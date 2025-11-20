Ursula von der Leyent nem érdekli az ukrán háborús maffia + videó

– Ursula von der Leyent nem érdekli az ukrán háborús maffia – jelentette ki közösségi oldalára feltöltött videójában Menczer Tamás. A kormánypártok kommunikációs igazgatója emlékeztetett: az Európai Bizottság elnöke levelet írt Orbán Viktornak és újra pénzt kér Ukrajnának. Hangsúlyozta, Orbán Viktor már válaszolt Von der Leyennek, amelynek lényege: „Nem akarjuk, hogy a magyarok pénze a háborúba és Zelenszkij aranybudijába kerüljön.”

Mint ismert, a magyar kormány régóta képviselt álláspontja, hogy következetesen ellenzi az Ukrajnának nyújtott uniós közös hitelfelvételt és finanszírozási mechanizmusokat.

A kormány szerint elfogadhatatlan, hogy Brüsszel kontroll nélkül szórja a pénzt az ukrán háborúra, miközben a magyar embereket megillető forrásokat ideológiai alapon visszatartja.

Orbán Viktor korábban hangsúlyozta: „Ne hagyjuk, hogy Ukrajnába vigyék a magyarok pénzét!”