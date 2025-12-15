A fenyőpiacon is károkat okozott az aszály, de már a nordmann is itthonról jön

Rendkívüli

Közel kétmillió fenyőfa kel el a következő napokban, a vásárlók ma már jellemzően minden fenyőfaj esetében magyar termelésből származó fát vásárolhatnak meg. Idén a csapadékhiány és a rovarkártevők okoztak gondot a termelőknek, ennek ellenére a kínálat ebben a szezonban is kiváló minőségű.

2025. 12. 15. 10:35
illusztráció Fotó: Kiss Gábor Forrás: MTI Fotószerkesztõség
Az aszály és a kártevők az idén sem könnyítették meg a fenyőfatermesztéssel foglalkozó gazdálkodók dolgát, de a hazai termelők idén is bőséges kínálattal várják a vásárlókat – írja közös fenyőpiaci körképében a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK), valamint a Magyar Díszkertészek Szakmaközi Szervezete. Magyarországon mintegy háromezer hektáron termesztenek karácsonyfa céljára fenyőfát, főleg Vas, Zala, Somogy megyében, de az Északi-középhegységben – a Mátra és a Bükk környékén –, valamint Nógrád és Heves megyékben is sokan foglalkoznak ezzel a tevékenységgel.

Utrecht, 2021. december 11.Emberek kiválasztják a karácsonyfát, amelyet bérbe vesznek az ünnepek idejére egy utrechti fenyőfakölcsönzőnél 2021. december 11-én. A környezetbarát vállalkozók a fenyőket a gyökerükkel együtt adják bérbe, majd a kiásás után három héttel újra elültetik a fákat.MTI/EPA/ANP/Piroschka van de Wouw, karácsonyfa
A karácsonyfa vásárlása minden család számára fontos teendő az ünnep előtt  Fotó: Piroschka van de Wouw / MTI/EPA/ANP

A karácsony előtti hetekben évente 1,8-2 millió fenyő talál gazdára, ennek a mennyiségben ma már jelentős része, csaknem 70 százaléka nordmann fenyő. Az elmúlt évtizedben ez a fenyőfaj vált a legnépszerűbbé hazánkban, megelőzve a hosszú ideig csúcstartó lucfenyőt és az ezüstfenyőt. 

Míg korábban a nordmann fenyők importból érkeztek hazánkba, a külföldi fák ma már csak választékbővítőként érkeznek az országba.

A szakmai szervezetek szerint az ünnepekre érdemes előnyben részesítenünk a vágott fenyőt, a „földlabdás” fenyővel szemben, ugyanis jó minőségű és a kiültetés után is megmaradó fenyő speciális nevelést igényel. Amennyiben a földlabdás fenyőfa mellett döntünk, úgy kizárólag hivatalos díszfaiskolából szerezzük be a növényt.

Bármely fajtára essen is a választásunk, a legfontosabb, hogy megbízható helyről, lehetőség szerint termelőtől vásároljuk meg a karácsonyi ünnep ékének számító fenyőfát. A fenyővásárok jellemzően december elején kezdődnek és egészen szentestéig tartanak. A vásárlást követően érdemes hűvös helyen – teraszon, erkélyen, garázsban, esetleg pincében – tartani a fát, vízbe tenni azonban nem szükséges, hiszen a kivágott fa már nem vesz fel ilyenkor vizet.

A tévhitekkel ellentétben a piacra kerülő fenyőfák nem erdők „kiirtásából” származnak, hanem célültetvényekről.

Az az állítás sem állja meg a helyét, miszerint akik műfenyőt választanak, környezettudatos döntést hoznak. Miközben a karácsonyfa célra termesztett fenyők oxigént termelnek, a műfenyők előállítása, megsemmisítése komoly környezeti terhelést okoz. A műfenyők zöme Kínából érkezik, így rendkívül nagy az ökológiai lábnyomuk. Ráadásul a tapasztalatok szerint a vásárlók 5-6 év elteltével leselejtezik ezeket, miközben legalább 20 évig kellene használni egy műfenyőt ahhoz, hogy valóban környezetkímélőbb alternatíva legyen.

