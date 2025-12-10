Deutsch Tamás úgy fogalmazott: ez a döntés közvetlen támadás a magyar emberek biztonsága ellen, és a következő, 2026-os választás után alakuló kormány kezében lesz a legfontosabb kérdés: meg tudja-e védeni Magyarország bevándorlásmentes státuszát.
Deutsch Tamás: Brüsszel tömeges betelepítést kényszerítene Magyarországra – a Tisza Párt támogatásával
Deutsch Tamás fideszes EP-képviselő szerint a brüsszeli belügyi tanács döntése újabb frontot nyitott az illegális migráció kérdésében: Brüsszel kötelezni akarja Magyarországot arra, hogy tömegesen fogadjon be illegális migránsokat. A politikus arra figyelmeztetett, hogy ha Magyarország erre nemet mond, még magasabb pénzbüntetést szabnának ki.
Deutsch Tamás szerint Nyugat-Európa példája világosan mutatja, milyen súlyos következményekkel jár a „migránssimogató politika”, mégis — állítása szerint — a Tisza Párt teljes mellszélességgel támogatja a Migrációs Paktumot. A politikus emlékeztetett arra, hogy a Tisza Párt EP-képviselői minden olyan javaslatot megszavaztak, amely a paktum gyorsított bevezetését szolgálta.
Deutsch Tamás arra is kitért, hogy Magyar Péter korábban maga is arról beszélt: Magyarországnak hozzá kell igazítania szabályozását a brüsszeli paktumhoz, amely megnyitná az utat az illegális bevándorlók előtt. A Tisza Párt egyes politikusai pedig — Deutsch szerint — még a határkerítés lebontásáról és a betelepítési rendszer elfogadásáról is nyíltan beszéltek.
A fideszes EP-képviselő hangsúlyozta: a magyar kormány 2015 óta következetesen ellenáll a migrációs nyomásnak, és „egyetlen illegális migránst sem engedett be”. Felidézte a 2016-os népszavazást, amelyen a magyar választók döntő többsége utasította el az uniós kötelező betelepítési kvótát.
Deutsch Tamás: nem a migránsokra
Zárásként Deutsch Tamás egyértelmű üzenetet fogalmazott meg:
Mi, magyarok kezdetektől ellenállunk az illegális migráns áradatnak. A nemzeti kormány kezdetektől ellenáll a brüsszeli nyomásnak. Ameddig Magyarországon nemzeti kormány lesz, addig Magyarország megmarad magyar országnak, és hazánkban egyetlenegy illegális bevándorló sem lesz. Szóval bármiben is mesterkedik Brüsszel, bármiben is mesterkednek a tiszás politikusok, Magyarországra nem fognak egyetlenegy illegális migránst sem betelepíteni. Magyarországra nem érkezik egyetlenegy illegális migráns sem, se délről, se nyugatról.
További Külföld híreink
Borítókép: Deutsch Tamás EP-képviselő (Forrás. Facebook/Deutsch Tamás)
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Lengyelország újabb fegyverek átadásáról tárgyal Kijevvel
MiG–29-es vadászgépekről van szó.
Nem felelt a határőrség a Zelenszkij bizalmasának távozását firtató vizsgálatra
A testület azt szeretné tisztázni, miként hagyhatta el az országot az elnök bizalmasának tartott üzletember.
Trump türelme a végéhez ért
Trumpnak karácsonyig tart a türelme.
Rettegés és félelem Nyugaton: terrorveszély Hollandiában
A fenyegetettséget súlyosbítja az online radikalizáció terjedése is.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Komment
Összesen 0 komment
A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Címoldalról ajánljukTovább az összes cikkhez
Lengyelország újabb fegyverek átadásáról tárgyal Kijevvel
MiG–29-es vadászgépekről van szó.
Nem felelt a határőrség a Zelenszkij bizalmasának távozását firtató vizsgálatra
A testület azt szeretné tisztázni, miként hagyhatta el az országot az elnök bizalmasának tartott üzletember.
Trump türelme a végéhez ért
Trumpnak karácsonyig tart a türelme.
Rettegés és félelem Nyugaton: terrorveszély Hollandiában
A fenyegetettséget súlyosbítja az online radikalizáció terjedése is.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!