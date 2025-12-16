Magyar PéterBrüsszelUkrajnaVon der LeyenTisza Pártbaloldali megszorítócsomagháború

Magyar Péter büszkén pózolva vállalja a háború finanszírozását

A Tisza Párt elnöke az aranybudis plakát előtt pózol – a beszédes fotó mindent elárul Magyar Péter háborúpárti álláspontjáról. A Tisza napvilágra került baloldali megszorítócsomagja a brüsszeli tervet hajtaná végre: adókkal sarcolná meg a magyar embereket, a pénzt pedig Ukrajnába küldené, azaz a kijevi aranybudikba öntené.

Magyar Nemzet
2025. 12. 16. 16:15
Így pózol Magyar Péter az aranybudis plakát előtt Forrás: Magyar Péter Facebook-oldala
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Nem titkolja háborúpárti álláspontját a baloldal új messiása. Magyar Péter egy olyan fotót osztott meg a közösségi oldalán, amelyen a Nemzeti Ellenállás Mozgalom kampányának egyik plakátja előtt pózol büszkén.

Nyíregyháza, 2025. november 29. Mobilplakát a Nemzeti Ellenállás Mozgalom Ismét fogadtatás várja MP-t Nyíregyházán címmel tartott sajtótájékoztatóján a nyíregyházi Magyarok Nagyasszonya-társszékesegyház elõtti téren 2025. november 29-én. MTI/Hegedüs Róbert
A Nemzeti Ellenállás Mozgalom mobilplakátja Nyíregyházán. Fotó: MTI/Hegedüs Róbert

Bár valószínűleg nem ez volt a célja, de a beszédes fotóval a Tisza-vezér tulajdonképpen beismeri: egyetért azzal, hogy Ukrajnában aranybudikra költik az uniós támogatásokat. Az sem titok már, hogy a Tisza Párt egy húron pendül Brüsszellel, a háborús terveket terveket hajtaná végre: a magyar emberektől elvett pénzt a korrupciótól átitatott Ukrajnába küldené. 

Magyar Péter pártjának kiszivárgott baloldali megszorítócsomagja brutális, 1300 milliárdos terhet róna a magyar vállalkozásokra, megsarcolná a magyar családokat és a nyugdíjasokat is. 

Mint ismert, novemberben nyilvánosságra került Ursula von der Leyen levele, amelyben az Európai Bizottság elnöke megdöbbentő követeléssel állt a tagállamok elé Ukrajna finanszírozásáról. A Politico által megszerzett dokumentum azért is felháborító, mert az EB-elnök úgy követel, hogy figyelmen kívül hagyja a Kijevet uraló aranybudis háborús maffiát, az országot megrázó korrupciós botrányt.

Von der Leyen levelére reagált   Orbán Viktor is. A magyar miniszterelnök megdöbbentőnek nevezte, hogy az Európai Bizottság elnöke ahelyett, hogy a korrupciós botrány fényében felülvizsgálná vagy felfüggesztené az Ukrajnának szánt támogatást, további pénzt kér a tagállamoktól. 

Ursula von der Leyen kérése olyan, mintha egy alkoholistát egy újabb láda vodkával próbálnánk leszoktatni

– fogalmazott Orbán Viktor.  

 

Borítókép: Magyar Péter büszkén pózolva vállalja háborúpártiságát (Forrás: Facebook)

 

 

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekVietnám

Ötvenhat évvel ezelőtti üzenet + videó

Bayer Zsolt avatarja

1969-ben megkérdezték egy Vietnámban szolgáló amerikai katonától, hogy mit üzen az ötven évvel később élő amerikaiaknak.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu