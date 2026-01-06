Rendkívüli

Meghalt Tarr Béla

Andrej Babis: Oroszország állt a 2014-es vrbeticei robbantások mögött

Oroszország állt a morvaországi Vrbetice lőszerraktárában 2014-ben történt robbantások mögött, amelyek két cseh állampolgár halálát okozták. Ez derült ki a legfelsőbb államügyész, az országos rendőrparancsnok és az elhárítás által a kormány elé terjesztett jelentésekből, s ezek alapján utasított ki akkor Csehország orosz diplomatákat – jelentette ki Andrej Babis cseh kormányfő hétfőn Prágában a kormány ülése után.

Munkatársunktól
2026. 01. 06. 14:44
Andrej Babis cseh miniszterelnök Fotó: AFP
A kormány nem foglalkozott Radim Fialának, a kormánykoalíciós Szabadság és Közvetlen Demokrácia (SPD) mozgalom alelnökének vasárnapi kijelentéseivel, miszerint nincs bizonyíték arra, hogy a történtek mögött Oroszország állt volna – mondta Andrej Babis.

Andrej Babis bejelentette, hogy a jelentések szerint Oroszország állt a vrbeticei robbantások mögött (Illusztráció, forrás: Anadolu via AFP)
Illusztráció. Fotó: Anadolu via AFP

Az SPD alelnöke, aki erről a cseh közszolgálati televízió vasárnapi vitaműsorában beszélt, hétfőn újságíróknak azt mondta, hogy továbbra is fenntartja a vrbeticei robbantások ügyében tett kijelentéseit.

A robbantások után hét évvel, 2021 tavaszán Andrej Babis akkori kormánya bejelentette: a cseh biztonsági szolgálatoknak megalapozott értesülései vannak arról, hogy a lőszeraktár elleni támadásban az orosz katonai hírszerzés ügynökei is aktívan részt vettek.

Az ügy mögött az orosz fél állt. Ez derült ki azok alapján, ahogy azt a legfelsőbb ügyészség, az országos rendőrparancsnok, a felderítés és mások is leírták nekünk

– jelentette ki Andrej Babis hétfőn újságíróknak nyilatkozva. 

Nem tudom, miért foglalkoznánk ezzel újra. Ott voltunk, kormányként reagáltunk, és nem kívánom a végtelenségig folytatni ezeket a vitákat. Mindenkinek lehet véleménye, de ez már a múlt, s nem érzem szükségét, hogy bármi módon kommentáljam ezeket

– szögezte le a kormányfő.

A szervezett bűnözés elleni rendőrségi központ 2024-ben közölte: a cseh hatóságok bizonyítottnak tekintik, hogy az orosz katonai hírszerzés tagjai felelősek a robbantásokért, a vádemeléshez szükséges információk hiányában azonban a vizsgálatot kénytelenek lezárni, mert az orosz fél megtagadta a nyomozásban való együttműködést.

Az információk szerint a külföldi kémek célja az volt, hogy megakadályozzák fegyverek és lőszerek eljuttatását olyan területekre, ahol az orosz hadsereg katonái tevékenykednek. Az orosz ügynökök kifejezetten ebből a célból utaztak Csehországba, majd az akció elvégzése után azonnal távoztak.

A cseh rendőrség a brit, ukrán és amerikai szolgálatokkal szorosan együttműködve a nyomozás során megállapította, hogy arról a két orosz állampolgárról van szó, akiket a nagy-britanniai Salisburyban élő Szergej Szkripal és lánya elleni merénylet elkövetésével is gyanúsítanak.

2014 októberében és decemberében robbanások történtek a morvaországi Vrbeticében található lőszerraktárban. (Oroszország ugyanazon évben foglalta el a Krím félszigetet.) A robbanások során két ember életét vesztette, és óriási anyagi kár keletkezett. A megmaradt robbanószerkezetek hatástalanítása és a terület megtisztítása több évbe telt.

A cseh kormány Andrej Babis miniszterelnöksége idején hozta nyilvánosságra az Oroszország elleni vádakat, amelyeket a Kreml visszautasított. Ezt követően mindkét ország kölcsönösen diplomatákat utasított ki

Oroszország pedig felvette Csehországot a vele szemben barátságtalan országok listájára.

Andrej Babis akkor a Moszkva elleni vádak nyilvánosságra hozatala után azt mondta, hogy nem minősíthető állami terrorizmusnak a vrbeticei robbanás, Oroszország nem Csehország ellen, hanem egy bolgár fegyverkereskedő áruja ellen intézett támadást. Ennek ellenére – mondta – elfogadhatatlan az, hogy az orosz katonai titkosszolgálat ügynökei Csehország területén hajtottak végre egy ilyen akciót.

 

Borítókép: Andrej Babis cseh miniszterelnök (Fotó: AFP)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
