Mindig szerette volna kipróbálni a honfoglalók íját? Augusztus 20-án irány Ópusztaszer!

A népi hagyományokat bemutató programok mellett különleges lovasbemutatóval is köszöntik Szent István napját szerdán az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékparkban – közölte az emlékpark marketingvezetője, Kodácz Csengele.

Fotó: MTI/Rosta Tibor

A Kalandos emlékhely programsorozat ünnepi rendezvényén, az egykor a park helyén álló bencés monostorban végzett gyógynövénytermesztést és -feldolgozást bemutató Szeri Gyógynövényházban és -kertben teakóstolással is várják a látogatókat.

A skanzenben a hódmezővásárhelyi tanyai olvasókör udvarán a kemencében hagyományos népi receptek alapján készített finomságok sülnek, az iparos műhelyek mellett egyszerű, de nagyszerű gyerekjátékokat próbálhatnak ki a gyermekek és felnőttek. A szentes-dónáti szélmalomnál a dél-alföldi szélmalmokról hallható előadás, a községháza mellett Elekes Lajos tart fafaragás-bemutatót, a látogatók pedig a pásztoréletről is kérdezhetik a hagyományőrzőt.

A Nomád parkban az érdeklődők kipróbálhatják, képesek-e megfeszíteni a honfoglaló magyarok íját, és ha sikerrel jártak, célba is lőhetnek a fegyverrel.

A lovaspályán délelőtt Közép-Ázsia legnemesebb és leghíresebb lófajtáját, a sztyeppei nomád népek, így a korai magyarok által nevelt akhal-tekéket ismerhetik meg a vendégek. Ezeket a lovakat a különleges eleganciájukról, ritka szépségükről és legendás állóképességükről ismeri a világ. Atipikus kinézetük elsősorban hosszú nyúlánk végtagjaiknak, száraz lábaiknak, hosszú hátuknak és agaras kinézetüknek köszönhető, ezt teszi még egyedibbé a bőrük és fémes színük.