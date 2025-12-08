Deutsch Tamás: Eljött az ideje a lázadásnak! + videó

Brüsszel döntése szerint a tagországok vagy befogadják a migránsokat, vagy fizetniük kell. Ezen tervekre reagált Deutsch Tamás, a Patrióták Európáért képviselője, aki hangsúlyozta, Magyarország továbbra sem fog illegális migránsokat befogadni.

Deutsch Tamás szerint hazánk nem fog változtatni politikáján

(Fotó: MARTIN BERTRAND / Hans Lucas)

A képviselő a közösségi oldalán megosztott videóban elmondta, hogy bármekkora is a nyomás Brüsszelből, Magyarország eddig sem és ezután sem fog befogadni egy illegális migránst sem. Deutsch egyúttal azt is kiemelte, hogy hazánk immár tíz éve védi nem csak a saját, de Európa határait is.