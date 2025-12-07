Idén is hazai fenyőt díszít majd a magyarok többsége

December első hetében tömegesen is elkezdődött a fenyőfák árusítása az alkalmi árusok utcai és piaci standjain, a vásárlók háromnegyede idén is hazai termelők termékeit, hazai fenyőt díszít fel otthonában – közölte az Agroinform.hu vasárnap a távirati irodával.

A vásárlók nagy része idén is hazai fenyőt választ

Fotó: MTI/EPA/ANP/Piroschka van de Wouw

A vásárlóknak ebben az évben

a lucfenyőért ötezer,

az ezüstfenyőért hétezer,

míg a nordmann fenyőért tízezer forint körüli összeget kell fizetniük méterenként.

Egyes helyek árai között akár 10-15 százalékos eltérések is lehetnek, az árak leginkább a nordmann fenyő esetében szóródnak.

A mezőgazdasági portál november végi felmérése szerint a vásárlók 61 százaléka legfeljebb tízezer forintot tervez fenyőfára költeni, ám ezt a keretet a piaci realitásokkal szembesülve egy részük jó eséllyel túllépi majd.

A vevők mindössze 15 százaléka kalkulál húszezer forint feletti kiadással.

A legdrágább fenyőfaj, a nordmann fenyő iránt a vásárlók 59 százaléka érdeklődik, a lucfenyő 24, az ezüstfenyő 14 százalékos aránnyal áll a lista következő helyein.

A mindössze három százalékot kitevő további fajták közül a feketefenyő mellett a kolorádófenyőt emeli ki a portál, amely – mint írták – a gombafertőzés miatt visszaesett duglászfenyőt pótolja a kínálati palettán.

A felmérésből az is kiderül, hogy a vevők 58 százaléka másfél méter feletti, 42 százaléka ennél kisebb fenyőt tervez vásárolni, míg gyökeres, földlabdával árusított fák iránt a vásárlók 18 százaléka érdeklődik.

Az, hogy mennyi fenyőfa fogy el karácsony előtt, csupán az utolsó napokban fog kiderülni, a vásárlók 37 százaléka ugyanis az utolsó hétre hagyja a fenyő megvételét – ismertették.

Az Agroinform.hu tájékoztatása szerint jelenleg a lakosság negyede díszít karácsonykor műfenyőt, amelynek kiválasztásakor a leggyakoribb indok a környezet védelme. A műfenyő mellett többen érvelnek még a több éven át lehetséges felhasználhatóság miatti árelőnnyel és a kiszáradásból fakadó levélhullás elmaradásával is.

A portál azonban arra hívja fel a figyelmet, hogy a karácsonyfának ültetett fenyő összességében környezetbarátabb, mint a műfenyő.

Termesztése hasonló más mezőgazdasági növényekéhez, a kidobott fák többségét pedig komposztálják, így azoknak sem az előállítása, sem megsemmisítése nem terheli jelentősen a környezetet. Az élő fenyők vásárlásával a vevők nem a távol-keleti gyártókat, hanem nagyrészt a magyar termelőket támogatják, Magyarországon ma 600-700 családi gazdaság termeszt 3000-3500 hektáron fenyőfát. Az éghajlatváltozás nagy kihívást jelent a termesztőknek, mivel egyik fenyőfajta sem bírja jól a szárazságot, a páratartalom hiánya pedig legyengíti a fákat, ez pedig megkönnyíti a kártevőkkel való fertőződést – áll a közleményben.