Deutsch Tamás: Brüsszel tömeges betelepítést kényszerítene Magyarországra – a Tisza Párt támogatásával

Deutsch Tamás fideszes EP-képviselő szerint a brüsszeli belügyi tanács döntése újabb frontot nyitott az illegális migráció kérdésében: Brüsszel kötelezni akarja Magyarországot arra, hogy tömegesen fogadjon be illegális migránsokat. A politikus arra figyelmeztetett, hogy ha Magyarország erre nemet mond, még magasabb pénzbüntetést szabnának ki.

Forrás: Facebook2025. 12. 10. 15:10
Deutsch Tamás EP-képviselő Forrás: Facebook/Deutsch Tamás
Deutsch Tamás úgy fogalmazott: ez a döntés közvetlen támadás a magyar emberek biztonsága ellen, és a következő, 2026-os választás után alakuló kormány kezében lesz a legfontosabb kérdés: meg tudja-e védeni Magyarország bevándorlásmentes státuszát.

Deutsch Tamás
Deutsch Tamás a Költségvetési Ellenőrző Bizottság ülésén az Európai Parlamentben (Fotó: Hans Lucas/AFP/Martin Bertrand)

Deutsch Tamás szerint Nyugat-Európa példája világosan mutatja, milyen súlyos következményekkel jár a „migránssimogató politika”, mégis — állítása szerint — a Tisza Párt teljes mellszélességgel támogatja a Migrációs Paktumot. A politikus emlékeztetett arra, hogy a Tisza Párt EP-képviselői minden olyan javaslatot megszavaztak, amely a paktum gyorsított bevezetését szolgálta.

Deutsch Tamás arra is kitért, hogy Magyar Péter korábban maga is arról beszélt: Magyarországnak hozzá kell igazítania szabályozását a brüsszeli paktumhoz, amely megnyitná az utat az illegális bevándorlók előtt. A Tisza Párt egyes politikusai pedig — Deutsch szerint — még a határkerítés lebontásáról és a betelepítési rendszer elfogadásáról is nyíltan beszéltek.

A fideszes EP-képviselő hangsúlyozta: a magyar kormány 2015 óta következetesen ellenáll a migrációs nyomásnak, és „egyetlen illegális migránst sem engedett be”. Felidézte a 2016-os népszavazást, amelyen a magyar választók döntő többsége utasította el az uniós kötelező betelepítési kvótát.

Deutsch Tamás: nem a migránsokra

Zárásként Deutsch Tamás egyértelmű üzenetet fogalmazott meg: 

Mi, magyarok kezdetektől ellenállunk az illegális migráns áradatnak. A nemzeti kormány kezdetektől ellenáll a brüsszeli nyomásnak. Ameddig Magyarországon nemzeti kormány lesz, addig Magyarország megmarad magyar országnak, és hazánkban egyetlenegy illegális bevándorló sem lesz. Szóval bármiben is mesterkedik Brüsszel, bármiben is mesterkednek a tiszás politikusok, Magyarországra nem fognak egyetlenegy illegális migránst sem betelepíteni. Magyarországra nem érkezik egyetlenegy illegális migráns sem, se délről, se nyugatról.

Borítókép: Deutsch Tamás EP-képviselő (Forrás. Facebook/Deutsch Tamás) 

