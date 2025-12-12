Itt a női kézilabda-vb eddigi legnagyobb szenzációja

A végjátékához érkezett az immár csak Hollandiában zajló női kézilabda-világbajnokság. Miután a torna utolsó négy mérkőzését Rotterdamban rendezik meg, a társházigazda németek a franciák elleni elődöntőt már nem játszhatták hazai pályán, azaz Dortmundban. Azért ezen is érdemes lenne elgondolkodni, de legyen ez a németek baja. Mi, magyarok ugyanis már csak tévén nézhettük a valóban világelit küzdelmeit.

A kék mezes világbajnok francia válogatott nagy bajba került az első félidőben a női kézilabda-vb első elődöntőjében

Fotó: JOHN THYS / AFP

Kevés néző, nagy meccs a női kézilabda-vb első elődöntőjében

Nem telt meg a rotterdami aréna, de ezen nem lehetett csodálkozni, mert Hollandiában aligha jött tűzbe bárki is a német és a francia csapat összecsapásától. A németek nagyon jól kezdték a világbajnoki címvédő elleni meccset, mert a 12. percben már két góllal vezettek. Óriási volt az iram, hatalmas lendülettel kezdett mind a két csapat. Ez egészen már szintű kézilabda volt, mint amit eddig láttunk ezen a világbajnokságon.

Bajban volt a francia csapat, mert negyedóra elteltével már három góllal vezettek a németek. Védekezést váltott a francia együttes, mert negyedóra alatt tíz gólt kaptak, ami az ő szempontjukból teljesen szokatlan volt. A francia csapat időt kért és magához is tért, feljöttek két gólra. Ekkor a németek éltek az időkérés lehetőségével. Hiába, mert a francia csapat egyre inkább magára talált: a 23. percben már csak egy gól volt a német csapat előnye.

Ennek ellenére a világbajnok nem tudott átlépni a tű fokán az első félidő hajrájában. A stabil német védekezés és a jó támadásbefejezések meghozták az eredményt: a szünetben három góllal vezettek a németek, akik szinte kegyelmi állapotban kézilabdáztak.

A második félidő eleje sem hozott változást: a németek továbbra is elképesztő lelkesedéssel küzdöttek és vezettek három góllal. Majd amikor ismét néggyel, akkor a franciáknak nem maradt más lehetőségük, mint az időkérés. A francia kapitány talán arra gondolt, hogy most még meg lehet fogni ezt a meccset.

A németek védekezése megölte a francia játékot

Fotó: JOHN THYS / AFP

A 44. percben a francia Ondono azonnal piros lapot kapott ütésért – a feszültség ekkor már óriási volt a meccsen. Mindez akkor történt, amikor a németek három góllal, 21-18-ra vezettek. Majd nem sokkal később, Döll hetesével már öttel. 23-18, ez már jelentős előnynek számított, főleg úgy, hogy mindössze 12 perc volt hátra a meccsből.