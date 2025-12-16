Vitályos Eszter: A Tisza Párt szerint Magyarországnak is multikulti társadalommá kellene válnia

Vitályos Eszter szerint a Tisza Párt Magyarországon is egy multikulti társadalmat látna szívesen. A kormányzati kommunikációért felelős államtitkár kedden közzétett Facebook-bejegyzésében azt írta, a Tisza Párt mögött álló baloldali politikus szerint Magyarországnak is olyan multikulti társadalommá kellene válnia, mint Ausztrália. – Mondja ezt akkor, amikor Ausztráliában fényes nappal, egy strandon végeztek ki 15 embert az Iszlám Állam nevében – tette hozzá a kormányszóvivő.

Olyan multikulti társadalmat szeretne a Tisza, mint ami például Németországban már kialakult. Fotó: AFP

Vitályos Eszter szerint ez nem elszólás, és nem is az első árulkodó nyilatkozat a Tisza embereitől. Felhívta a figyelmet: elég egyetlen rossz döntés, és ez velünk is megtörténhet. Kiemelte: Brüsszel már előkészítette a rendeletet, amely szerint 2026 júliusától Magyarországra is meg akarják kezdeni a migránsok tömeges betelepítését, és egy Brüsszel-párti kormány ezt végre is hajtaná.

Magyar Péter korábban maga mondta ki: a migrációs szabályokat a brüsszeli elvárásokhoz kell igazítani, és akkor majd nem büntetik meg Magyarországot

– emlékeztetett a kormányszóvivő, aki arra is rámutatott, Dávid Dóra, a Tisza Párt európai parlamenti képviselője az első nyilatkozatában kijelentette: a magyaroknak a hozzáállásukon kell változtatniuk, ne rekesszünk ki senkit, fogadjunk be mindenkit.

Vitályos Eszter azt írta, Feledy Botond, a Tisza Párt szakértője sejtelmesen utalt arra, hogy a párt most még nem beszélhet őszintén a migrációról, de végrehajtaná mindazt, amit Brüsszel elvár, azaz lebontanák a kerítést és betelepítenék a migránsokat. A Tisza-párti nyugdíjszakértő, Simonovits András szerint pedig a bevándorlási terveket fel kell gyorsítani, ki kell nyitni a kapukat, és a kormánynak erre kellene felkészítenie a lakosságot – sorolta a kormányszóvivő. A politikus megjegyezte, a Tisza-szigeteken Nagy Boldizsár, a Soros-egyetem tanára nyíltan népszerűsítette Brüsszel bevándorláspárti politikáját és a migrációs paktumot.

Vitályos Eszter kitért arra, hogy a Tisza Párt brüsszeli gazdái – Manfred Weber és az általa vezetett Európai Néppárt – elkötelezettek a migrációs paktum végrehajtása mellett.

Tarr Zoltán pedig maga mondta ki: a Tisza a fontos kérdésekben mindig a brüsszeli néppárt álláspontjához igazodik. Közölte, a Tisza Párt képviselői az Európai Parlamentben eddig minden olyan brüsszeli javaslatot megszavaztak, amely a kötelező betelepítést tartalmazó migrációs paktum végrehajtását segíti elő. Úgy fogalmazott: a Tisza politikusai – Magyar Péter, Ruszin-Szendi, Bódis Kriszta – rendszeresen bagatellizálják a migráció súlyosságát, miközben Európában naponta erőszakolnak nőket, késelnek az utcákon, ártatlan emberek halnak meg.

Elég egy rossz döntés, és Brüsszel bábjai Magyarországot is bevándorlóországgá változtatják

– zárta a bejegyzését Vitályos Eszter.