Orbán Viktor: Egyre többen vagyunk + videó

Ez a béke, stabilitás, békekötés, békegazdaság – mutatott rá. Majd hozzátette: legutóbb már hárman voltunk, és szerintem leszünk még többen is.

Egész Európában ez a ’26-os évnek egy fontos eleme lesz, meglepő erővel törnek majd föl a háborúpárti elittel szembeni társadalmi mozgalmak Nyugat-Európában.

Önök is látták a számokat, az ukránok tegnap vagy tegnapelőtt jelentették be, hogy katonai és biztonsági kiadások nélkül a következő 10 évre kérnek 800 milliárd eurót, miközben európai gazdaság lejtmenetben van – hívta fel a figyelmet.