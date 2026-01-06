Orbán ViktorBrüsszelUkrajnaTisza

Orbán Viktor: Az „ukrán gömböc” enni kér, Brüsszelnek ebben a Tisza is segít

Ukrajna újabb elképesztő pénzügyi igénnyel állt elő: a következő tíz évben 800 milliárd dollárra lenne szüksége az ország működtetéséhez – írta Orbán Viktor a Facebookon.

Magyar Nemzet
2026. 01. 06. 8:02
Fotó: Kaiser Ákos Forrás: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

„Újabb számlát adtak le az ukránok. Ezúttal egy 800 milliárd dollárosat. Ennyire lenne szükségük a következő 10 évben, hogy működtessék az országukat. Bődületes összeg. Az éves magyar GDP közel négyszerese” – olvasható Orbán Viktor bejegyzésében.

Orbán Viktor: Az „ukrán gömböc” enni kér (Fotó: Attila Polyak)
Orbán Viktor: Az „ukrán gömböc” enni kér (Fotó: Attila Polyak)

A miniszterelnök azt írja, éppen ez magyarázza, hogy Brüsszelben decemberben mindenáron meg akarták szerezni a befagyasztott orosz vagyont, és ezért készülnek alapjaiban átalakítani a következő uniós költségvetést is. A miniszterelnök úgy fogalmazott: az „ukrán gömböc” újra és újra enni kér.

Magyarországon is találtak szövetségeseket a brüsszeli terv finanszírozásához. A Tisza EP-képviselői megszavazták Ukrajna teljes körű és feltétel nélküli pénzügyi támogatását. Ez volt a brüsszeli hátszél és a mentelmi jog ára

– olvasható a bejegyzésben.

Hiába tagadják, tudjuk: tőlük erre számíthatunk.

– zárta a miniszterelnök bejegyzését.

Borítókép: Orbán Viktor (Fotó: MTI)

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Hegyi Zoltán
idezojelekRobert Fico

Bombát dobtak az Ipolyba

Hegyi Zoltán avatarja

HETI AGYRÉMEK – Mielőtt kinyilatkoztatnál, számolj el tízig.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu