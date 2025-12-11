illegális migrációbűnözésNagy-Britannia

Az illegális migráció magával hozza a bűnözést

Miközben a liberális politikai elit és az őket támogató NGO-k folyamatosan az elfogadásról és a nyitott társadalomról papolnak, a valóság brutális pofonokkal ébreszti Nagy-Britanniát. A The Telegraph legfrissebb oknyomozása rávilágított: az illegális migrációs hálózatok immár nemcsak embercsempészettel, hanem szervezett kábítószer-kereskedelemmel is foglalkoznak, a La Manche-csatornán átkelő migránsokat pedig drogfutárként használják. Az állam azonban ahelyett, hogy megvédené polgárait, a számok eltitkolásával és a statisztikák kozmetikázásával próbálja leplezni a migráció és a bűnözés közötti egyértelmű összefüggést.

Munkatársunktól
2025. 12. 11. 4:59
Illusztráció (Forrás: AFP)
„A valóság rosszabb, mint képzelnénk” – így összegezhető a Nagy-Britanniában az illegális migráció következtében kialakult közbiztonsági válság. Bár a hivatalos narratíva szerint a menedékkérők csupán háborúk és üldöztetés elől menekülő ártatlan áldozatok, a tények mást mutatnak – hívja fel a figyelmet véleménycikkében Annabel Denham, a The Telegraph brit napilap vezető politikai kommentátora.

A baloldali brit kormány megoldás helyett inkább eltussolni igyekszik az illegális migráció okozta problémákat
A baloldali brit kormány megoldás helyett inkább eltussolni igyekszik az illegális migráció okozta problémákat (Fotó: Anadolu via AFP)

A törvénytelenségben gyökerező, kontroll nélküli bevándorlás elkerülhetetlenül hozza magával a bűnözést. Ahogy Denham fogalmaz: tízezrek érkeznek illegálisan, a törvényeket semmibe véve egy biztonságos országból, Franciaországból. Miért lepődnénk meg azon, ha sokan közülük később is figyelmen kívül hagyják a brit jogrendet?

Nemi erőszak és eltitkolt statisztikák

A számok riasztóak, már amennyi napvilágot lát. Fél év alatt a média – és nem a rendőrség vagy a belügyminisztérium – 339 olyan bűncselekményről számolt be, amelyeket a migránshotelek lakói követtek el. A bűnlajstrom vérfagyasztó: júniusban egy illegális migránst ítéltek el egy 20 éves nő megerőszakolásáért. A múlt hónapban egy afgán férfi ismerte el bűnösségét egy 12 éves kislány megerőszakolásában Nuneatonban. Ezen a héten pedig két afgán tinédzsert ítéltek el egy 15 éves iskoláslány megerőszakolásáért.

Ezek nem elszigetelt esetek, hanem egy elhibázott politika elkerülhető következményei.

A Centre for Migration Control (Migrációellenőrzési Központ) adatai szerint 2024-ben csak az iraki állampolgárok 412 súlyosabb bűncselekményt követtek el Nagy-Britanniában. Ez több, mint a francia (176), amerikai (105) és német (104) elkövetők száma összesen. Robert Bates, a központ munkatársa szerint az állam szándékosan nehezíti meg a tisztánlátást.

Az állam nem teszi közzé rutinszerűen a bűnügyi adatokat. Kevés információnk van az állampolgárságról, és semmi a bevándorlási státuszról. Ez megnehezíti a menedékkérők bűnözésének elkülönítését a szélesebb népességétől

– mutatott rá.

Demográfiai bomba és integrációs csőd

A probléma gyökere azonban mélyebbre nyúlik. A bevándorlók jelentős része fiatal férfi, akik (nemzetiségtől teljesen függetlenül) statisztikailag minden társadalomban a leginkább hajlamosak a bűnözésre. Ráadásul olyan országokból érkeznek, ahol a népességrobbanás elképesztő méreteket ölt. Afganisztán (ahonnan a Nagy-Britanniába érkezők ötöde származik) lakossága a következő 25 évben 30 millióval nőhet. Pakisztáné (ahonnan jelenleg a legtöbb migráns érkezik a szigetországba) 150 millióval. Egy ilyen embertömeg befogadására és integrálására egyetlen európai rendszer sem alkalmas.

Az integráció kudarca már most nyilvánvaló. A brit belügyminisztérium saját adatai szerint a 2021-ig áttelepítési programokkal érkezett felnőtt menekültek mindössze 12 százaléka dolgozik. 

Ez az arány a menedékjogot kapottak esetében is csupán 37 százalék. A nyelvtudás hiánya égető: a menekültek negyede még funkcionális szinten sem beszél angolul. Nem csoda, hogy a bűnbandák könnyű prédának tekintik a munka és jövőkép nélküli, frusztrált fiatal férfiakat, akiket főleg a drogkereskedelembe szerveznek be előszeretettel.

Az illegális migráció a politikai elit felelőssége

Miközben Darren Jones munkáspárti képviselő és társai azt a hazugságot terjesztik, hogy a La Manche-csatornán keresztül, csónakokkal érkezők többsége nő és gyermek, a valóságban háromnegyedük fiatal férfi. A Glasgow-i migránshotelekben tett látogatása során Denham nem is találkozott nőkkel és gyermekekkel, csupán unatkozó, csalódott, többnyire eritreai, szudáni és líbiai férfiakkal.

A brit állam – amelyet adófizetői pénzből támogatott álcivil szervezetek és radikális aktivisták tartanak fogva – továbbra is tömegesen engedi be a közbiztonsági kockázatot jelentő elemeket. Ahelyett, hogy a polgárok védelmét helyeznék előtérbe, legfőbb gondjuk az, hogyan rejtsék el a választók elől a fenyegető valóságot. A nyitott határok utópiája lassan rémálommá válik, amelynek árát az ártatlan áldozatok fizetik meg.

Borítókép: Illusztráció (Forrás: AFP)

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Fontos híreink

