Megtalálták a rendőrök a kőbányai gyilkosság elkövetőjét

Letartóztattak egy 31 éves férfit, akit ismerőse megölésével gyanúsítanak – közölte a Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK) kedden.

Tájékoztatásuk szerint novemberben egy kőbányai lakásban holtan találták az ott lakó férfit. A nyomok idegenkezűségre utaltak, ezért a BRFK életvédelmi osztálya emberölés gyanúja miatt rendelt el nyomozást ismeretlen tettes ellen.

A budapesti nyomozók pénteken fogták el Tarnaörsön a gyilkossággal gyanúsított férfit, akinek a letartóztatását a bíróság elrendelte. A férfi nem tett vallomást – számolt be róla a rendőrség.