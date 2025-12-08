migránsUnióMagyarország

Brüsszel-párti kormánnyal jövő nyáron megkezdődne a migránsok magyarországi betelepítése

Az EU Bel- és Igazságügyi Tanácsának döntésével minden eddiginél nagyobb nyomást akarnak gyakorolni a tagállamokra a migránsok betelepítése érdekében. Rétvári Bence államtitkár arra figyelmeztet, 2026 júliusától megkezdődhet a migránsok betelepítése, ha itt is Brüsszel-párti kormány kerül hatalomra.

Magyar Nemzet
Forrás: MTI2025. 12. 08. 18:38
Fotó: BERTRAND GUAY Forrás: AFP
Rétvári Bence közleményében arra figyelmeztet: „2026 júliusában megkezdődhet a migránsok tömeges betelepítése Magyarországra, amennyiben egy Brüsszel-párti kormány jutna hatalomra”. Hozzátette: ezt jelenti az a döntés, amelyet az EU Bel- és Igazságügyi Tanácsa hétfőn hozott Brüsszelben, megerősítve a brüsszeli bizottság és az Európai Parlament bevándorláspárti többségének szándékát, hogy „minden eddiginél nagyobb nyomást kívánnak gyakorolni a tagállamokra a migránsok betelepítésének kikényszerítésével”.

Budapest, 2025. november 20. Rétvári Bence, a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára, a napirendi pont előterjesztője felszólal a Magyarország kormánya és a Szerb Köztársaság kormánya között a közúti, a vasúti és a vízi határforgalom ellenőrzéséről szóló megállapodás kihirdetéséről szóló vitában az Országgyűlés plenáris ülésén 2025. november 20-án. MTI/Bodnár Boglárka
Rétvári Bence, a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára (Fotó: MTI/Bodnár Boglárka)

„Az uniós belügyi vezetők ma megvitatták és elfogadták a Migrációs és Menekültügyi Paktum 2026-ra vonatkozó, éves szolidaritási vállalásalapját létrehozó tanácsi végrehajtási határozatot. 2026-tól az Európai Unió új migránselosztási rendszert vezet be: azokat az országokat, amelyek eddig kevesebb migránst fogadtak be, a migránsok tömeges befogadására vagy szolidaritási hozzájárulás néven kiszabott, jelentős pénzbüntetés megfizetésére kényszerítik. A döntés Magyarországot név szerint is megemlíti, így hazánkra az eddiginél is nagyobb nyomás nehezedhet, hogy betelepítse a migránsokat” – ismertette az államtitkár.

Rétvári Bence kiemelte: „a nemzeti kormány eddig minden alkalommal nemet mondott a migránsok betelepítésére, vállalva ezért a brutális brüsszeli pénzbüntetéseket is”. 

Most is nemet mondunk, azonban, ha egy Brüsszel-párti kormány kerülne hatalomra, Magyarország az egyik legnagyobb célpontjává válhatna a Brüsszel által irányított migránsbetelepítési mechanizmusnak

 – írta.

Az államtitkár arról is írt, hogy a dán elnökség által szervezett tanácsi ülésen Magyarországot Bolcsik Zoltán rendészeti államtitkár képviselte, „aki egyértelmű ellenszavazattal állt ki a kormány álláspontja és a nemzeti érdekek mellett”. Rétvári Bence idézte Bolcsik Zoltánt, aki világossá tette, Magyarország továbbra sem támogatja a Migrációs és Menekültügyi Paktumot, mert a relokáció nem fogja megoldani Európa migrációs problémáit.

„Magyarország a kezdetektől fogva figyelmeztetett ezen megközelítés alapvetően hibás voltára, és most ez az aggodalmunk valósággá válik. Ehelyett a külső határokat kell megerősíteni és támogatni a harmadik országok határrendészeti törekvéseit. Magyarország a szolidaritás jegyében az elmúlt években éppen ezt tette sikeresen: több mint 1,5 milliárd euróval járult hozzá az EU külső határainak védelméhez, és a szerb–észak-macedón, valamint a bolgár–török határszakaszokon is folyamatos magyar rendőri jelenléttel támogatja az illegális migráció elleni fellépést” – idézte Bolcsik Zoltánt a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára.

Megírtuk, hogy a magyar miniszterelnök határozottan reagált az Európai Unió legújabb döntésére. Kifejtette, hogy Magyarország nem fogad be migránsokat, és nem fizet más országok migránsaiért. Hangsúlyozta, hogy az ország már így is jelentős erőforrásokat fordít az unió külső határainak védelmére. 

Borítókép: Migránstábor Párizsban (Fotó: Bertrand Guay/AFP)


Fontos híreink

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

