Brüsszel-párti kormánnyal jövő nyáron megkezdődne a migránsok magyarországi betelepítése

Rétvári Bence közleményében arra figyelmeztet: „2026 júliusában megkezdődhet a migránsok tömeges betelepítése Magyarországra, amennyiben egy Brüsszel-párti kormány jutna hatalomra”. Hozzátette: ezt jelenti az a döntés, amelyet az EU Bel- és Igazságügyi Tanácsa hétfőn hozott Brüsszelben, megerősítve a brüsszeli bizottság és az Európai Parlament bevándorláspárti többségének szándékát, hogy „minden eddiginél nagyobb nyomást kívánnak gyakorolni a tagállamokra a migránsok betelepítésének kikényszerítésével”.

Rétvári Bence, a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára (Fotó: MTI/Bodnár Boglárka)

„Az uniós belügyi vezetők ma megvitatták és elfogadták a Migrációs és Menekültügyi Paktum 2026-ra vonatkozó, éves szolidaritási vállalásalapját létrehozó tanácsi végrehajtási határozatot. 2026-tól az Európai Unió új migránselosztási rendszert vezet be: azokat az országokat, amelyek eddig kevesebb migránst fogadtak be, a migránsok tömeges befogadására vagy szolidaritási hozzájárulás néven kiszabott, jelentős pénzbüntetés megfizetésére kényszerítik. A döntés Magyarországot név szerint is megemlíti, így hazánkra az eddiginél is nagyobb nyomás nehezedhet, hogy betelepítse a migránsokat” – ismertette az államtitkár.

Rétvári Bence kiemelte: „a nemzeti kormány eddig minden alkalommal nemet mondott a migránsok betelepítésére, vállalva ezért a brutális brüsszeli pénzbüntetéseket is”.

Most is nemet mondunk, azonban, ha egy Brüsszel-párti kormány kerülne hatalomra, Magyarország az egyik legnagyobb célpontjává válhatna a Brüsszel által irányított migránsbetelepítési mechanizmusnak

– írta.

Az államtitkár arról is írt, hogy a dán elnökség által szervezett tanácsi ülésen Magyarországot Bolcsik Zoltán rendészeti államtitkár képviselte, „aki egyértelmű ellenszavazattal állt ki a kormány álláspontja és a nemzeti érdekek mellett”. Rétvári Bence idézte Bolcsik Zoltánt, aki világossá tette, Magyarország továbbra sem támogatja a Migrációs és Menekültügyi Paktumot, mert a relokáció nem fogja megoldani Európa migrációs problémáit.

„Magyarország a kezdetektől fogva figyelmeztetett ezen megközelítés alapvetően hibás voltára, és most ez az aggodalmunk valósággá válik. Ehelyett a külső határokat kell megerősíteni és támogatni a harmadik országok határrendészeti törekvéseit. Magyarország a szolidaritás jegyében az elmúlt években éppen ezt tette sikeresen: több mint 1,5 milliárd euróval járult hozzá az EU külső határainak védelméhez, és a szerb–észak-macedón, valamint a bolgár–török határszakaszokon is folyamatos magyar rendőri jelenléttel támogatja az illegális migráció elleni fellépést” – idézte Bolcsik Zoltánt a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára.