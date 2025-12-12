női kézilabda vbHollandiaNorvégiaelődöntő

Óriási kiütést hozott a magyar álmokat összetörő hollandok vb-elődöntője

Norvégia jutott be másodikként a német-holland közös rendezésű női kézilabda világbajnokság döntőjébe. A második rotterdami elődöntőben az olimpiai- és világbajnok norvégok a fél óra alatt 8 gólt elérő balátlövő, Henny Ella Reistad vezérletével 7-7 után elléptek és a félidőre négygólos előnyt építettek ki. A 45 esztendős Katrine Lunde tartást adott a kapuban a magabiztos és keveset hibázó északi együttesnek, amely tovább növelte az előnyét, kilenccel is vezetett, s végül 35-25-re verte Hollandiát. A női kézilabda világbajnokság vasárnapi döntőjét Norvégia játssza majd a meglepetéscsapat Németországgal Rotterdamban.

P.Fülöp Gábor
2025. 12. 12. 22:14
női kézilabda világbajnokság ROTTERDAM - Players from the Netherlands and Norway take the field for the semi-final match at the World Handball Championship between the Netherlands and Norway. ANP IRIS VAN DEN BROEK netherlands out - belgium out (Photo by
A látványra is adtak a női kézilabda világbajnokság szervezői Fotó: ANP IRIS VAN DEN BROEK Forrás: ANP MAG
Miután megszületett a női kézilabda világbajnokság legnagyobb szenzációja, azaz Németország legyőzte az eddig címvédő Franciaországot 29-23-ra, a másik társházigazdán volt a sor pénteken késő este Rotterdamban. Az Ahoy Arénában Hollandia az abszolút favorit Norvégiával csapott össze telt ház, 9 ezer néző előtt. 

női kézilabda világbajnokság
Henny Ella Reistad (balról a második) 8 gólt lőtt az első félidőben a hollandoknak a női kézilabda világbajnokság elődöntőjében Fotó: JOHN THYS / AFP

Rezzenéstelen arccal

A vb-cím visszaszerzésére törő norvégok nem jöttek zavarba a narancsba „öltözött” csarnokban, s attól sem, hogy a hollandok próbálták nyomás alá helyezni őket. A balátlövő Henny Ella Reistad negyedóra alatt öt gól vágott be a Yara Ten Holte kapujába, 3-1-re, 5-3-ra, 7-5-re vezetett Norvégia. A negyeddöntőben Magyarországot búcsúztató Angela Malesteinék azonban mindannyiszor utolérték a riválisukat, a Ferencváros jobbszélsője mellett mindkét válogatottban 3-3 győri kézilabdázó szerepelt. 

A triplázó Nora Mörk és társai újra megrázták magukat, s máris néggyel álltak jobban az északiak, akiknél a 45 esztendős Katrine Lunde jól védett.

 A norvég kapuszsenihez hasonlóan a nemzeti együttesétől búcsúzó Estavana Polman hiába talált be négyszer, mint az ETO átlövője, Dione Housheer, állandósult a különbség. A beállóst, Vilde Ingstadot is gyakran megtaláló Norvégia a félidőben 18-14-re vezetett.

Nem lassítottak

A „szupernagyi”, Lunde védéssel és abból adott gólpasszal nyitotta a második 30 percet, hogy neki ne az utolsó legyen a válogatottban. 

A hazaiak kapkodóvá, pontatlanná váltak, talán a hitük is alábbhagyott, a norvégoknak még a labda is sokszor szerencsésen pattant vagy éppen állt meg a wax miatt (22-15). 

A hetesekre beugró Eli Marie Raasok ráadásul meg is fogta Housheer büntetőjét, 24-15-nél közel volt a tízgólos differencia, amit meg tudtak akadályozni Malesteinék. 

Sőt, annyira elkapták a fonalat, hogy 25-21-nél már Norvégia kért időt. Szűk negyedóra maradt, hatott a fejmosás, Nora Mörkék zsinórban lőtt négy góllal végleg lehűtötték a kedélyeket.

női kézilabda világbajnokság
Ott lesz a döntőben: van még egy mérkőzése Katrine Lundének a női kézilabda világbajnokságon Fotó: JOHN THYS / AFP

Végjáték a női kézilabda világbajnokságon

A legnagyobb különbség pont a végére alakult ki, Norvégia végül tíz góllal, 35-25-re legyőzte Hollandiát az elődöntőben, a női kézilabda világbajnokság döntőjét így Németországgal vívja vasárnap (17.30, Rotterdam, tv.: M4 Sport). A bronzéremért Hollandia és a 2023-as vb-győztes Franciaország mérkőzik meg (14.30).  A negyeddöntőben kiesett Magyarország a 7. helyen végzett úgy, hogy 12 év várakozás után jutott be a legjobb 8 közé.

 

