fenyőoeconomusköltségcsalád

Tudja, melyik fenyő a magyar családok kedvence? Mutatjuk!

Az aszályos nyár és a növekvő költségek ellenére a hazai termelők idén is képesek a kereslet nagyobb részének kielégítésére. A 2025-ös ünnepi időszak közeledtével a vásárlóknak mélyebben a zsebükbe kell nyúlniuk, mivel az árak átlagosan tíz-tizenöt százalékkal növekedtek a tavalyi szinthez képest. A piacot továbbra is a nordmann fenyő uralja, ugyanakkor a szakértők felhívják a figyelmet a vágott fenyő környezeti előnyeire a műanyag alternatívákkal szemben.

Magyar Nemzet
2025. 12. 23. 12:38
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Az Oeconomus legfrissebb elemzése rámutat, hogy az európai és észak-amerikai piacon évente mintegy százmillió fenyőfát értékesítenek, ebből a magyar kereslet 1,8-2 millió darabra tehető. A piaci információk alapján az idei szezonban öt-tíz százalékos drágulás várható, így egy átlagos magyar család közel 14 ezer forintot szán a karácsonyfára. A fajták versenyében továbbra is a nordmann fenyő viszi a prímet, népszerűsége töretlen az élőfát választók körében. Ugyanakkor sokan döntenek a környezetvédelmi szempontból kifejezetten aggályos műfenyő mellett.

Továbbra is a nordmann a legnépszerűbb fenyőfa. A kép illusztráció. / Fotó: Pexels
Továbbra is a nordmann a legnépszerűbb fenyőfa. Fotó: Pexels

A magyarországi fenyőhelyzet

A fenyőfatermesztés korántsem mesébe illő tevékenység. A klímaváltozás hatásai, a szélsőséges hőség, a csapadékmentes időszakok és a váratlan fagyok világszerte, így hazánkban is nehéz helyzetbe hozzák a gazdákat. Az idei június például különösen kritikus volt: amikor a népi megfigyelés szerinti Medárd-napi esőnek kellett volna öntöznie a földeket, egy csepp csapadék sem hullott. Ez a szárazság vélhetően visszavetette a hajtásnövekedést, ami a fák minőségére is hatással lehet. A természeti csapásokat tetézik a kártevők, például a levéltetvek és atkák, valamint a gombafertőzések terjedése.

 

Hazai termelés

A hazai fenyőfatermesztés jelentőségét jól mutatja, hogy Magyarországon jelenleg 3870 hektáron folyik a termelés, amely mintegy hatszáz-hétszáz családi gazdaságnak biztosít megélhetést. A legnagyobb összefüggő ültetvények Zala vármegyében találhatók, ahol közel kétezer hektáron nevelik a fenyőket, de Vas és Somogy vármegye is jelentős termőterülettel rendelkezik. A hazai termelők évente 1,8-2 millió darab fát értékesítenek, amivel a magyar kereslet 75-80 százalékát képesek kielégíteni. Az importból származó áru mennyisége jellemzően ötszázezer darab körül alakul, amelynek döntő többsége Dániából érkezik.

Az idei szezonban a vásárlóknak öt-tíz százalékos úgynevezett „karácsonyfa-inflációval” kell számolniuk:

  •  a lucfenyő méterára öt-hatezer forint között alakul,
  •  az ezüstfenyőért hat-nyolcezer forintot,
  •  míg a legnépszerűbb nordmann fenyőért 8000–12 000 forintot kérnek el méterenként.

 A felmérések szerint a magyarok átlagosan 13 700 forintot szánnak idén a fenyőfára. A vásárlói preferenciák egyértelműek:

  • az érdeklődők 59 százaléka a nordmann fenyőt keresi, 
  • a lucfenyőt 24 százalék,
  • az ezüstfenyőt pedig 14 százalék választja.

 A Cofidis adatai szerint tízből hét magyar állít karácsonyfát, ám 55 százalékuk még mindig a műfenyő mellett dönt.

Nem csupán az időjárás okoz fejtörést a termelőknek. A gazdasági környezet változása is nyomást gyakorol az ágazatra. A munkaerőhiány és a bérköltségek emelkedése, valamint a növényvédő szerek drágulása mind-mind beépül a termelési költségekbe, és végső soron a fogyasztói árakban is megjelenik.

A tudomány azonban már keresi a megoldást a szép ünnepi hagyomány megmentésére. A North Carolina State University kutatói gőzerővel dolgoznak azon, hogy megfejtsék a fák természetes védekező mechanizmusait és stressztűrő képességét. A cél egy olyan „szuperfenyő” nemesítése, amely nemcsak a klímaváltozás okozta szélsőségekkel képes megbirkózni, hanem gyorsabban is fejlődik, tartósabban megtartja tűleveleit, sőt még az illata is intenzívebbé válhat. Ez az innováció hosszú távon biztosíthatná, hogy a karácsony központi dísze a jövőben is a nappalik ékessége maradhasson.

 

Borítókép: Illusztráció (Fotó: MTI/Kiss Gábor)

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bánó Attila
idezojelekbánó sándor

Könyvégető kommunisták Felsőmocsoládon

Bánó Attila avatarja

A Bánó család, miként maga a nemzet, túlélve a legnagyobb viharokat, erős és életképes maradt.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.