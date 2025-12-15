Dr Tuzson Bencemigrációs nyomásmigrációsmigrációs válság

Magyarország beperli az Európai Bíróságot a migráció ügyében hozott, elmarasztaló ítélete miatt

Emlékezetes, hogy 2020-ban született egy ítélet, amelyben Magyarországot elmarasztalták azért, mert tranzitzónákat tartott fenn a határ mentén, és itt kellett várakozniuk a beérkező migránsoknak. A per végén Magyarország olyan mértékű bírságot kapott, amely példátlan az EU történetében: egymillió euró napi bírságot és 200 millió euró átalányösszeget kell fizetnie. Ezért Magyarország hétfő reggel beperelte az Európai Bíróságot, kártérítési pert indít.

Forrás: MTI2025. 12. 15. 12:22
Orbán Viktor a röszkei határroham évfordulóján üzent Brüsszelnek, hangsúlyozva: a migráció ügyében nincs kompromisszum. Forrás: AFP
Magyarország keresetlevelet nyújtott be hétfőn reggel az Európai Bíróság ellen a törvényszéknek hazánkat a migráció ügyében elmarasztaló ítélete miatt – jelentette be az igazságügyi miniszter hétfőn Budapesten. 

Budapest, 2025. október 2. Tuzson Bence igazságügyi miniszter a felújított Budapesti Áldozatsegítő Központ újranyitási ünnepségén rendezett Fókuszban az áldozatsegítés című panelbeszélgetésen az Igazságügyi Minisztériumban 2025. október 2-án. MTI/Purger Tamás
Tuzson Bence Fotó: MTI/Purger Tamás

Tuzson Bence felidézte: 2020-ban született egy ítélet, amelyben Magyarországot elmarasztalták azért, mert tranzitzónákat tartott fenn a határ mentén, ahol a beérkező migránsoknak kellett várakozniuk. A per végén Magyarország olyan mértékű bírságot kapott, amely példátlan az EU történetében: egymillió euró napi bírságot és 200 millió euró átalányösszeget kell fizetnie.

Mivel ez egy jogerős bírósági ítélet, Magyarország nem ezt támadja meg, hanem kártérítési pert indít. 

Az Európai Unió működéséről szóló szerződés ugyanis kimondja, hogy amennyiben egy európai intézmény kárt okoz egy tagállamnak, azt a kárt köteles megtéríteni.

Hozzátette: az Európai Bíróság több szabályt nem tartott be, több elvet nem érvényesített, amelyet ítélete során érvényesítenie kellett volna, ezzel megsértette Magyarország jogait. Ezért Magyarország kártérítési pert nyújthat be a bírósággal szemben, így a fizetendő összeg nagy részét a bíróságnak kellene megfizetnie az Európai Unió részére, nem pedig Magyarországnak.

Tuzson Bence hangsúlyozta, hogy valójában nem is jogi ügyről van szó:

 az Európai Bíróság döntésének nem jogi, hanem ideológiai és politikai okai voltak.

 Brüsszel azt szeretné, hogy Magyarország engedje be a migránsokat. Ezt mi nem hagyhatjuk, nem is fogjuk hagyni, ezért indítottuk a pert.


Borítókép: Illusztráció (Fotó: AFP)

