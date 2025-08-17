Ópusztaszeraugusztus 20. ünnepaugusztus 20 programokhagyományörzésAugusztus 20augusztus 20

Mindig szerette volna kipróbálni a honfoglalók íját? Augusztus 20-án irány Ópusztaszer!

Igazi hagyományőrző érdekességek lesznek.

Magyar Nemzet
Forrás: MTI2025. 08. 17. 13:43
Fotó: MTI/Rosta Tibor
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A népi hagyományokat bemutató programok mellett különleges lovasbemutatóval is köszöntik Szent István napját szerdán az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékparkban – közölte az emlékpark marketingvezetője, Kodácz Csengele.

Ópusztaszer, 2023. szeptember 29. Napelemek az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékpark tetőszerkezetén a rotunda korszerűsített energetikai központjának átadása napján, 2023. szeptember 29-én. A korszerűsítés egymilliárd forintos uniós támogatással valósult meg. MTI/Rosta Tibor
Fotó: MTI/Rosta Tibor

A Kalandos emlékhely programsorozat ünnepi rendezvényén, az egykor a park helyén álló bencés monostorban végzett gyógynövénytermesztést és -feldolgozást bemutató Szeri Gyógynövényházban és -kertben teakóstolással is várják a látogatókat.

A skanzenben a hódmezővásárhelyi tanyai olvasókör udvarán a kemencében hagyományos népi receptek alapján készített finomságok sülnek, az iparos műhelyek mellett egyszerű, de nagyszerű gyerekjátékokat próbálhatnak ki a gyermekek és felnőttek. A szentes-dónáti szélmalomnál a dél-alföldi szélmalmokról hallható előadás, a községháza mellett Elekes Lajos tart fafaragás-bemutatót, a látogatók pedig a pásztoréletről is kérdezhetik a hagyományőrzőt.

A Nomád parkban az érdeklődők kipróbálhatják, képesek-e megfeszíteni a honfoglaló magyarok íját, és ha sikerrel jártak, célba is lőhetnek a fegyverrel.

A lovaspályán délelőtt Közép-Ázsia legnemesebb és leghíresebb lófajtáját, a sztyeppei nomád népek, így a korai magyarok által nevelt akhal-tekéket ismerhetik meg a vendégek. Ezeket a lovakat a különleges eleganciájukról, ritka szépségükről és legendás állóképességükről ismeri a világ. Atipikus kinézetük elsősorban hosszú nyúlánk végtagjaiknak, száraz lábaiknak, hosszú hátuknak és agaras kinézetüknek köszönhető, ezt teszi még egyedibbé a bőrük és fémes színük.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: MTI/Rosta Tibor)

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekpride

A mongoloknál is kezdődik!

Bayer Zsolt avatarja

Takarítsátok el az összeset, míg nem késő!

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu