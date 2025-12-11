A riasztás nyomán a tűzoltók, a rendőrség, a mentők és a horvát hegyimentő-szolgálat (HGSS) egységei vonultak a helyszínre, és több bajba jutott embert sikerült kimenteniük a folyóból.
Migránsokkal teli csónak borult fel, egy ember meghalt
Felborult egy illegális bevándorlókat szállító csónak a Száva horvát–boszniai határszakaszának Szlavónbródhoz (Slavonski Brod) közeli részén csütörtök hajnalban. A balesetben egy ember vízbe fulladt, tizenegyet kórházba szállítottak – közölte a horvát rendőrség.
Kata Nujic, a rendőrség szóvivője szerint a csónak hajnalban, öt óra körül borult fel, a csoport tagjai közül többen súlyosan kihűltek. Egy embert nem sikerült megmenteni, egy másikat újra kellett éleszteni.
A migránsokat a szlavónbródi közkórházba szállították, ahol jelenleg tizenegy embert látnak el. Josip Samardzic, a kórház igazgatója közölte: állapotukról a folyamatban lévő orvosi vizsgálatok után tudnak részletesebb tájékoztatást adni.
A folyó átvizsgálásában a mentőegységek drónokat is használtak, a mentés idejére pedig lezárták a Száva érintett partszakaszát.
A migránsok főként Szerbián és Montenegrón keresztül érkeznek Boszniába, onnan Horvátország, majd Szlovénia felé folytatják útjukat, ahonnan Nyugat-Európába szeretnének eljutni.
Borítókép: Száva folyó (Fotó: AFP)
