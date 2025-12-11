Orbán Balázs élesen bírálta az Európai Unió migrációs elképzeléseit legújabb X-bejegyzésében.
Orbán Balázs: Legalizálással nem lehet megállítani az illegális migrációt
Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója szerint abszurd az a brüsszeli megközelítés, amely az illegális bevándorlás visszaszorítását a migráció legalizálásával próbálná elérni.
A miniszterelnök politikai igazgatója úgy fogalmazott:
Ha a terv az, hogy az illegális bevándorlást legalizálással állítsák meg, az olyan, mintha a gyilkossági rátát a gyilkosság legalizálásával akarnák megoldani.
Hozzátette:
Magyarország Európa védelmét képviseli, nem pedig a migráció jogi kiterjesztését, amely gyengíti Európát.
További Külföld híreink
A migránscsempészet elleni nemzetközi konferencián Ursula von der Leyen kijelentette:
Itt, az Európai Unióban az a vezérelvünk, hogy mi, európaiak döntjük el, ki jöhet Európába, ki lépheti át a határainkat és milyen feltételek mellett.
Azt is kifejtette:
Az elmúlt két évben az Európai Unió teljesen átalakította a migrációs politikáját. Ezen a héten, intenzív munka után, elfogadtuk az első szolidaritási intézkedéseket. Ezek elindítják a migrációs és menekültügyi paktumunk végrehajtását.
További Külföld híreink
Borítókép: Ursula von der Leyen (Fotó: AFP)
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Ezért akarja a baloldal migránsokkal elárasztani Magyarországot
Amíg az országnak nemzeti kormánya van ez nem fog megtörténni.
Zelenszkij most már elolvasta Trump békejavaslatát, el is küldte válaszát
Ez a válasz!
Kijev így akarja kisiklatni a béketárgyalásokat
Moszkva szerint Ukrajna nem mutat valódi szándékot a megegyezésre.
Brüsszel újabb elképesztő ötlettel állt elő: orosz SZ–400-asokat vásárolna Ankarától Ukrajna számára
Brüsszel minden eszközt latba vet az ukrajnai fegyverszállítások folytatására.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Komment
Összesen 0 komment
A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Címoldalról ajánljukTovább az összes cikkhez
Ezért akarja a baloldal migránsokkal elárasztani Magyarországot
Amíg az országnak nemzeti kormánya van ez nem fog megtörténni.
Zelenszkij most már elolvasta Trump békejavaslatát, el is küldte válaszát
Ez a válasz!
Kijev így akarja kisiklatni a béketárgyalásokat
Moszkva szerint Ukrajna nem mutat valódi szándékot a megegyezésre.
Brüsszel újabb elképesztő ötlettel állt elő: orosz SZ–400-asokat vásárolna Ankarától Ukrajna számára
Brüsszel minden eszközt latba vet az ukrajnai fegyverszállítások folytatására.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!