Orbán ViktorBrüsszelFicoBabisminiszterelnök

Orbán Viktor: Újra együtt

„Újra együtt” – írta közösségi oldalán Orbán Viktor, aki Robert Fico szlovák és Andrej Babis cseh miniszterelnökkel külön megbeszélést folytatott az EU-csúcson.

Magyar Nemzet
2025. 12. 18. 21:29
Orbán Viktor Brüsszelben Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály/Miniszterelnöki Ko Forrás: MTI Fotószerkesztõség
„Újra együtt” – írta közösségi oldalán közzétett fotója mellé Orbán Viktor.

Orbán Viktor miniszterelnök
Orbán Viktor miniszterelnök Forrás: Facebook

A kormányfő Robert Ficóval és Andrej Babissal külön egyeztetést folytatott az uniós csúcstalálkozón.

Hosszú órák óta zajlanak a háttéregyeztetések Brüsszelben az uniós csúcs idején, miközben a nyilvános viták csak most kezdődnek el – jelentette ki Orbán Viktor nemrég a helyszínről. 

A miniszterelnök szerint Magyarország jó eséllyel el tudja kerülni az Ukrajna finanszírozását célzó közös hitelfelvételt, és ha ilyen javaslat kerül az asztalra, készen áll annak megvétózására.

Borítókép: Orbán Viktor Brüsszelben (Fotó: MTI)

