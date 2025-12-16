Magyar PéterSzentkirályi AlexandraTisza PártNagy Attila Tibor

Szentkirályi Alexandra: Magyar Péter a baloldali elemzők szerint is kezd unalmas lenni

A baloldali elemzők szerint is csökkenőben van a kormányváltás esélye, és Magyar Péter kezd unalmas lenni – írta Szentkirályi Alexandra a közösségi oldalán közzétett bejegyzésében.

Magyar Nemzet
Forrás: Fcebook2025. 12. 16. 18:05
Fotó: Hatlaczki Balázs Forrás: MW
 „Ilyen ez! Már a baloldali elemzők szerint is csökkenőben van a kormányváltás esélye, Magyar Péter pedig kezd unalmas lenni” – fogalmazott Szentkirályi Alexandra a Facebook-oldalán közzétett bejegyzésében. 

Budapest, 2025. december 1. Szentkirályi Alexandra, a Fidesz-KDNP frakcióvezetője nyilatkozik a sajtónak a Fővárosi Közgyűlés rendkívüli ülésének kezdete előtt a BKV Zrt. kelenföldi buszgarázsában 2025. december 1-jén. MTI/Bruzák Noémi
Szentkirályi Alexandra, a Fidesz–KDNP fővárosi frakcióvezetője. Fotó: MTI/Bruzák Noémi

A Fidesz–KDNP fővárosi frakcióvezetője a posztjához írt kommentben emlékeztetett: a Tisza-vezérről karcos véleményt fogalmazott meg egy baloldali elemző. Felidézte, hogy Nagy Attila Tibor december 15-én, a Kobak Klubban beszélt arról, hogy megítélése szerint 

csökkenőben van a kormányváltás esélye, miközben a Tisza politikusai gyengén teljesítenek.

Szentkirályi Alexandra idézte az elemző szavait is, aki úgy fogalmazott: Magyar Péter kezd unalmas lenni, kezd egyre kínosabb lenni. Nagy Attila Tibor problémaként említette azt is, hogy a Tisza elnöke rendszeresen konfliktusba kerül más ellenzéki pártokkal, valamint sok esetben a választópolgárokkal is.

Szentkirályi Alexandra szerint mindez azt mutatja, hogy 

az ellenzéki oldalon belül is egyre többen látják az erőtlenséget és a belső feszültségeket, amelyek tovább gyengítik a kormányváltás esélyét.

A Fidesz–KDNP fővárosi frakcióvezetője egy másik, korábbi posztját is hozzáfűzte a bejegyzéséhez, azt, amelyikben lerántotta a leplet az igazi közvélemény-kutatásról

„Választást kell nyerni, nem közvélemény-kutatást” – idézte fel az egykori MSZP-s elnök, Kovács László mára már szállóigévé lett mondását annak apropóján, hogy a hétvégi nagykőrösi időközi választáson a kormánypártok jelöltje fölényesen nyert, megszerezve a voksok 51 százalékát a mindössze harmincszázalékos eredményt elérő baloldali kihívójával szemben. 

 

Borítókép: Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke (Fotó: Hatlaczki Balázs)

 

