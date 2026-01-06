Megtalálták a rendőrök a kőbányai gyilkosság elkövetőjét

Rendkívüli

Azt a tarnaörsi férfit gyanúsítják, akit most kaptak el.

Forrás: MTI2026. 01. 06. 15:14
Letartóztattak egy 31 éves férfit, akit ismerőse megölésével gyanúsítanak – közölte a Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK) kedden.

Tájékoztatásuk szerint novemberben egy kőbányai lakásban holtan találták az ott lakó férfit. A nyomok idegenkezűségre utaltak, ezért a BRFK életvédelmi osztálya emberölés gyanúja miatt rendelt el nyomozást ismeretlen tettes ellen.

A budapesti nyomozók pénteken fogták el Tarnaörsön a gyilkossággal gyanúsított férfit, akinek a letartóztatását a bíróság elrendelte. A férfi nem tett vallomást – számolt be róla a rendőrség.

 

