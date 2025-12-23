Egyesült ÁllamokEurópamigrációMagyarország

Komoly figyelmeztetés Amerikától: Európa a vesztébe rohan

Az Egyesült Államok vezető szakpolitikai tanácsadója a Magyar Külügyi Intézet budapesti rendezvényén tartott beszédében a transzatlanti együttműködés jövőjéről és a nyugati civilizáció védelmének fontosságáról beszélt, ugyanakkor figyelmeztetett a kontinenst fenyegető belső veszélyekre is. A tanácsadó hangsúlyozta Amerika és Európa közös kulturális gyökereit, stratégiai partnerségét, valamint azt, hogy a Trump-adminisztráció szövetségesként tekint Magyarországra.

Magyar Nemzet
2025. 12. 23. 13:24
Orbán Viktor miniszterelnök és Donald Trump amerikai elnök Washingtonban Fotó: SAUL LOEB Forrás: AFP
Samuel D. Samson, az Egyesült Államok vezető szakpolitikai tanácsadója szerint a természetes jogok iránti nyugati elkötelezettség a transzatlanti megújulás kulcsa. Figyelmeztetett, hogy a cenzúra, a tömeges migráció és az ideológiai konformitás belülről üresíti ki Európát – és kulcsszerep jutott Magyarországnak – írja a The European Conservative.

Európa a vesztébe rohan, és kulcsszerep jutott Magyarországnak ennek megakadályozásában
Fotó: SAUL LOEB / AFP

A beszéd a Magyar Külügyi Intézet rendezvényén hangzott el, a transzatlanti együttműködés jövőjét állította a középpontba.

Helyénvaló, hogy Budapesten gyűlünk össze – egy városban, amely elviselte a zsarnokságot és a külföldi megszállást, és ma is a magyar nép ellenálló képességének tanúja

– kezdte a beszédet Samson. Azzal folytatta, hogy az évszázadok során a magyarok bátran védték szabadságukat a külső fenyegetésektől – a mongoloktól, az oszmánoktól, a náciktól és a szovjetektől, akik többször is megpróbálták leigázni Magyarországot, elnyomni a hitüket és megváltoztatni az identitásukat. 

A cenzúra és a társadalmi megbélyegzés ma ugyanúgy jelen van az európai kontinensen, mint a történelmi időkben volt

– hangsúlyozta. A kormányok és a civil szervezetek egyre inkább a technológiát, a bíróságokat és a politikai intézményeket használják fel a hazafias hangok korlátozására, a nemzeti szuverenitás aláásására és a merev ideológiai konformitás érvényesítésére.

Finnországban egy parlamenti képviselőt több büntetőjogi váddal illettek, csak azért, mert egy bibliai idézetet osztott meg közösségi oldalán. Franciaországban Marine Le Pen elnökjelöltet, annak ellenére, hogy a közvélemény-kutatásokban vezetett, kizárták az elnökválasztásból. Németországban a népszerű AfD pártot szélsőjobboldali csoportnak bélyegezték, megnyitva ezzel az utat a kizárásukhoz:

Az egész kontinensen kizárásokkal akadályozzák meg a választásokon való indulást.

Ahogy Vance alelnök idén Münchenben figyelmeztetett, Európára a legnagyobb veszélyt a belső fenyegetés jelenti, mivel a kontinens szembefordult a legalapvetőbb értékeivel. Az EU digitális szolgáltatásokról szóló rendelete és egyéb szabályozások törvénybe foglalják a cenzúrát, felhatalmazva a baloldali intézményeket, hogy elnyomják a nem kívánatos hangokat. Az Európai Bizottság pedig éppen most szabott ki egy 120 millió eurós bírságot úgynevezett átláthatósági jogsértések miatt.

Az EU jogi megtorlással fenyegeti szuverén tagjait, ha azok nem hajlandók végrehajtani a bürokratikus előírásokat. Írország például perrel szembesül, mert jogosan habozik teljesíteni Brüsszel irányelveit. Magyarország az EU migrációs és menekültügyi paktumával szembeni ellenállással vívta ki Brüsszel haragját. 

A tömeges migráció elburjánzott: a határokat megsértik, a polgárokat elűzik otthonaikból, a helyi lakosságot pedig egyre gyakrabban érinti a szexuális erőszak, az emberkereskedelem és más emberi jogi visszaélések

– emelte ki a tanácsadó. Az Egyesült Királyságban több ezer nő és lány esett áldozatul a migránsok által működtetett bandáknak. A tömeges bevándorlás destabilizálta Európát, ahol a bürokratikus intézményeket fegyverként használják a nem kívánatos nézetek elfojtására, és a jogrendszert a politikai ellenfeleik elhallgattatására. Ez veszélyezteti a stabilitást és gyengíti a transzatlanti szövetség alapjait, ezért a Trump-adminisztráció figyelmezteti európai szövetségeseit. 

Amerika és Európa nem csupán politikai, hanem civilizációs partnerek is. A közös nyugati civilizáció évezredek alatt fejlődött ki. A legalapvetőbb szinten a Nyugat egy létfontosságú stratégiai és gazdasági szövetséget képvisel. A nemzeteknek alapvető, közös érdekei vannak, amelyeket meg kell védeni egy egyre ellenségesebb világban – különösen a felemelkedő autoriter hatalmakkal szemben. Az együttműködés központi elemei a kereskedelmi és ipari együttműködés, valamint a közös innováció. 

A Nyugat nem csupán egy piac, amelyet a legmagasabb ajánlatot tevőnek lehet eladni – azok, akik törődnek vele, tudják, hogy a függetlenség, az erő és a képességek erődjének kell lennie. A XX. század ezt jól illusztrálja. Ahogy Mike Needham, a külügyminisztérium tanácsadója az idei Reindustrialize Summiton kiemelte, a második világháborúban a szövetségesek győzelme csak a páratlan ipari mozgósítási képességnek volt köszönhető. Az Egyesült Államok és a szövetséges európai országok gyárai soha nem látott mértékben és sebességgel gyártottak fegyvereket és fejlesztették technológiai képességeiket. Ez továbbra is a Nyugat egyik legnagyobb erőssége a mai kihívásokkal szemben. 

Ezen a téren a NATO-tagok elkötelezettsége a kiadási célok elérésére üdvözlendő és biztató előrelépés

– hangsúlyozta Samson. Amerika és Európa mély kulturális és családi kötelékkel rendelkezik. A klasszikus filozófiától a keresztény teológiáig a jogi és politikai hagyományokon át ugyanabból a forrásból táplálkoznak. A nagy európai és amerikai gondolkodók egyaránt formálták a természetjog, a szabadság és az emberi méltóság megértését. Az Egyesült Államok kulturálisan és történelmileg közelebb áll Európához, mint a Föld bármely más régiójához és erkölcsi kötelességüknek érzik megvédeni és megőrizni azt, ami a legközelebb áll hozzájuk. Ami a legfontosabb, amiért a nyugati kultúrát érdemes megvédeni, az a nagyszerű antropológiája – nemcsak az elvont eszmék, hanem az emberek, a kultúra, a hit és végső soron az igazság elismerése miatt, amely elősegítette az emberiség, az emberi természet és az emberi boldogulás megértését. 

A szakértő szerint a közös küzdelemben soha nem szabad szem elől téveszteni azt a tényt, hogy szövetséges nemzetek és az általuk képviselt hagyományok nagyobbak, mint bármely egyén, párt vagy választás. Az intézményeknek és a vezetőknek nem elég csak tolerálniuk a nyugati erényeket. Ahogy Trump elnök Orbán miniszterelnök múlt havi washingtoni látogatása során említette, Magyarországot dicséret illeti nemes erőfeszítéseiért:

Elnökünk szavaival élve ez az amerikai–magyar kapcsolatok aranykora […] mindannyian biztosak lehettek abban, hogy a Trump-kormány és az amerikai nép civilizációs szövetségesként áll mellettetek

– emelte ki.

Borítókép: Orbán Viktor miniszterelnök és Donald Trump amerikai elnök Washingtonban (Fotó: AFP)

