Ők adót emelnek és aranybudira költik a pénzedet – plakátkampányt indít a Nemzeti Ellenállás Mozgalom

A Tisza Párt a magyar családok tönkretételével akar a brüsszeli elvárásoknak megfelelni. A Nemzeti Ellenállás Mozgalom plakátkampánnyal hívja fel a figyelmet, hogy Ukrajnában aranybudikra költik az uniós támogatásokat – írja a Szon.hu.

Magyar Nemzet
Forrás: Szon.hu2025. 11. 29. 11:22
Fotó: Kelet-Magyarország/Bozsó Katalin
„Soha nem látott botrány rázta meg Ukrajnát, miután kiderült, hogy Zelenszkij elnök közvetlen köre, korábbi üzlettársai, miniszterei és kabinetfőnöke elsikkasztották azokat a támogatásokat, amiket a nyugati országoktól kaptak – mondta szombat délelőtt Nyíregyháza belvárosában Szűcs Gábor.

Nyíregyháza Fidesz sajtótájékoztató
Fotó: Kelet-Magyarország/Bozsó Katalin

 Nemzeti Ellenállás Mozgalom (NEM) alapító tagja azelőtt a plakát előtt állt, amely az országjáró kampányukban mindenhová eljut: 

ők adót emelnek és aranybudira kötik a pénzedet

– a fotón pedig Magyar Péter, Ursula von der Leyen és Zelenszkij ukrán elnök látható – tudósított a Szon.hu.

Szűcs Gábor beszélt arról is, hogy az EU-tól kapott 180 milliárdos támogatást többek között arany wc-re költötték, elsikkasztották. Egyetlen épeszű és ésszerű döntés születhetett volna, hogy ezeket a támogatások Brüsszel azonnal leállítja, ezzel szemben Ursula von der Leyen levelet írt a tagállamok vezetőinek és újabb 136 milliárd eurós támogatást szorgalmaz.

 

Nyíregyházára érezett a Nemzeti Ellenállás Mozgalom plakátkampánya 

– A magyar kormány erre határozott nemet mondott – emlékeztetett a NEM alapítója, majd arról beszélt, hogy

 a Magyar Péter vezette Tisza Párt ezzel szemben mindenben teljesíti Brüsszel akaratát, mindenben megfelelne az elvárásaiknak.

Közölte azt is, hogy 

a Tisza Párt gazdasági tervei adóemelésekről, elvonásokról szólnak, melyek tönkretennék a magyar családokat.

Ilyen az szja növelése, a családi adókedvezmények elvonása, de megadóztatnák a cégeket, tönkretéve a versenyképességüket, többletterhekkel sújtanák a kis- és középvállalkozásokat, ennek hatására embereket bocsátanának el.

Borítókép: Kelet-Magyarország/Bozsó Katalin

               
       
       
       

