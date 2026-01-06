Orbán Viktor: Egyre többen vagyunk + videó

Orbán Viktor úgy látja, a háborúpárti elit döntései egyre nagyobb társadalmi ellenállást váltanak ki, különösen Nyugat-Európában.
A videóban a miniszterelnök elmondta:
Megváltozott minden, arra kell számolnunk, hogy most már nem egyedül, de még mindig csak néhányan vagyunk olyan országok, amelyek a hadigazdaság, a hadikölcsön, háborús hadviselés logikája helyett egy teljesen más stratégiát javaslunk az Európai Uniónak, illetve a saját magunk számára.
