Szent István Napaugusztus 20-i ünnepségekaugusztus 20 programok

Családokat szórakoztatnak a Margitszigeten két napon keresztül

A Szent István-nap rendezvénysorozatán minden korosztály megtalálhatja a számára legérdekesebb elfoglaltságokat.

Magyar Nemzet
Forrás: MTI2025. 08. 17. 16:57
Fotó: MTVA/Jászai Csaba
Mozgás, zene, játék és családi élmények várják a látogatókat a Családi élményszigeten augusztus 19-én és 20-án a margitszigeti Nagyréten a Szent István-nap rendezvénysorozatán – közölték a szervezők. A kétnapos esemény sportos, szórakoztató és edukatív programokkal várja a gyerekeket, felnőtteket és az aktív kikapcsolódás szerelmeseit.

Budapest, 2022. október 18. Ős fák az őszi Margitszigeten. A 2,5 km hosszú, 500 méter széles, 96,5 hektár területű sziget a Duna folyón terül el és a főváros egyik városrésze, ami 2013. július 20-ig a XIII. kerülethez tartozott, azóta azonban a főváros közvetlen igazgatása alá. A sziget tulajdonképpen egy hatalmas park középkori szakrális építészeti emlékekkel, szoborsétányokkal, kisebb tavakkal, szökőkúttal. Mai megjelenését három különálló sziget, a Festő-, a Fürdő- és a Nyulak-szigetének összekapcsolásával fejlesztették ki a 19. század végén, a Duna folyásának szabályozására. Számos neve volt korábban, a 13. században Nyulak szigete, Urak szigete, Budai-sziget, Boldogasszony szigete neveken volt ismert, a 17. században Szent Margit szigete. Ezt Árpád-házi Szent Margitról, IV. Béla király lányáról kapta, aki a Domonkos-rend apácakolostorában élt itt. A sziget legidősebb fájának 2011-ben, egy akkor 210 éves narancseperfát tartottak. A természetes növényzetből mára nem sok maradt, de a tölgyek mintegy 150 évesek. MTVA/Bizományosi: Balaton József *************************** Kedves Felhasználó! Ez a fotó nem a Duna Médiaszolgáltató Zrt./MTI által készített és kiadott fényképfelvétel, így harmadik személy által támasztott bárminemű – különösen szerzői jogi, szomszédos jogi és személyiségi jogi – igényért a fotó szerzője/jogutódja közvetlenül maga áll helyt, az MTVA felelőssége e körben kizárt.
Fotó: MTVA/Balaton József

A látogatók az aktivitást kínáló programokon mindkét nap 9 és 17 óra között vehetnek részt, a foodtruck zóna pedig egészen 20 óráig kínál hagyományos és egészségtudatos ételeket.

A színpadi programok augusztus 19-én Kovács Ramóna sportinfluenszer bemelegítő edzésével és az Iszkiri Zenekar koncertjével indulnak. A napközben a sportfoglalkozások mellett Nagy Dani videóssal is találkozhatnak a látogatók, az esti órákban pedig Kefir és Horváth Tamás koncertjei gondoskodnak a jó hangulatról.

Augusztus 20-án reggel Rubint Réka edzése indítja a napot, délelőtt Farkasházi Réka és a Tintanyúl, este pedig Zoltán Erika, valamint a Band of StreetS is fellép. Napközben Gulyás Michelle olimpiai bajnok öttusázóval is lehetőség nyílik találkozni.

A gyerekeket többek között légvár, trambulin és kézműves-foglalkozás, a nagyobbakat pedig mászófal, szumó, sorversenyek, akadálypályák és élőcsocsó várja. A sportolni vágyók gerinctornán, saját testsúlyos edzésen, küzdősportokon és body and mind foglalkozásokon vehetnek részt. A prevenciós és regenerációs zónában a szakértők tanácsadással és állapotfelmérésekkel segítik az egészségmegőrzést.

A rendezvény minden programja ingyenesen látogatható, a szervezők célja, hogy a Margitsziget szívében tartalmas és értékteremtő élménytér valósuljon meg, ahol a mozgás, a zene és az aktív kikapcsolódás élményei maradandó emlékeket kínálnak minden látogatónak.

A Szent István-nap programsorozattal kapcsolatos további információk az esemény honlapján és az ünnepségsorozat hivatalos mobilalkalmazásában – amely Android és iOS eszközökön is megtalálható – olvashatók.

Borítókép: Illsztráció (Fotó: MTVA/Jászai Csaba)

Fontos híreink

