Magyar Péter büszkén pózolva vállalja a háború finanszírozását

Nem titkolja háborúpárti álláspontját a baloldal új messiása. Magyar Péter egy olyan fotót osztott meg a közösségi oldalán, amelyen a Nemzeti Ellenállás Mozgalom kampányának egyik plakátja előtt pózol büszkén.

A Nemzeti Ellenállás Mozgalom mobilplakátja Nyíregyházán. Fotó: MTI/Hegedüs Róbert

Bár valószínűleg nem ez volt a célja, de a beszédes fotóval a Tisza-vezér tulajdonképpen beismeri: egyetért azzal, hogy Ukrajnában aranybudikra költik az uniós támogatásokat. Az sem titok már, hogy a Tisza Párt egy húron pendül Brüsszellel, a háborús terveket terveket hajtaná végre: a magyar emberektől elvett pénzt a korrupciótól átitatott Ukrajnába küldené.

Magyar Péter pártjának kiszivárgott baloldali megszorítócsomagja brutális, 1300 milliárdos terhet róna a magyar vállalkozásokra, megsarcolná a magyar családokat és a nyugdíjasokat is.

Mint ismert, novemberben nyilvánosságra került Ursula von der Leyen levele, amelyben az Európai Bizottság elnöke megdöbbentő követeléssel állt a tagállamok elé Ukrajna finanszírozásáról. A Politico által megszerzett dokumentum azért is felháborító, mert az EB-elnök úgy követel, hogy figyelmen kívül hagyja a Kijevet uraló aranybudis háborús maffiát, az országot megrázó korrupciós botrányt.

Von der Leyen levelére reagált Orbán Viktor is. A magyar miniszterelnök megdöbbentőnek nevezte, hogy az Európai Bizottság elnöke ahelyett, hogy a korrupciós botrány fényében felülvizsgálná vagy felfüggesztené az Ukrajnának szánt támogatást, további pénzt kér a tagállamoktól.

Ursula von der Leyen kérése olyan, mintha egy alkoholistát egy újabb láda vodkával próbálnánk leszoktatni

– fogalmazott Orbán Viktor.