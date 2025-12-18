Orbán Viktor: Újra együtt

„Újra együtt” – írta közösségi oldalán közzétett fotója mellé Orbán Viktor.
A kormányfő Robert Ficóval és Andrej Babissal külön egyeztetést folytatott az uniós csúcstalálkozón.
Hosszú órák óta zajlanak a háttéregyeztetések Brüsszelben az uniós csúcs idején, miközben a nyilvános viták csak most kezdődnek el – jelentette ki Orbán Viktor nemrég a helyszínről.
