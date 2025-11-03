Orbán ViktorUkrajnapénzügyi támogatásorosz-ukrán háború

Orbán Viktor: Ne hagyjuk, hogy Ukrajnába vigyék a magyarok pénzét!

Orbán Viktor miniszterelnök Facebook-bejegyzésben élesen bírálta az Európai Unió Ukrajna-finanszírozási terveit. Állítása szerint az Economist elemzése alapján Ukrajnának 400 milliárd dollárra lenne szüksége a következő négy évben, amit Brüsszel szerint Európának kellene állnia.

Magyar Nemzet
2025. 11. 03. 7:25
Hungary's Prime Minister Viktor Orban (Source: Facebook)
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Orbán Viktor szerint Ukrajnának 400 milliárd dollárra lenne szüksége a következő négy évben. „Fegyverek, újjáépítés, nyugdíjak, fizetések. A cechet Európa nevére írnák. Más balek nem maradt, aki beszállna” – írta a kormányfő a Facebook-oldalán.

A Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök interjút ad a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában a közmédia óbudai stúdiójában 2025. október 31-én (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán)
Orbán Viktor miniszterelnök interjút ad a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában a közmédia óbudai stúdiójában 2025. október 31-én (Fotó: MTI/Miniszterelnöki kommunikációs főosztály/Fischer Zoltán)

Ezért idegesek annyira Brüsszelben. Ezért nyúlnák le a befagyasztott orosz vagyont, ezért akarják átalakítani az uniós támogatások rendszerét és ezért akarnak új hiteleket felvenni. Mi ezt elutasítjuk. Magyarországnak nem dolga finanszírozni Ukrajnát. Nincs rá okunk, sem politikai, sem gazdasági, sem erkölcsi szempontból

– írta, hangsúlyozta:

Európában nem vagyunk egyedül, de mi vagyunk a legnyíltabbak. Ezért támadnak folyamatosan Brüsszelből. Nekik egy jawohl kormány kell, Európai Ügyészséggel, EU-konform gazdaságpolitikával, brüsszeli szakértőkkel, és egy fogott miniszterelnökkel.

Hozzátette: „ Mi a következő négy évben a magyar családokat, a magyar vállalkozásokat és a magyar nyugdíjasokat akarjuk támogatni. Ezért indítjuk el a három- és kétgyermekes anyák adómentességét, terjesztjük ki a 3 százalékos hitelt a vállalkozásokra, és ezért fogjuk tető alá hozni a 14. havi nyugdíjat is.”

Majd így zárta bejegyzését: 

Ne hagyjuk, hogy Ukrajnába vigyék a magyarok pénzét!

Borítókép: Orbán Viktor (Forrás: Facebook)

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelektransz

Amikor minden pofon jó helyre megy!

Bayer Zsolt avatarja

Lapunk publicistájának legújabb blogbejegyzése.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu