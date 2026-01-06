Rendkívüli

Meghalt Tarr Béla

Orbán Viktor

Orbán Viktor: Egyre többen vagyunk + videó

A miniszterelnök új videót osztott meg a Facebook-oldalán, amelyben arról beszélt: egyre több ország kezdi megkérdőjelezni a háborús logikára épülő uniós politikát, és a békén alapuló stratégia felé fordul. Orbán Viktor a videóhoz azt írta: „Egyre többen vagyunk. Én már látom a jeleket.”

Magyar Nemzet
2026. 01. 06. 14:20
A miniszterelnök úgy látja, a háborúpárti elit döntései egyre nagyobb társadalmi ellenállást váltanak ki, Forrás: MTI
Orbán Viktor úgy látja, a háborúpárti elit döntései egyre nagyobb társadalmi ellenállást váltanak ki, különösen Nyugat-Európában.

Fotó: AFP

A videóban a miniszterelnök elmondta:

Megváltozott minden, arra kell számolnunk, hogy most már nem egyedül, de még mindig csak néhányan vagyunk olyan országok, amelyek a hadigazdaság, a hadikölcsön, háborús hadviselés logikája helyett egy teljesen más stratégiát javaslunk az Európai Uniónak, illetve a saját magunk számára.

Ez a béke, stabilitás, békekötés, békegazdaság – mutatott rá. Majd hozzátette: legutóbb már hárman voltunk, és szerintem leszünk még többen is. 

Egész Európában ez a ’26-os évnek egy fontos eleme lesz, meglepő erővel törnek majd föl a háborúpárti elittel szembeni társadalmi mozgalmak Nyugat-Európában.

Önök is látták a számokat, az ukránok tegnap vagy tegnapelőtt jelentették be, hogy katonai és biztonsági kiadások nélkül a következő 10 évre kérnek 800 milliárd eurót, miközben európai gazdaság lejtmenetben van – hívta fel a figyelmet.

Aki ezt kifizeti, tönkreteszi a saját népét. Az emberek nem szokták hagyni, hogy tönkretegyék őket. Tehát ennek előbb-utóbb valamilyen társadalmi mozgalomban meg kell jelennie Nyugat-Európában. Ennek látom a jeleit

– zárta gondolatait.

Borítókép: A Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök évnyitó nemzetközi sajtótájékoztatót tart a karmelita kolostorban 2026. január 5-én (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos)

