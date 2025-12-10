Deutsch Tamás: Brüsszel tömeges betelepítést kényszerítene Magyarországra – a Tisza Párt támogatásával

Deutsch Tamás szerint Nyugat-Európa példája világosan mutatja, milyen súlyos következményekkel jár a „migránssimogató politika”, mégis — állítása szerint — a Tisza Párt teljes mellszélességgel támogatja a Migrációs Paktumot. A politikus emlékeztetett arra, hogy a Tisza Párt EP-képviselői minden olyan javaslatot megszavaztak, amely a paktum gyorsított bevezetését szolgálta.

Deutsch Tamás arra is kitért, hogy Magyar Péter korábban maga is arról beszélt: Magyarországnak hozzá kell igazítania szabályozását a brüsszeli paktumhoz, amely megnyitná az utat az illegális bevándorlók előtt. A Tisza Párt egyes politikusai pedig — Deutsch szerint — még a határkerítés lebontásáról és a betelepítési rendszer elfogadásáról is nyíltan beszéltek.

A fideszes EP-képviselő hangsúlyozta: a magyar kormány 2015 óta következetesen ellenáll a migrációs nyomásnak, és „egyetlen illegális migránst sem engedett be”. Felidézte a 2016-os népszavazást, amelyen a magyar választók döntő többsége utasította el az uniós kötelező betelepítési kvótát.

Deutsch Tamás: nem a migránsokra

Zárásként Deutsch Tamás egyértelmű üzenetet fogalmazott meg: