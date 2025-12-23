Komoly figyelmeztetés Amerikától: Európa a vesztébe rohan

Samuel D. Samson, az Egyesült Államok vezető szakpolitikai tanácsadója szerint a természetes jogok iránti nyugati elkötelezettség a transzatlanti megújulás kulcsa. Figyelmeztetett, hogy a cenzúra, a tömeges migráció és az ideológiai konformitás belülről üresíti ki Európát – és kulcsszerep jutott Magyarországnak – írja a The European Conservative.

Európa a vesztébe rohan, és kulcsszerep jutott Magyarországnak ennek megakadályozásában

Fotó: SAUL LOEB / AFP

A beszéd a Magyar Külügyi Intézet rendezvényén hangzott el, a transzatlanti együttműködés jövőjét állította a középpontba.

Helyénvaló, hogy Budapesten gyűlünk össze – egy városban, amely elviselte a zsarnokságot és a külföldi megszállást, és ma is a magyar nép ellenálló képességének tanúja

– kezdte a beszédet Samson. Azzal folytatta, hogy az évszázadok során a magyarok bátran védték szabadságukat a külső fenyegetésektől – a mongoloktól, az oszmánoktól, a náciktól és a szovjetektől, akik többször is megpróbálták leigázni Magyarországot, elnyomni a hitüket és megváltoztatni az identitásukat.

A cenzúra és a társadalmi megbélyegzés ma ugyanúgy jelen van az európai kontinensen, mint a történelmi időkben volt

– hangsúlyozta. A kormányok és a civil szervezetek egyre inkább a technológiát, a bíróságokat és a politikai intézményeket használják fel a hazafias hangok korlátozására, a nemzeti szuverenitás aláásására és a merev ideológiai konformitás érvényesítésére.