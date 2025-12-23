Rendkívüli

Lakatos Márk-botrány: letartóztatta a bíróság a Hollandiában elfogott gyanúsítottat

fitt magyarországért digitális polgári körSzentkirályi AlexandraRubint Réka

Rubint Rékával gyúr rá az egészséges életmódra a Női Digitális Polgári Kör

Közösségi összefogással indul életmódváltó program Rubint Réka vezetésével – adta hírül a közösségi oldalán Szentkirályi Alexandra. A Fidesz–KDNP fővárosi frakcióvezetője a polgári közösségek erejét hangsúlyozta, véleménye szerint az összetartás nemcsak a közéletben, hanem az egészség megőrzésében is kulcsszerepet játszik.

Magyar Nemzet
Forrás: Facebook2025. 12. 23. 9:23
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A polgári közösségek ereje abban is rejlik, hogy támogatjuk egymást a céljaink elérésében, legyen szó közéletről vagy éppen az egészségünk megőrzéséről – írta a Facebook-oldalán Szentkirályi Alexandra. 

Budapest, 2025. december 1. Szentkirályi Alexandra, a Fidesz-KDNP frakcióvezetője nyilatkozik a sajtónak a Fővárosi Közgyűlés rendkívüli ülésének kezdete előtt a BKV Zrt. kelenföldi buszgarázsában 2025. december 1-jén. MTI/Bruzák Noémi
Szentkirályi Alexandra, a Fidesz–KDNP fővárosi frakcióvezetője. Fotó: MTI/Bruzák Noémi

A Fidesz–KDNP fővárosi frakcióvezetője jelezte, hogy ennek jegyében a Női Digitális Polgári Kör és a Fitt Magyarországért Digitális Polgári Kör szervezésében intenzív, szakmai támogatással kísért program indul az év elején.

A kezdeményezést Rubint Réka vezeti, és 

a tervek szerint három-három elszánt résztvevő kezdheti meg az életmódváltást szakértői segítséggel. 

Szentkirályi Alexandra felhívta a figyelmet arra is, hogy a programhoz való csatlakozáshoz érdemes belépni a digitális polgári körök közösségeibe, ahol a jelentkezéssel kapcsolatos információk elérhetők. A csoportok linkjeit a bejegyzés kommentjeiben osztotta meg.

A poszt zárásában a politikus a közösségi felelősségvállalás fontosságát emelte ki: a cél egy egészségesebb, tudatosabb magyar társadalom építése, közös erőfeszítéssel.

 

Borítókép: Szentkirályi Alexandra és Rubint Réka (Forrás: Facebook/Szentkirályi Alexandra)

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bánó Attila
idezojelekbánó sándor

Könyvégető kommunisták Felsőmocsoládon

Bánó Attila avatarja

A Bánó család, miként maga a nemzet, túlélve a legnagyobb viharokat, erős és életképes maradt.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu