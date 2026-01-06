„Újabb számlát adtak le az ukránok. Ezúttal egy 800 milliárd dollárosat. Ennyire lenne szükségük a következő 10 évben, hogy működtessék az országukat. Bődületes összeg. Az éves magyar GDP közel négyszerese” – olvasható Orbán Viktor bejegyzésében.
Orbán Viktor: Az „ukrán gömböc” enni kér, Brüsszelnek ebben a Tisza is segít
Ukrajna újabb elképesztő pénzügyi igénnyel állt elő: a következő tíz évben 800 milliárd dollárra lenne szüksége az ország működtetéséhez – írta Orbán Viktor a Facebookon.
A miniszterelnök azt írja, éppen ez magyarázza, hogy Brüsszelben decemberben mindenáron meg akarták szerezni a befagyasztott orosz vagyont, és ezért készülnek alapjaiban átalakítani a következő uniós költségvetést is. A miniszterelnök úgy fogalmazott: az „ukrán gömböc” újra és újra enni kér.
Magyarországon is találtak szövetségeseket a brüsszeli terv finanszírozásához. A Tisza EP-képviselői megszavazták Ukrajna teljes körű és feltétel nélküli pénzügyi támogatását. Ez volt a brüsszeli hátszél és a mentelmi jog ára
– olvasható a bejegyzésben.
További Külföld híreink
Hiába tagadják, tudjuk: tőlük erre számíthatunk.
– zárta a miniszterelnök bejegyzését.
További Külföld híreink
Borítókép: Orbán Viktor (Fotó: MTI)
Komment
Összesen 0 komment
A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Menczer Tamás: Manfred Weber a leghangosabb háborús uszító
Az európai vezetők háborúba mennének, a Tisza pedig támogatja ezt.
Így fulladt bele az erőszakba Európa egy éjszaka alatt
A migráció beárnyékolta a megújulás ünnepét.
Irán forrong, Trump figyelmeztetett
Az amerikai elnök szerint készek cselekedni.
Nicolás Maduro fia: A haza jó kezekben van, Papa!
Maduro fiát is az Egyesült Államokba irányuló kokaincsempészettel vádolják.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Címoldalról ajánljukTovább az összes cikkhez
Menczer Tamás: Manfred Weber a leghangosabb háborús uszító
Az európai vezetők háborúba mennének, a Tisza pedig támogatja ezt.
Így fulladt bele az erőszakba Európa egy éjszaka alatt
A migráció beárnyékolta a megújulás ünnepét.
Irán forrong, Trump figyelmeztetett
Az amerikai elnök szerint készek cselekedni.
Nicolás Maduro fia: A haza jó kezekben van, Papa!
Maduro fiát is az Egyesült Államokba irányuló kokaincsempészettel vádolják.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!