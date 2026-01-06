Orbán Viktor: Az „ukrán gömböc” enni kér, Brüsszelnek ebben a Tisza is segít

A miniszterelnök azt írja, éppen ez magyarázza, hogy Brüsszelben decemberben mindenáron meg akarták szerezni a befagyasztott orosz vagyont, és ezért készülnek alapjaiban átalakítani a következő uniós költségvetést is. A miniszterelnök úgy fogalmazott: az „ukrán gömböc” újra és újra enni kér.

Magyarországon is találtak szövetségeseket a brüsszeli terv finanszírozásához. A Tisza EP-képviselői megszavazták Ukrajna teljes körű és feltétel nélküli pénzügyi támogatását. Ez volt a brüsszeli hátszél és a mentelmi jog ára

– olvasható a bejegyzésben.