„Ez a fajta politikai vonalvezetés a legeredményesebb”

Boros Imre
2025. 11. 03. 7:03
Boros Imre Civilek.Info : „Nem kell nagyfokú politikai tájékozottságot feltételezni az emberek egy részéről, vannak, akik farkasvakságban szenvednek, mert annyira nyomják az ideológiai dumát, a média annyira nyomja a globalisták mindenhatóságát, hogy elhiszik, jó lesz az, ha nem Orbán Viktor a miniszterelnök. A média egy torz képet fest nekik, szépen kiglancolva, amit, ha sokszor hallanak-olvasnak, ötödik, hatodik, hetedik megközelítésre, már, mint saját eszmét hirdetik. Reménykedem benne, hogy a többség azért még mindig józan és nem akarja megint megfizetni azt a tanulópénzt, amit 2002 és 2010 között meg kellett fizetnünk. Tulajdonképpen az a nyolc év alapozta meg azt, hogy azután 2010-től hosszú ideig – remélhetőleg a következő választás is ezt tükrözi majd -, a magyar nép ebből a vircsaftból nem kért és nem kér. Ezt a fajta életérzést fel kell bennük újra és újra éleszteni, mert az ember hiszékeny. Azt írja az újság, azt mondta a tévé, meg a szomszéd, meg a nem tudom én ki, ahelyett, hogy a fejével gondolkodna. Mind emellett azért úgy gondolom, az elmúlt lassan 16 év meglehetősen széles körben hozta el azt a felismerést, hogy az adott helyzetben ez a fajta politikai vonalvezetés a legeredményesebb. Amely merészel konfrontálódni adott esetben a nagy Nyugattal, főként az Európai Unióval, amelyik minket nem tekint édesgyerekének. Nem is kértük, hogy annak tekintsen, de legalább a méltányos elbírálásra igényt tartunk.”

