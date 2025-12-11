csónakrendőrségSzávamigránsHorvátországkórház

Migránsokkal teli csónak borult fel, egy ember meghalt

Felborult egy illegális bevándorlókat szállító csónak a Száva horvát–boszniai határszakaszának Szlavónbródhoz (Slavonski Brod) közeli részén csütörtök hajnalban. A balesetben egy ember vízbe fulladt, tizenegyet kórházba szállítottak – közölte a horvát rendőrség.

Magyar Nemzet
2025. 12. 11. 11:29
Száva folyó Fotó: DENIS LOVROVIC Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A riasztás nyomán a tűzoltók, a rendőrség, a mentők és a horvát hegyimentő-szolgálat (HGSS) egységei vonultak a helyszínre, és több bajba jutott embert sikerült kimenteniük a folyóból.

Felborult egy migránsokat szállító csónak a Száván (Fotó: AMAR MEHIC / ANADOLU)
Felborult egy migránsokat szállító csónak a Száván (Fotó: Anadolu/Amar Mehic)

Kata Nujic, a rendőrség szóvivője szerint a csónak hajnalban, öt óra körül borult fel, a csoport tagjai közül többen súlyosan kihűltek. Egy embert nem sikerült megmenteni, egy másikat újra kellett éleszteni.

A migránsokat a szlavónbródi közkórházba szállították, ahol jelenleg tizenegy embert látnak el. Josip Samardzic, a kórház igazgatója közölte: állapotukról a folyamatban lévő orvosi vizsgálatok után tudnak részletesebb tájékoztatást adni.

A folyó átvizsgálásában a mentőegységek drónokat is használtak, a mentés idejére pedig lezárták a Száva érintett partszakaszát.

A migránsok főként Szerbián és Montenegrón keresztül érkeznek Boszniába, onnan Horvátország, majd Szlovénia felé folytatják útjukat, ahonnan Nyugat-Európába szeretnének eljutni.

Borítókép: Száva folyó  (Fotó: AFP)

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekbérgörény

A soha, semmit sem értő bérgörények figyelmébe!

Bayer Zsolt avatarja

Lapun publicistájának legújabb blogbejegyzése.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu