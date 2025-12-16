szentkirályi alexandrabudapestközlekedés

Szentkirályi Alexandra: A budapesti dolgozók megkapják a fizetésüket, a közlekedés nem áll le + videó

A kormány döntése garantálja a fővárosi bérek és a közszolgáltatások kifizetését akkor is, ha Budapest fizetésképtelenné válna – mondta Szentkirályi Alexandra

Magyar Nemzet
2025. 12. 16. 21:11
Szentkirályi Alexandra Forrás: Fcebook
Szentkirályi Alexandra a közösségi oldalára feltett videójában hangsúlyozza, hogy senkinek nem kell attól tartania, hogy a fővárosi dolgozók nem kapják meg a fizetésüket, és a közösségi közlekedés sem kerül veszélybe Budapesten. A politikus egy trolibuszvezető aggódó feleségének kérdésére reagálva hangsúlyozta: 

a kormány döntése garantálja a bérek és a közszolgáltatások kifizetését akkor is, ha a főváros fizetésképtelenné válna.

Elmondta, együttérez egy kérdezővel, akinek férje trolibuszvezetőként dolgozik egy egyre nehezebben közlekedhető városban. Hozzátette: szeretné megköszönni minden budapesti közlekedési dolgozó munkáját, akik a mindennapi nehézségek ellenére is biztosítják a főváros működését.

Szentkirályi Alexandra ugyanakkor rámutatott: a főváros pénzügyi helyzete körül komoly ellentmondások vannak. Mint fogalmazott,

Karácsony Gergely egyik nap arról beszél, hogy Budapest a csőd szélén áll, máskor pedig azt állítja, hogy idén és jövőre is ki tudják fizetni a szükséges kiadásokat. 

Szerinte így nehéz eligazodni a főpolgármester nyilatkozatai között, és nem lehet pontosan látni, milyen állapotban van valójában a főváros gazdálkodása.

Hangsúlyozta ugyanakkor: ha mégis beállna az a helyzet, hogy a fővárosi önkormányzat fizetésképtelenné válna, és nem tudná kifizetni a béreket, a kormány már meghozta a szükséges döntést.

Ennek értelmében a főváros segélyhitelt vehet fel, amelyből biztosítani tudja a dolgozók bérét és a közszolgáltatások működését.

– Senkit nem fenyeget az a veszély, hogy ne kapja meg a fizetését, és a budapestieknek sem kell attól tartaniuk, hogy leáll a troli- vagy buszközlekedés – tette hozzá.

Végezetül külön üzenetet küldött a trolibuszvezetőnek is: kitartást kívánt neki, és még egyszer megköszönte a munkáját, amellyel nap mint nap segíti a budapestiek közlekedését.

Borítókép: Szentkirályi Alexandra (Forrás: Facebook)


