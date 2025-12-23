Rendkívüli

Fontos bejelentéseket tesz a kormány karácsony előtt – kövesse nálunk élőben! + videó

A Tisza napirendre vett adójavaslata Nyugaton már kuka

Egyre több nyugat-európai ország jutott arra a következtetésre, hogy a vagyonadó több gazdasági kárt okoz, mint amennyi bevételt hoz, idehaza pedig épp ellentétes előjellel zajlik mindez. A Tisza javaslatai között megtaláljuk.

2025. 12. 23. 13:58
Miközben több nyugat-európai ország az elmúlt években felhagyott a vagyonadóval, Magyarországon ismét napirendre került az adónem bevezetése. A Tisza Párt által felvetett elképzelés Szalai Piroska miniszterelnöki főtanácsadó szerint nem elszigetelt intézkedés lenne, hanem egy klasszikus baloldali megszorítócsomag része, amelynek terheit végső soron pont nem az érintettek fizetnék meg, hanem a középosztály − írja a Világgazdaság.

Amilyen jó ötletnek tűnik elsőre a vagyonadó, pont annyira káros lehet, hiszen nem (csak) azokat sújtja, akikre eredetileg a Tisza kiróná
Nyugaton már kipróbálták és elvetették, a Tisza mégis erőltetné – röviden így foglalható össze Szalai Piroska elemzése, miszerint Németország, Svédország és Ausztria példája is azt mutatja, hogy a vagyonadó hosszabb távon nem váltotta be a hozzá fűzött reményeket. Az érintett országokban az adónem bevezetése után alacsony bevétel, magas adminisztrációs költség és tőkeelvándorlás jelentkezett, ezért végül kivezették vagy érdemben átalakították.

A Tisza Párt javaslata Szalai Piroska szerint nem egyszeri igazságossági lépés, hanem egy szélesebb, baloldali megszorítócsomag része lehet. Ismert, a hatszáz oldalas dokumentum hiányos is lehet, nem derül ki belőle, kik lennének a kedvezményezettek, csupán a forráselvonások lehetséges módjait ismerteti. A már említett vagyonadó pedig

olyan vagyonelemeket is terhel, amelyek nem termelnek azonnali jövedelmet, így az adó megfizetése sok esetben likviditási problémákat okoz.

Ez különösen igaz a kis- és középvállalkozásokra, valamint a többgenerációs családi cégekre, ahol a vagyon jelentős része eszközökben, nem pedig készpénzben jelenik meg. Egy ilyen adó beruházások elhalasztásához, kényszerértékesítésekhez és munkahelyek megszűnéséhez vezethet.

