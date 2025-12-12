női kézilabda vbnémet női kézilabda-válogatottfrancia női kézilabda-válogatott

Itt a női kézilabda-vb eddigi legnagyobb szenzációja

Ritkán látható kiváló teljesítménnyel nyert Németország 29-23-ra a világbajnoki címvédő franciák ellen a női kézilabda-világbajnokság első elődöntőjében. A női kézilabda-vb óriási meccsén a német csapat védekezése döntött el mindent.

Magyar Nemzet
2025. 12. 12. 19:13
A francia és a német csapat csapott össze a női kézilabda-világbajnokság elődöntőjében Fotó: JOHN THYS Forrás: AFP
A végjátékához érkezett az immár csak Hollandiában zajló női kézilabda-világbajnokság. Miután a torna utolsó négy mérkőzését Rotterdamban rendezik meg, a társházigazda németek a franciák elleni elődöntőt már nem játszhatták hazai pályán, azaz Dortmundban. Azért ezen is érdemes lenne elgondolkodni, de legyen ez a németek baja. Mi, magyarok ugyanis már csak tévén nézhettük a valóban világelit küzdelmeit.

A kék mezes világbajnok francia válogatott nagy bajba került az első félidőben a női kézilabda-vb első elődöntőjében
Fotó: JOHN THYS / AFP

Kevés néző, nagy meccs a női kézilabda-vb első elődöntőjében

Nem telt meg a rotterdami aréna, de ezen nem lehetett csodálkozni, mert Hollandiában aligha jött tűzbe bárki is a német és a francia csapat összecsapásától. A németek nagyon jól kezdték a világbajnoki címvédő elleni meccset, mert a 12. percben már két góllal vezettek. Óriási volt az iram, hatalmas lendülettel kezdett mind a két csapat. Ez egészen már szintű kézilabda volt, mint amit eddig láttunk ezen a világbajnokságon. 

Bajban volt a francia csapat, mert negyedóra elteltével már három góllal vezettek a németek. Védekezést váltott a francia együttes, mert negyedóra alatt tíz gólt kaptak, ami az ő szempontjukból teljesen szokatlan volt. A francia csapat időt kért és magához is tért, feljöttek két gólra. Ekkor a németek éltek az időkérés lehetőségével. Hiába, mert a francia csapat egyre inkább magára talált: a 23. percben már csak egy gól volt a német csapat előnye. 

Ennek ellenére a világbajnok nem tudott átlépni a tű fokán az első félidő hajrájában. A stabil német védekezés és a jó támadásbefejezések meghozták az eredményt: a szünetben három góllal vezettek a németek, akik szinte kegyelmi állapotban kézilabdáztak.

A második félidő eleje sem hozott változást: a németek továbbra is elképesztő lelkesedéssel küzdöttek és vezettek három góllal. Majd amikor ismét néggyel, akkor a franciáknak nem maradt más lehetőségük, mint az időkérés. A francia kapitány talán arra gondolt, hogy most még meg lehet fogni ezt a meccset.

France's pivot #26 Pauletta Foppa (R) is challenged by Germany's centre back #23 Annika Lott (L) during the IHF Women's Handball World Championship semi final match between France and Germany in Rotterdam Ahoy Arena, in Rotterdam, on December 12, 2025. (Photo by JOHN THYS / AFP)
A németek védekezése megölte a francia játékot
Fotó: JOHN THYS / AFP

A 44. percben a francia Ondono azonnal piros lapot kapott ütésért – a feszültség ekkor már óriási volt a meccsen. Mindez akkor történt, amikor a németek három góllal, 21-18-ra vezettek. Majd nem sokkal később, Döll hetesével már öttel. 23-18, ez már jelentős előnynek számított, főleg úgy, hogy mindössze 12 perc volt hátra a meccsből.

Nem történt változás, a franciák elbuktak

Mivel a németek kapusa, Filter továbbra is mindent védett, a franciák nem tudtak felzárkózni. Kilenc perccel a vége előtt még mindig négy gól volt a német csapat előnye. Majd megint öt, a német csapat labdát szerzett és az előny növeléséért támadott. A hat gól nem jött össze, a francia csapat kétségbeesetten próbálokozott a lehetetlennel. Az 56. percben minden eldőlt, mert Vogel utolsó passzból nagy átlövésgóllal jelentkezett, s erre már nem lehetett komoly válasza a világbajnoknak. A vége azért izgalmas lett, mert két és fél perccel a vége előtt három gólra jöttek vissza a kékek. Ennél több nem telt tőlük, vége lett mindennek. 29-23, ez a számszerű végeredmény.

A német csapat tehát megnyerte a vb első elődöntőjét, kiütve a világbajnoki címvédő franciákat. Ez óriási meglepetés, mert a francia csapat a dánok ellen elképesztő játékot mutatott be a negyeddöntőben. Ez azonban pénteken nem volt elég a németek ellen, akik a 2008-as Európa-bajnokság óta először jutottak be világverseny elődöntőjébe, s a 2007-es világbajnokság után nyernek biztosan érmet. Ez pedig óriási meglepetés. A másik ágon a hollandok a norvégokkal küzdenek, az ottani győztes lesz tehát vasárnap Németország ellenfele Rotterdamban a vb-döntőjében.

Női kézilabda-világbajnokság, elődöntő: Németország–Franciaország 29-23 (15-12)

 

