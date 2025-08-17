Családokat szórakoztatnak a Margitszigeten két napon keresztül

Mozgás, zene, játék és családi élmények várják a látogatókat a Családi élményszigeten augusztus 19-én és 20-án a margitszigeti Nagyréten a Szent István-nap rendezvénysorozatán – közölték a szervezők. A kétnapos esemény sportos, szórakoztató és edukatív programokkal várja a gyerekeket, felnőtteket és az aktív kikapcsolódás szerelmeseit.

Fotó: MTVA/Balaton József

A látogatók az aktivitást kínáló programokon mindkét nap 9 és 17 óra között vehetnek részt, a foodtruck zóna pedig egészen 20 óráig kínál hagyományos és egészségtudatos ételeket.

A színpadi programok augusztus 19-én Kovács Ramóna sportinfluenszer bemelegítő edzésével és az Iszkiri Zenekar koncertjével indulnak. A napközben a sportfoglalkozások mellett Nagy Dani videóssal is találkozhatnak a látogatók, az esti órákban pedig Kefir és Horváth Tamás koncertjei gondoskodnak a jó hangulatról.

Augusztus 20-án reggel Rubint Réka edzése indítja a napot, délelőtt Farkasházi Réka és a Tintanyúl, este pedig Zoltán Erika, valamint a Band of StreetS is fellép. Napközben Gulyás Michelle olimpiai bajnok öttusázóval is lehetőség nyílik találkozni.

A gyerekeket többek között légvár, trambulin és kézműves-foglalkozás, a nagyobbakat pedig mászófal, szumó, sorversenyek, akadálypályák és élőcsocsó várja. A sportolni vágyók gerinctornán, saját testsúlyos edzésen, küzdősportokon és body and mind foglalkozásokon vehetnek részt. A prevenciós és regenerációs zónában a szakértők tanácsadással és állapotfelmérésekkel segítik az egészségmegőrzést.

A rendezvény minden programja ingyenesen látogatható, a szervezők célja, hogy a Margitsziget szívében tartalmas és értékteremtő élménytér valósuljon meg, ahol a mozgás, a zene és az aktív kikapcsolódás élményei maradandó emlékeket kínálnak minden látogatónak.

A Szent István-nap programsorozattal kapcsolatos további információk az esemény honlapján és az ünnepségsorozat hivatalos mobilalkalmazásában – amely Android és iOS eszközökön is megtalálható – olvashatók.