Deutsch TamásBrüsszelmigráció

Deutsch Tamás: Eljött az ideje a lázadásnak! + videó

Brüsszel döntése szerint hazánk vagy befogadja a migránsokat, vagy fizetnie kell. Deutsch Tamás ennek kapcsán hangsúlyozta, hogy bármekkora nyomást gyakorol is az Európai Unió, hazánk eddig sem és ezután sem fog befogadni migránsokat.

Magyar Nemzet
2025. 12. 08. 22:17
Fotó: MARTIN BERTRAND Forrás: Hans Lucas
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Brüsszel döntése szerint a tagországok vagy befogadják a migránsokat, vagy fizetniük kell. Ezen tervekre reagált Deutsch Tamás, a Patrióták Európáért képviselője, aki hangsúlyozta, Magyarország továbbra sem fog illegális migránsokat befogadni. 

Deutsch Tamás szerint hazánk nem fog változtatni politikáján
Deutsch Tamás szerint hazánk nem fog változtatni politikáján 
(Fotó: MARTIN BERTRAND / Hans Lucas)

A képviselő a közösségi oldalán megosztott videóban elmondta, hogy bármekkora is a nyomás Brüsszelből, Magyarország eddig sem és ezután sem fog befogadni egy illegális migránst sem. Deutsch egyúttal azt is kiemelte, hogy hazánk immár tíz éve védi nem csak a saját, de Európa határait is. 

Lassan tíz esztendő óta mi magyarok saját adóforintjainkból fizetjük a határkerítést, amivel védjük Európát. Több mint 1 300 000 illegális migránsnak a Magyarországra és ezzel együtt az Európai Unióba való belépését sikerült megakadályoznunk 

– hangsúlyozta. 

A politikus szerint az is egyértelmű, hogy az elmúlt tíz esztendő megmutatta, hogy az Európai Uniónak azt kéne tennie, amit nekünk, hiszen „Magyarországon jól tudjuk, hogy az a migráns nem marad Európában, amely illegális migránst nem engedjük be az Európai Unió területére”.

Deutsch Tamás egyúttal leszögezte, hogy „Magyarországból nem lesz bevándorló ország”, valamint kijelentette, hogy a brüsszeli tervek ellen eljött „a lázadás ideje”. 

Borítókép: Deutsch Tamás, a Patrióták Európáért csoport képviselője (Fotó: AFP)

 

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekMagyar Péter

Azt már tudjuk…

Bayer Zsolt avatarja

…hogy libsi körökben ma kifejezetten sikk, sőt, elvárás antiszemitának lenni.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu