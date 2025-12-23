Rubint Rékával gyúr rá az egészséges életmódra a Női Digitális Polgári Kör

A polgári közösségek ereje abban is rejlik, hogy támogatjuk egymást a céljaink elérésében, legyen szó közéletről vagy éppen az egészségünk megőrzéséről – írta a Facebook-oldalán Szentkirályi Alexandra.

Szentkirályi Alexandra, a Fidesz–KDNP fővárosi frakcióvezetője. Fotó: MTI/Bruzák Noémi

A Fidesz–KDNP fővárosi frakcióvezetője jelezte, hogy ennek jegyében a Női Digitális Polgári Kör és a Fitt Magyarországért Digitális Polgári Kör szervezésében intenzív, szakmai támogatással kísért program indul az év elején.

A kezdeményezést Rubint Réka vezeti, és

a tervek szerint három-három elszánt résztvevő kezdheti meg az életmódváltást szakértői segítséggel.

Szentkirályi Alexandra felhívta a figyelmet arra is, hogy a programhoz való csatlakozáshoz érdemes belépni a digitális polgári körök közösségeibe, ahol a jelentkezéssel kapcsolatos információk elérhetők. A csoportok linkjeit a bejegyzés kommentjeiben osztotta meg.

A poszt zárásában a politikus a közösségi felelősségvállalás fontosságát emelte ki: a cél egy egészségesebb, tudatosabb magyar társadalom építése, közös erőfeszítéssel.