC ISZA / AFP
Fotó: AFP

Az előválasztáson való részvételhez regisztrálni kellett – emlékeztetett a Tények. Felidézték az ATV cikkét, amelyben egy néző elmondja, hogy ő is regisztrált. De ami az igazán érdekes, hogy ez a regisztráló Tisza-szimpatizáns azt állítja, hogy a szavazási rendszer technikai felépítése lehetővé tette a részvétel nyomon követését.

A regisztráló elmondása szerint az e-mail-címmel, névvel és lakcímmel történő regisztráció után a rendszer automatikusan kiosztott egy egyedi azonosítót minden új szavazónak, amely 1-től kezdődően folyamatosan növekedett. Az informátor egri lakcímmel regisztrált november 27-én, 6 perccel a szavazás 19 órakor történő lezárása előtt. Annak bizonyítására, hogy elmélete nem légből kapott, még egy képernyőfotót is mellékelt. A képen szereplő adatok alapján arra következtet, hogy ha az azonosítók sorszámszerűen növekedtek egytől fölfelé, 

akkor percekkel a szavazás lezárása előtt körülbelül 148 614 lehetett a valóságban szavazók száma, ugyanis a beküldő ezt a számot kapta.

Ez a szám pedig nagyon távol van a 300 ezertől, amit Magyar Péterék nyilvánosan hirdetnek.

Bár a képet nem közölték, a Mandiner mégis rábukkant egy felvételre, amely minden bizonnyal azonos azzal a képpel, amelyre az ATV hivatkozik:

Fotó: Mandiner

Az ATV és a Mandiner kereste a baloldali párt sajtóosztályát a részvételi adatokról felmerült kérdésekkel kapcsolatban, azonban választ egyelőre nem kaptak.

 

Nem ez lenne az első, hogy ferdítik a számokat

Magyar Péter 300 ezres állítását már korábban is sokan kétkedve fogadták, hiszen korábban is közölt már nagyobb számokat a valóságnál. Többek között ez volt akkor is, amikor a Tisza alkalmazásáról állította azt, hogy több, mint 400 ezren töltötték le, majd az adatszivárgás után arról is kiderült, hogy valójában csupán nagyjából 200 ezren töltötték le, ugyanis ennyi felhasználót tartalmazott a nyilvánosság elé kerülő adatbázis. Ráadásul az alkalmazásból kiszivárgott érzékeny, személyes adatok nem csak az alkalmazásba regisztrálók adatait tartalmazta.

 

A baloldali előválasztás korábbi felvonásai sikeresebbek voltak

Ha az eddigiek nem lettek volna elég kínosak Magyar Péter és a Tisza Párt számára, akkor ott van még az is, hogy még saját szellemi elődeik szintjét sem voltak képesek megugrani. Még ha a Tisza-vezér által bemondott szám igaz is lenne, akkor is bőven elmaradnának a 2021-es baloldali előválasztástól, amelyen kétszer annyian, több mint 600 ezren szavaztak. 

Tehát kétszer akkora érdeklődés volt aziránt az előválasztás iránt, amely megelőzte a 2022-es választásokat, emlékezetes, ezen a választáson szenvedett történelmi vereséget a baloldal.

Így ha a mostani információ a szavazók számával kapcsolatban igaznak bizonyul, akkor Magyar Péter és baloldali pártja nagyobb gondban van, mint ahogy eddig tűnt.


Borítókép: Magyar Péter (Forrás: Facebook)

