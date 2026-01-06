Andrej Babis: Oroszország állt a 2014-es vrbeticei robbantások mögött

A kormány nem foglalkozott Radim Fialának, a kormánykoalíciós Szabadság és Közvetlen Demokrácia (SPD) mozgalom alelnökének vasárnapi kijelentéseivel, miszerint nincs bizonyíték arra, hogy a történtek mögött Oroszország állt volna – mondta Andrej Babis.

Illusztráció. Fotó: Anadolu via AFP

Az SPD alelnöke, aki erről a cseh közszolgálati televízió vasárnapi vitaműsorában beszélt, hétfőn újságíróknak azt mondta, hogy továbbra is fenntartja a vrbeticei robbantások ügyében tett kijelentéseit.