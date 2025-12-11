Orbán BalázsUrsula von der Leyenmigrációsterv

Orbán Balázs: Legalizálással nem lehet megállítani az illegális migrációt

Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója szerint abszurd az a brüsszeli megközelítés, amely az illegális bevándorlás visszaszorítását a migráció legalizálásával próbálná elérni.

Magyar Nemzet
2025. 12. 11. 9:31
Ursula Von der Leyen, az Európai Bizottság jól fizetett elnöke Fotó: Nicolas Tucat Forrás: AFP
Orbán Balázs élesen bírálta az Európai Unió migrációs elképzeléseit legújabb X-bejegyzésében.

Orbán Balázs (Fotó: Máthé Zoltán / MTI Fotószerkesztőség)
Orbán Balázs (Fotó: Máthé Zoltán / MTI)

A miniszterelnök politikai igazgatója úgy fogalmazott: 

Ha a terv az, hogy az illegális bevándorlást legalizálással állítsák meg, az olyan, mintha a gyilkossági rátát a gyilkosság legalizálásával akarnák megoldani.

Hozzátette:

Magyarország Európa védelmét képviseli, nem pedig a migráció jogi kiterjesztését, amely gyengíti Európát.

A migránscsempészet elleni nemzetközi konferencián Ursula von der Leyen kijelentette:

Itt, az Európai Unióban az a vezérelvünk, hogy mi, európaiak döntjük el, ki jöhet Európába, ki lépheti át a határainkat és milyen feltételek mellett.

Azt is kifejtette:

Az elmúlt két évben az Európai Unió teljesen átalakította a migrációs politikáját. Ezen a héten, intenzív munka után, elfogadtuk az első szolidaritási intézkedéseket. Ezek elindítják a migrációs és menekültügyi paktumunk végrehajtását.

 

Borítókép: Ursula von der Leyen (Fotó: AFP)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

