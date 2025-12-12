Óriási kiütést hozott a magyar álmokat összetörő hollandok vb-elődöntője

Miután megszületett a női kézilabda világbajnokság legnagyobb szenzációja, azaz Németország legyőzte az eddig címvédő Franciaországot 29-23-ra, a másik társházigazdán volt a sor pénteken késő este Rotterdamban. Az Ahoy Arénában Hollandia az abszolút favorit Norvégiával csapott össze telt ház, 9 ezer néző előtt.

Henny Ella Reistad (balról a második) 8 gólt lőtt az első félidőben a hollandoknak a női kézilabda világbajnokság elődöntőjében Fotó: JOHN THYS / AFP

Rezzenéstelen arccal

A vb-cím visszaszerzésére törő norvégok nem jöttek zavarba a narancsba „öltözött” csarnokban, s attól sem, hogy a hollandok próbálták nyomás alá helyezni őket. A balátlövő Henny Ella Reistad negyedóra alatt öt gól vágott be a Yara Ten Holte kapujába, 3-1-re, 5-3-ra, 7-5-re vezetett Norvégia. A negyeddöntőben Magyarországot búcsúztató Angela Malesteinék azonban mindannyiszor utolérték a riválisukat, a Ferencváros jobbszélsője mellett mindkét válogatottban 3-3 győri kézilabdázó szerepelt.

A triplázó Nora Mörk és társai újra megrázták magukat, s máris néggyel álltak jobban az északiak, akiknél a 45 esztendős Katrine Lunde jól védett.

A norvég kapuszsenihez hasonlóan a nemzeti együttesétől búcsúzó Estavana Polman hiába talált be négyszer, mint az ETO átlövője, Dione Housheer, állandósult a különbség. A beállóst, Vilde Ingstadot is gyakran megtaláló Norvégia a félidőben 18-14-re vezetett.